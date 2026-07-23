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Дороги и транспорт Перекроют центр: где в Ярославле будет не проехать в выходные — карта

Перекроют центр: где в Ярославле будет не проехать в выходные — карта

Рассказываем, в чем причина

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В Ярославле в выходные перекроют центральные улицы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле в выходные перекроют центральные улицы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле в выходные перекроют центральные улицы

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В центре Ярославля 25 июля перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено с утра до вечера, об этом сообщили в мэрии города.

В субботу будет не проехать с 6:00 до 18:00 на следующих участках:

  • от улицы Володарского до Волжской набережной (Которосльная набережная);

  • улица Подзеленье;

  • проезд от дома № 3 до дома № 5 по площади Челюскинцев;

  • проезд от дома № 4 по площади Челюскинцев до дома № 2/1, Которосльная набережная;

  • от дома № 5 Волжская набережная до Которосльной набережной.

Власти показали на карте, в каких местах будет не проехать | Источник: мэрия Ярославля Власти показали на карте, в каких местах будет не проехать | Источник: мэрия Ярославля

Власти показали на карте, в каких местах будет не проехать

Источник:

мэрия Ярославля

«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении бегового события „ЗО.БЕГ“, — уточнили в городской администрации.

В мэрии также попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

На прошлых выходных, 18 июля, центр города перекрывали на весь день из-за спортивного мероприятия «Ночной Ярославль».

Кстати, мы публиковали расписание марафонов в Ярославской области до конца осени.

Стали участником или очевидцем происшествия? Пишите в редакцию 76.RU, мы есть в Telegram, «Вконтакте», MAX и «Одноклассниках».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Перекрытие Мэрия Забег
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Комментарии
56
Гость
21 час
А мне нравится этот ритм. Ярославль перестает быть сонным городом
Гость
21 час
Ой, да ладно вам ныть. В Москве вон постоянно что-то копают и перекрывают, и ничего, живут люди
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Гость
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