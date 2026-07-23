Засветились по всей области: кто займется благоустройством центральной площади Ярославля

На площади создадут выпуклые клумбы, обновят покрытие, расставят многоуровневые лавки-парклеты Источник: «Госзакупки»

Стало известно, кто выполнит большую часть работ по благоустройству площади Юности в Ярославле. 20 июля контракт на 71 миллион 849 тысяч 887 рублей подписали с ООО «ПК Крепыш». В этот же день на площади начали демонтировать старый детский городок.

«Крепыш» — производственная компания из Рыбинска, успевшая поработать буквально по всей Ярославской области.

Чем прославилась фирма и что говорит о предстоящих работах её директор — рассказываем в этом тексте.

Что будут делать на площади Юности

Основная задача «Крепыша» — подготовить площадь к дальнейшим работам. Затем заняться укладкой сетей под землю (электрика, видеонаблюдение и прочее).

«Основные работы по благоустройству площади Юности проведет ООО „ПК „Крепыш“. В первую очередь будет выполнен демонтаж старых конструкций, а также вывоз и утилизация строительного мусора. Кроме того, будут проведены земляные работы, включающие прокладку инженерных сетей, устройство оснований под проезды, тротуары и будущие площадки, установку фундаментных плит. Далее начнется устройство покрытий проездов, тротуаров и площадок. Будут также проведены электромонтажные работы, установлены опоры уличного освещения, выполнен монтаж системы видеонаблюдения. В завершение благоустройства — озеленение территории», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Кому принадлежит ООО «ПК „Крепыш“ Узнать ООО «ПК „Крепыш“ была образована в декабре 2016 года в Рыбинске. Ее директор — Олег Пегашов, единственный учредитель — Илья Лубенин. Кроме того, Лубенин является гендиректором родственной компании — ООО „Компания Крепыш“, основанной в Рыбинске в 2012 году. А Пегашов в прошлом был соучредителем регионального отделения партии „Зеленые“. Основным видом деятельности компании указано производство спортивного и игрового оборудования, детских площадок. Среди прочих также — производство крепежа, цепей, пластмассовых изделий.



В 2021 году компания выиграла несколько десятков контрактов на сумму свыше 250 млн рублей и провалила крупнейшее благоустройство в Рыбинске, а также была раскритикована за обустройство Тверицкой набережной в Ярославле.



ООО „ПК Крепыш“ при выручке в 304 млн в 2025 году компания вышла с убытком в 573 тысячи рублей.

Работы поделили на три этапа.

Во время первого компания демонтирует с площади существующую детскую спортивную площадку, асфальт, выкорчует деревья и кусты. Стоимость этапа — 3,764 млн рублей. Примечательно, что существующую площадку около десяти лет назад устанавливала эта же компания «ПК Крепыш».

«Крепыш» займется укладкой основания всей площади. А также спрячет провода под землю Источник: Госзакупки

Во время второго этапа компания займется укладкой дорожного основания — прослоек под резиновое покрытие, которое займет огромную часть площади под детской зоной с «Птицей Говоруном», основания под гранит, который выложат у фонтана, а также под тротуар и пешеходные дорожки. Во время земляных работ будут уложена в землю кабельная канализация, проведен монтаж под фонари, заложена плита под будущую установку шестиметровых дракона и башню «Птица Говорун». Также подрядчик подготовит основание для монтажа большинства объектов на площади — от лавок до детских каруселей. Стоимость второго этапа — 23,291 млн рублей.

Детская площадка расположится в той же зоне, где и сейчас, но она будет насыщеннее Источник: Госзакупки

Во время третьего этапа подрядчик уложит покрытие на площади (тротуары, проезды, детские площадки), установит видеонаблюдение и систему аудиотрансляции, освещение, будет монтировать запланированные к установке объекты и подсветку к ним. Стоимость третьего этапа — 44,818 млн.

Работы должны завершить за 160 календарных дней — до 27 декабря 2026 года.

