В ярославских школах из-за коронавируса введут вторую смену и не пустят родителей

В новом учебном году из-за коронавируса в ярославских школах всё будет не так, как обычно. Чем ближе к началу нового учебного года, тем больше вырисовываются очертания нового режима работы.



25 августа на общегородском совещании в мэрии директор Департамента образования Елена Иванова сообщила, что учеба будет идти в очном режиме.



Одно из главных нововведений — каждый класс будет заниматься преимущественно в одном кабинете. Чтобы максимально разобщить детей при входе в школу, в здании откроют все входы и выходы. При входе всем детям и сотрудникам будут измерять температуру.

