В ярославских школах из-за коронавируса введут вторую смену и не пустят родителей

В ярославских школах введут вторую смену и не пустят родителей
В новом учебном году из-за коронавируса в ярославских школах всё будет не так, как обычно. Чем ближе к началу нового учебного года, тем больше вырисовываются очертания нового режима работы.
25 августа на общегородском совещании в мэрии директор Департамента образования Елена Иванова сообщила, что учеба будет идти в очном режиме.
Одно из главных нововведений — каждый класс будет заниматься преимущественно в одном кабинете. Чтобы максимально разобщить детей при входе в школу, в здании откроют все входы и выходы. При входе всем детям и сотрудникам будут измерять температуру.
— Приобретены бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, рециркуляторы воздуха, дозаторы и дезинфекторы. Педагоги и дети с повышенной температурой и признаками ОРВИ не будут допускаться до занятий, — пояснила Елена Иванова.
Кроме того, в каждой школе разрабатывается специальное расписание звонков и уроков.
— У нас в школе ввели, можно сказать, вторую смену. Часть классов будет приходить на уроки к
Также по отдельному расписанию будет организовано посещение столовой.
Еще одно нововведение — в школы закроют доступ родителей. Такое ограничение и раньше действовало во многих учебных учреждениях, но контроль не везде был строгим. Теперь провожать до раздевалки нельзя будет даже первоклашек. Пообщаться с учителями мамы и папы смогут только по телефону, электронной почте, в мессенджерах или соцсетях.
— Просим принять эту позицию и понять серьезность действий, которые мы предпринимаем, — добавила Елена Иванова.
Не будет общешкольных мероприятий — только по классам. Даже линейки 1 сентября проведут только для 1-х и 11-х классов.
До сих пор не совсем понятна ситуация с внеурочной деятельностью. Раньше на внеурочке собирались дети из разных классов. Теперь это будет запрещено.
— Внеурочная деятельность, если целыми классами, будет идти без проблем. А если малыми группами, то она может быть рассредоточена на каникулы, — пояснила директор департамента образования.
По словам Ивановой, 28 августа школы разместят у себя на сайтах точную информацию о графике работы.
Напомним, рекомендации о том, как организовать учебу в условиях коронавируса, дали Роспотребнадзор и Министерство просвещения. Федеральные структуры допускают, что обучение вновь может перейти в дистанционный режим. По слухам, произойти это может уже с 20 сентября. Но официально эта информация никем не подтверждена.