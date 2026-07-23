Перекроют центр: где в Ярославле будет не проехать в выходные — карта

В центре Ярославля 25 июля перекроют несколько улиц. Движение будет ограничено с утра до вечера, об этом сообщили в мэрии города.
В субботу будет не проехать с 6:00 до 18:00 на следующих участках:
от улицы Володарского до Волжской набережной (Которосльная набережная);
улица Подзеленье;
проезд от дома № 3 до дома № 5 по площади Челюскинцев;
проезд от дома № 4 по площади Челюскинцев до дома № 2/1, Которосльная набережная;
от дома № 5 Волжская набережная до Которосльной набережной.
«В целях обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения при проведении бегового события „ЗО.БЕГ“, — уточнили в городской администрации.
В мэрии также попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
На прошлых выходных, 18 июля, центр города перекрывали на весь день из-за спортивного мероприятия «Ночной Ярославль».
Кстати, мы публиковали расписание марафонов в Ярославской области до конца осени.
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