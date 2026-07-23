«Москва без школьной формы может остаться»: продавец — о том, что сгорело на складе маркетплейса

Товара на складах хранилось много Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тысячи предпринимателей могли пострадать в результате атак БПЛА на склады маркетплейса, считают сами селлеры. Многие перед 1 сентября набирали товары на десятки миллионов рублей и брали кредиты, готовясь к школьному сезону. Крупнейший склад в Электростали и поменьше, но тоже значимый в Котовске были атакованы беспилотниками. Ситуацию усугубили удары по логистическим центрам на юге страны.

Предпринимательница-селлер Любовь Орлова из Стерлитамака — на маркетплейсе она занимается бижутерией и галантереей — рассказала, что ее товар на 700 тысяч полностью уничтожил пожар. Теперь встает вопрос, чем платить налоги и зарплаты в этом месяце и какой будет компенсация. Далее — ее разговор с журналистом UFA1.RU.

— Ваш товар пострадал на складе?

— Да, на Электростали у меня хранилось около тысячи единиц товара. В деньгах это примерно 700 тысяч рублей. К счастью, это был не мой основной склад — я уже давно туда не отгружала, потому что он стал дорогим. Это и спасло, хотя раньше я очень любила этот склад.

— То есть ваши товары распределены по разным складам?

— Да, у маркетплейса порядка тридцати складов по России и даже за рубежом, например в Астане. Мы, селлеры, стараемся распределять запасы, чтобы логистика до клиента была максимально быстрой. Московские хабы всегда были самыми удобными по скорости, Электросталь — особенно. Но есть и внутренние причины держать товары в разных точках, и, как видите, в кризисной ситуации это помогает смягчить потери.

— Объясните, пожалуйста, для обычного читателя, зачем продавцы вообще хранят товар на складах маркетплейса?

— Есть две основные модели. Первая: товар хранится на складе (FBO) — как только он продается, площадка сама отправляет его в ближайший пункт выдачи. Это быстро, особенно в столичном регионе. Вторая: продажа со своего склада (FBS) — тогда мы отгружаем заказы сами, но сроки доставки в отдаленные регионы растут, и часть покупателей уходит.

Кроме того, комиссия площадки при хранении у них ниже. Для моей бижутерии, например, это около 34,5% против 40%, если везти самой. Поэтому большинство селлеров пользуются вариантом FBO.

Но сейчас я лично перехожу на FBS. Причина — безопасность. После случившегося я опасаюсь отгружать новые партии. К тому же 7 июля вышла новая оферта, которую мы не можем не принять, — она автоматическая. В ней есть пункт: если в склад попадает беспилотник и товар уничтожен, маркетплейс ответственности не несет. При этом мой товар в Электростали лежал с прошлого года — до принятия этой оферты. Как пояснил юрист, на него новые правила не должны распространяться (но это не точно).

— Новая оферта касается именно режима ЧС из-за БПЛА?

— Да, там прямо прописано про беспилотные аппараты. Что касается поддержки, она пока не такая, какая нам нужна. Например, нам предложили кредит на «выгодных» условиях, но мы не хотим брать новые займы. Еще нам дали месяц бесплатного хранения на нескольких складах, но это в основном для продуктов питания, а таких продавцов мало. Экономия там мизерная — несопоставимо с тем, что мы потеряли.

— Сколько примерно пострадавших продавцов и в каком объеме?

— Я считаю, что практически каждый селлер, работающий с маркетплейсом, держал товары в Электростали. Кто-то на тысячи, кто-то на десятки и сотни миллионов рублей. По некоторым данным, Электросталь хранила около 10% всего оборота маркетплейса. Это один из крупнейших складов.

— Площадка уже как-то отреагировала?

— Был официальный комментарий, что компания, хотя формально и не обязана ничего возмещать, рассматривает варианты. В письме нам сообщили, что в течение 30 дней должно появиться решение. Я уже зафиксировала свои остатки — сделать это было непросто, потому что данные по складам в отчетах обнулились. Скрины я отправила, но пока получила только стандартную отписку об общих мерах поддержки.

— Ваш юрист считает, что эта оферта может быть оспорена?

— Да, есть серьезные основания для спора. Во-первых, непонятно, где именно хранился мой товар и что стало непосредственной причиной уничтожения. Во-вторых, почему пожарная система не сработала? Мы платим за хранение, и маркетплейс выступает как хранитель — он обязан обеспечивать безопасность. Если это был пожар, а не прямое попадание или если система пожаротушения дала сбой, вина площадки очевидна. Но пока мы ждем официальных разъяснений.

— Будут ли продавцы обращаться коллективно?

— Думаю, большинство уже направили индивидуальные письма. Я тоже. Сейчас все ждут официального ответа. Если он не устроит, придется объединяться и нанимать юристов. Это дорого, но другого выхода не будет. Я считаю, что справедливая компенсация — хотя бы 30% стоимости товара. Это те деньги, которые продавцы обычно выводят с продаж. Всё остальное уходит на комиссии, логистику и хранение. Если нам предложат символические 20 тысяч рублей — это оскорбительно и несопоставимо с ущербом.

— Но ведь это удар не только по продавцам, но и по потребителям, особенно в Московском регионе?

— Да. Московские склады: Электросталь, Каледино, Тула, Рязань, Подольск — это логистическое ядро для всей России. Сейчас, если еще закроют другие хабы, в столице может возникнуть дефицит многих товаров. Люди готовились к 1 сентября, забивали склады сезонным товаром. То есть Москва без школьной формы может остаться.

Очень бы хотелось, чтобы вмешалось государство. Это не частный случай — пострадали десятки тысяч предпринимателей. Мы платим налоги, создаем рабочие места. Но теперь многим нечем платить зарплаты и кредиты, а налоги нужно будет перечислять уже 28-го числа. Я бы хотела, чтобы на государственном уровне обратили внимание на эту ситуацию, например дали отсрочку по налоговым платежам. Это был бы важный сигнал поддержки.

— Как вы сами переживаете эту ситуацию?

— Самое страшное, что там погибли люди. Это главное. А что касается бизнеса, пока ничего не понятно. Я, к счастью, не использую заемных средств, но у многих людей кредиты, и теперь им нечем расплачиваться. Мои продажи уже упали, но я продолжаю работать. Единственное, что сейчас можно сделать, — ждать и надеяться, что площадка и государство отреагируют.

Как маркетплейс поможет продавцам

После пожара основательница Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания продолжит отправлять товары в срок.

«Всё, что есть на витрине WB, доступно к заказу, товары с пострадавших складов скрыты. Наша логистическая инфраструктура позволила нам перестроить процессы так, чтобы пользоваться Wildberries было по-прежнему легко и удобно», — написала она в своем Telegram-канале.

Предпринимательница также сообщила о мерах поддержки для продавцов, чьи товары сгорели при пожаре в Электростали. Она опубликовала список механизмов от WB Банка: