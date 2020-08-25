«Опасения в узком кругу»: часть жителей взорвавшегося дома планируют заселить обратно в их квартиры

Кстати, сами жители относятся к такой перспективе с опаской.



— Я бы побоялась жить в таком доме, где нет части несущих конструкций, — сказала вчера в беседе с корреспондентом 76.RU одна из жительниц второго подъезда.



Очень загадочно по этому вопросу высказался на совещании и генеральный директор компании «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.



— Сейчас идут подготовительные работы по пуску жителей в третий подъезд. Я бы не хотел обсуждать этот вопрос публично, прошу отдельно назначить время, я готов выразить свои опасения в более узком кругу, — прокомментировал он на ОГС.



Стоит отметить, что исследование данных, полученных при помощи диагностического комплекса «Струна», продолжается. Ориентировочно окончательные выводы о состоянии дома будут сделаны к концу этой недели. Сейчас первый подъезд считается частично пригодным для проживания, второй подъезд признан аварийным. С 25 августа жильцов первого и третьего подъездов начали пускать за вещами в квартиры.



Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле прогремел 21 августа около 19 часов 15 минут. В итоге часть дома обрушилась, полностью уничтожены 6 квартир, три человека погибли, четверо пострадали. Среди основных версий причин произошедшего — утечка бытового газа. Проверка обстоятельств ЧП продолжается.

