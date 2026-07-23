Погода 23 июля покажет, какими будут конец лета и начало осени, — народные приметы

Стоит обратить внимание на погоду, чтобы понять, какой будет и осень Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В четверг, 23 июля, отмечается народно-христианский праздник Антоний Громоносец. В этот день православные верующие чтят память преподобного Антония Печерского. Это основатель Киево-Печерской лавры и покровитель всего русского монашества.

В честь Громоносца день прозвали, потому что в конце июля часто бывают грозы, а по характеру грома в старину предсказывали погоду: резкий гром предвещал короткий ливень, гулкий — затяжной дождь.

Народные традиции

В этот день было принято топить баню и надевать чистое белье: считалось, что такой ритуал защищает от болезней на весь год;

дождь и гроза на Антония считались добрым знаком для рыбаков: верили, что после ливня клев будет отличным. Часть улова нередко отдавали первому встречному или нуждающимся, чтобы привлечь достаток;

день считали удачным для заключения брака и для начала пути — перед дорогой полагалось умыться чистой водой и прочесть молитву.

Приметы на день Антония Громоносца

По погоде 23 июля, по народным поверьям, можно судить о том, какими будут остаток лета и начало осени. Так, если с ночи гремела гроза, то август стоит ждать пасмурным. Об этом же говорят и идущие в течение дня ливни.