Если мы выиграли, значит, мы готовы выполнить мероприятия. Сейчас очень много работы, не до интервью. Олег Пегашов Директор ООО «ПК Крепыш»

Закупка игровых комплексов и другие работы на площади Юности только на данный момент оцениваются в совокупности в сумму свыше 180 млн рублей. Часть финансирования идет из федерального бюджета по программе «Формирование комфортной городской среды»

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Десятки госконтрактов

Компания получает десятки госконтрактов на благоустройство и установку детских городков ежегодно. Только в 2026 году она должна завершить около 15 проектов. Среди них:

Обновление спортплощадки СОК «Образовательный комплекс № 16 „Маяк“ за 1,09 млн рублей.

До 10 ноября 2026 года провести благоустройство и ремонт дворовых территорий и проездов к ним в Ярославле на 18,16 млн рублей.

Поставить спортивно-игровой комплекс в деревню Лихообразово Некрасовского муниципального округа за 3,2 млн рублей до конца года.

Заняться комплексным обустройством детской спортивно-игровой площадки в д. Коптево Мышкинского МО за 3,525 млн рублей до апреля 2027 года.

Установить детско-спортивную площадку в деревне Кузьмино Даниловского округа за 2,760 млн рублей до 24 декабря 2026 года.

Благоустроить отдельную спортивно-игровую площадку в деревне Поняла Гаврилов-Ямского района за 2,716 млн рублей до 24 августа.

Благоустроить территорию и поставить детскую и спортивную площадку в селе Ильинское Угличского района (1 этап) за 1,588 млн рубле до 25 сентября 2026 года.

Обустроить детско-спортивную площадку в селе Новый Некоуз за 2,170 млн рублей до 31 декабря 2026 года.

Благоустроить двор на улице Юбилейная, 14 в Рыбинске с установкой детской площадки — цена за все работы 3,116 млн рублей. Успеть надо до 18 октября 2026 года.

Крупный объект в Ростове-на-Дону — благоустроить детскую площадку на территории Пролетарского района за 42,569 млн рублей до 31 декабря 2026 года.

Скандалы в Ярославе и Рыбинске

В 2017 году «Крепыш» попадал в коррупционный скандал, связанный с мэрией Ярославля. Тогда УФАС выяснил, что с компанией заключили договор на установку спортивной площадки напрямую, то есть без проведения аукциона. В этом же году подрядчик устанавливал детский городок на площади Юности в Ярославле.

В 2021 году «ПК Крепыш» занимался в Рыбинске несколькими крупными объектами:

благоустраивал центральную площадь Дерунова за 41,5 миллиона рублей;

благоустраивал смотровую по Бульварной улице в створе Преображенского переулка за 8,6 миллиона;

обустраивал парк в границах улиц Волочаевская — Юбилейная (обустройство спортивной площадки) за 1,5 миллиона рублей;

благоустраивал общественную территорию «Волжский парк» за 22 миллиона.

Последний объект должны были доделать 31 июля 2021-го. Потом сроки перенесли на сентябрь, а следом на октябрь. Помимо зоны отдыха в парке планировали сделать велодорожки. Только на них из бюджета были готовы потратить более 10 миллионов рублей и вырубить деревья.

Тогда же в 2021 году фирме досталось благоустройство Тверицкой набережной в Ярославле. Но работы сильно затянулись, раскуроченный парк раздражал ярославцев.

Часть контрактов 2025 года в Ярославской области компания не смога выполнить полностью. Среди них: детская площадка в селе Титово, ремонт покрытия на площадке в Брейтово, благоустройство площадки в селе Новый Некоуз. Частично подрядчик осилил благоустройство дворов Ярославля по адресам: ул. Панфилова, д. 11 и ул. Лебедева, д. 9 корп. 2.

Директор фирмы Олег Пегашов в разговоре с 76.RU объяснился за прошлогодние истории. И рассказал, что фирма сама не производит детские городки.

— Задержки могут зависеть от поставщиков, не только от нас, — ответил 76.RU Олег Пегашов. — Компания «Крепыш» не производит спортивное оборудование. Мы выполняем строительные работы: сборку, установку. Спортивное оборудование [на площади Юности] будет от производителя из Ярославской области, из Рыбинска.