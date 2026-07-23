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Политика Советник Трампа по нацбезопасности встретился с Лавровым на Филиппинах: что обсудили на переговорах

Советник Трампа по нацбезопасности встретился с Лавровым на Филиппинах: что обсудили на переговорах

Саммит длился всего 35 минут

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Политики должны были обсудить урегулирование украинского конфликта | Источник: МИД России / TelegramПолитики должны были обсудить урегулирование украинского конфликта | Источник: МИД России / Telegram

Политики должны были обсудить урегулирование украинского конфликта

Источник:

МИД России / Telegram

На Филиппинах на полях мероприятий по линии АСЕАН прошла встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Она продлилась всего 35 минут. В материале рассказываем, что известно о состоявшемся саммите.

Кто присутствовал на переговорах

Последний раз Лавров и Рубио встречались в Нью-Йорке в конце сентября прошлого года. Эти переговоры стали пятой личной встречей министра и госсекретаря, когда была сформирована вторая администрация Трампа. Помимо очных контактов, Лавров и Рубио 11 раз беседовали по телефону.

Со стороны российской делегации на переговорах вместе с Лавровым присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин и постпред президента России при АСЕАН Евгений Загайнов. От американской стороны вместе с Рубио в саммите участвовали замгоссекретаря по политическим делам Элисон Хукер и специальный посланник президента США Серджио Гор.

О чем говорили

По информации дипломатического источника, инициатором встречи стала американская сторона, передают РИА Новости. О том, что саммит состоится сегодня в Маниле, анонсировал глава МИД РФ накануне.

Лавров рассказал, что намерен уточнить у своего коллеги нынешнюю позицию Вашингтона по урегулированию украинского конфликта, и добавил, что встреча в любом случае будет полезной. Рубио же хотел обсудить с российским коллегой вопрос о том, есть ли у Штатов сейчас возможность внести конструктивный вклад в решение кризиса.

«При обсуждении украинской проблематики Сергей Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России „стратегическое поражение“», — сообщило МИД РФ в Telegram-канале.

Вместе с этим Лавров вновь подтвердил готовность РФ к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа. Глава МИД РФ указал США на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием.

Во время саммита стороны обсудили вопрос нормализации условий работы дипломатических миссий России и США. Также они договорились продолжить контакты, в том числе в рамках международных организаций.

Еще российская и американская делегации затронули обстановку в Персидском заливе. Известно, что перед саммитом госсекретарь США отказался отвечать на вопросы журналистов. Рубио проигнорировал вопрос о том, спросит ли он Лаврова о якобы содействии России Ирану в конфликте Тегерана со Штатами.

Обновлено 11:10 (мск): после встречи с Лавровым Рубио выступил перед прессой и заявил, что у него был «хороший и честный разговор» с российским коллегой. Однако он отметил, что переговоры в Анкоридже провалились. Теперь странам нужно придумать новые идеи для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Штаты продолжат искать приемлемый для обеих сторон путь к завершению кризиса.

«Я думаю, что у обеих сторон должен быть стимул для того, чтобы завершить конфликт. В этом и заключалась сложность: найти путь, который обе стороны могут принять. И мы пытались и будем продолжать пытаться понять, сможем ли мы найти золотую середину, которая приведет к этому. И мы готовы сыграть роль в этом», — подытожил госсекретарь США.

Обновлено 12:43 (мск): Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что в переговорах Лаврова и Рубио не стоит предаваться излишнему оптимизму.

«Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму, действительно осуществляются контакты. Это всегда позитивно», — отметил он.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
США Россия Сергей Лавров Марко Рубио Переговоры по урегулированию Украина Политика МИД
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Комментарии
6
Гость
23 июля, 12:15
Диалог на международном уровне всегда важен. Хорошо, что стороны находят возможность обсуждать ключевые вопросы
Гость
23 июля, 12:14
Важно, что каналы связи остаются открытыми. Пусть такие встречи помогают избегать недопонимания и сглаживать острые углы
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Гость
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