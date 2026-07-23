«Это неправильно». Вратарь Матвей Сафонов рассказал, как познакомился с женой и почему ей запрещено говорить о футболе

Марина живет в Париже вместе с мужем Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

В июле футболист Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк вернулись в Россию, чтобы рассказать публике о своих отношениях. MSK1.RU cобрал главное о том, как они познакомились и поженились, а также секреты их счастливой совместной жизни.

Пара сейчас живет в Париже, где Сафонов играет за ПСЖ. Однако 19 июля они выступили в Москве, в лектории на VK-Fest. Разговор прошел в музее «АТОМ», и там не осталось свободных мест. Поклонники спортсмена заняли все места и столпились за ленточкой.

Затем ведущая начала разговор — и супруги час отвечали на ее вопросы.

Как пара познакомилась?

Марина работала стюардессой, и по интернету давно гуляла версия, что Матвей влюбился в нее именно в самолете. Однако девушка объяснила, что это не так. Они были на одном рейсе и другие футболисты на нем «хихикали и флиртовали». Но Матвей вел себя так тихо, что его Марина даже не запомнила.

Сафонов начал общение с девушкой с дружеской переписки Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

Футболист нашел ее в соцсетях и написал сильно позже — уже когда девушка ушла из авиации. Какое-то время они просто переписывались, и постепенно дружеское общение переросло в нечто большее.

«В какой-то момент я просто понял, что я влюбился. Мне настолько приятно находиться с человеком, что я хочу быть с ним всё время, — объяснил Матвей. — Но началось всё с дружеского общения. Мы долго просто общались, шутили. А в самолете я услышал от Марины только: „Вы будете курицу или рыбу? “»

Супруги много смеялись во время интервью Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

Как начали встречаться?

Марина призналась, что такого периода в их отношениях, в общем-то, не было.

«Мы не встречались, он сразу предложил мне жить вместе», — сказала девушка.

По ее словам, жизнь со звездой спорта выглядит так же, как обычная семейная жизнь. Пара ругается из-за разбросанных носков и других мелочей, но всегда быстро мирится. Мириться первым всегда приходит Матвей.

«А я никогда не сопротивляюсь, когда он приходит мириться. Я просто говорю: „Мяу“», — игриво пошутила Марина.

Посмотреть на спортсмена пришел полный зал Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

Чуть менее игриво она добавила, что готова «продать его компьютер за 50 рублей», так как Матвей часто играет в игры. И рассказала, что порой ревнует звездного мужа. У Матвея при этом чувство ревности «полностью атрофировано» — он уверен в себе и полностью доверяет жене.

Марина рассказала, что сама подбирает гардероб мужу Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

А что с футболом?

Марина никогда не начинает первой разговор о футболе. Также ей запрещено давать интервью об игре своего мужа или его сокомандников.

«Это исключено, и я это понимаю», — сказала супруга.

Сафонов пообещал, что поддержит любое интервью, где его жену будут спрашивать о ней самой, а не о его футбольных делах Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

Матвей объяснил, что запрет появился не на пустом месте. Достаточно долго журналисты пытались спрашивать Марину только о футболе — и его раздражало, что в интервью его жены нет ничего о ней самой.

«Это неправильно. Почему ей задают вопросы, которые хотят задать мне? И я сказал, что ей не нужно ходить на интервью о футболе, — поделился спортсмен. — Мариша знает, что со мной лучше не начинать разговор о футболе. Но она всегда выслушивает, когда мне нужно что-то сказать о своей игре, о своих эмоциях. Потому что если мне нужно с кем-то этим поделиться, то я делюсь с самым близким своим человеком».

Зато Марина отвечает хейтерам своего мужа. Она часто ссорится с ними в интернете — и пообещала продолжать защищать его в соцсетях.

Марина любит придумывать оскорбления для хейтеров Источник: Валентин Горшенин / MSK1.RU

Кто в паре главный?

При ответе на этот вопрос супруги замешкались и вскоре согласились, что они оба главные. Пара поделила зоны ответственности и организует жизнь вместе.

«Мы существуем в симбиозе, где каждый ответственен за свое дело. Понятно, что я больше занимаюсь профессией, мне нужно концентрироваться на игре. И нет человека с лучшими организаторскими способностями, чем моя жена. Я очень ценю ее, ценю ее плюсы и тот факт, что я могу доверить ей свои дела», — признался Матвей.

Что случилось на самой громкой свадьбе года Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

Также он помог жене раскрутить ее бренд, чтобы она могла работать и быть самостоятельной.

«Я чувствую, что Мариша уже не „жена футболиста“, она обособленная личность, а я помогаю ей реализовывать себя. Я первый человек, который всегда скажет ей: „Конечно же, давай“», — объяснил Сафонов.

Самые яркие кадры со свадьбы Матвея Сафонова Источник: motya_39 / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)