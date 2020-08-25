«Поспорили, кто последний»: в Ярославле парню поездом отрезало голову

Жуткое происшествие случилось на железнодорожных путях во Фрунзенском районе Ярославля. 24 августа около 21 часа поездом отрубило голову юноше. Всё произошло недалеко от станции на Липовой горе.

Сегодня стали известны подробности страшной смерти 24-летнего мужчины.

— Двое парней поспорили, кто последний голову уберет, — сообщил источник 76.RU.

На данный момент эта версия проверяется. Однако тело мужчины бригада скорой обнаружила в 50 метрах от головы, которая лежала на шпалах.

— Около 20 часов вечера находилась группа молодых людей на рельсах, машинист подавал сигналы, применил экстренное торможение. Часть молодых людей успели отпрыгнуть, а один молодой человек не успел, — рассказали в Северном линейном управлении МВД России на транспорте.