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Лето Погода 23 июля покажет, какими будут конец лета и начало осени, — народные приметы

Погода 23 июля покажет, какими будут конец лета и начало осени, — народные приметы

Пасмурный день предвещает дождливый август

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Стоит обратить внимание на погоду, чтобы понять, какой будет и осень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUСтоит обратить внимание на погоду, чтобы понять, какой будет и осень | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Стоит обратить внимание на погоду, чтобы понять, какой будет и осень

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В четверг, 23 июля, отмечается народно-христианский праздник Антоний Громоносец. В этот день православные верующие чтят память преподобного Антония Печерского. Это основатель Киево-Печерской лавры и покровитель всего русского монашества.

В честь Громоносца день прозвали, потому что в конце июля часто бывают грозы, а по характеру грома в старину предсказывали погоду: резкий гром предвещал короткий ливень, гулкий — затяжной дождь.

Народные традиции

  • В этот день было принято топить баню и надевать чистое белье: считалось, что такой ритуал защищает от болезней на весь год;

  • дождь и гроза на Антония считались добрым знаком для рыбаков: верили, что после ливня клев будет отличным. Часть улова нередко отдавали первому встречному или нуждающимся, чтобы привлечь достаток;

  • день считали удачным для заключения брака и для начала пути — перед дорогой полагалось умыться чистой водой и прочесть молитву.

Приметы на день Антония Громоносца

По погоде 23 июля, по народным поверьям, можно судить о том, какими будут остаток лета и начало осени. Так, если с ночи гремела гроза, то август стоит ждать пасмурным. Об этом же говорят и идущие в течение дня ливни.

Ясная погода указывает на теплое начало осени и засушливый август. Если погода будет сухая, но пасмурная, то стоит ждать сильных ветров в конце лета.

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Народные приметы и поверья Погода Лето Осень Август
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Комментарии
1
Гость
23 июля, 09:05
Да лето закончилось, толком неначавшись. Несколько по настоящему летних днейи было-то. На улице совсем не июльская погода.
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