«Опасения в узком кругу»: часть жителей взорвавшегося дома планируют заселить обратно в их квартиры

Часть жителей взорвавшегося дома заселят обратно в их квартиры
Часть жителей дома на улице Батова в Ярославле, где 21 августа прогремел взрыв газа, смогут вернуться в свои квартиры. Об этом 25 августа во время общегородского совещания в мэрии сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
— 24 августа мы провели выездное совещание с представителями Департамента городского хозяйства, муниципальной жилищной инспекции, управдома, водоканала, ТГК-2, энергетиков, газовщиков. Планируется провести подготовительные мероприятия для заселения. Уже четко определено, что каждый ресурсник будет делать для заселения граждан в третий подъезд, — сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.
Кстати, сами жители относятся к такой перспективе с опаской.
— Я бы побоялась жить в таком доме, где нет части несущих конструкций, — сказала вчера в беседе с корреспондентом 76.RU одна из жительниц второго подъезда.
Очень загадочно по этому вопросу высказался на совещании и генеральный директор компании «Газпром газораспределение Ярославль» Павел Яблонский.
— Сейчас идут подготовительные работы по пуску жителей в третий подъезд. Я бы не хотел обсуждать этот вопрос публично, прошу отдельно назначить время, я готов выразить свои опасения в более узком кругу, — прокомментировал он на ОГС.
Стоит отметить, что исследование данных, полученных при помощи диагностического комплекса «Струна», продолжается. Ориентировочно окончательные выводы о состоянии дома будут сделаны к концу этой недели. Сейчас первый подъезд считается частично пригодным для проживания, второй подъезд признан аварийным. С 25 августа жильцов первого и третьего подъездов начали пускать за вещами в квартиры.
Напомним, взрыв газа в доме № 5, корпус 2 по улице Батова в Ярославле прогремел 21 августа около 19 часов 15 минут. В итоге часть дома обрушилась, полностью уничтожены 6 квартир, три человека погибли, четверо пострадали. Среди основных версий причин произошедшего — утечка бытового газа. Проверка обстоятельств ЧП продолжается.