Какая колбаса самая вкусная? Тестируем 8 видов докторской — от премиальной до дешевой

Название докторской закрепилось за этим видом вареной колбасы после того, как советские врачи стали рекомендовать ее людям с ослабленным здоровьем. Сегодня специалисты по диетическому питанию отнеслись бы к таким рекомендациям скептически, но это ничуть не мешает огромной популярности продукта у покупателей. Наши коллеги из NGS.RU провели слепую дегустацию докторской «по ГОСТУ» от восьми производителей. Как оказалось, высокие оценки далеко не всегда связаны с высокой стоимостью.
Доктор прописал
Мы купили в супермаркетах докторскую восьми разных производителей — все они утверждают, что колбаса сделана по ГОСТу и перед нами продукт категории А (самая высокая доля содержания мяса).
Часть колбасы продавалась со скидкой, хотя, насколько эта скидка реальна, судить сложно. Например, одинаковая упаковка докторской из «Торговой площади» стоила 169 рублей в супермаркете SPAR и гипермаркете «О`Кей», однако в последнем это была цена с большим дисконтом.
В скобках приведена стоимость со скидкой и без. Для простоты сравнения все цены приведены в пересчете на один килограмм.
Пробовали мы колбасу вслепую — то есть не зная, чей продукт лежит на тарелке. Всего в тестировании принимали участие восемь человек. Оценивался не только вкус, но и аромат и даже текстура — она тоже влияет на восприятие продукта. Оценки разошлись довольно сильно — настолько, что некоторые образцы получили в отдельных категориях и 1, и 9 баллов.
Первое место: «Сибагро» (509 рублей) — 21,8 балла
Состав: свинина, говядина, вода питьевая, яйцо куриное, молоко сухое обезжиренное, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски Е250), стабилизаторы: Е450, Е452, регуляторы кислотности: Е451, Е262, Е331, Е325, сахар, мускатный орех, антиокислитель.
Поначалу этот образец получил оценки пониже, но, познакомившись с остальными, многие из участников дегустации добавили «Сибагро» пару баллов. У этой колбасы действительно есть всё, что людям обычно нравится в докторской: приятный, вызывающий аппетит запах, достаточно плотная, но при этом не полностью однородная «волокнистая» текстура (частенько можно встретить какое-то желе). Вкус дегустаторам тоже показался достаточно ярким.
Второе место: Великолукский мясокомбинат (635 рублей, со скидкой — 275) — 18,6 балла
Состав: свинина, говядина, вода питьевая, меланж яичный, молоко коровье сухое цельное, соль, сахар, натуральные пряности (орех мускатный), стабилизатор Е450iii, антиокислитель аскорбиновая кислота, фиксатор окраски нитрит натрия.
Этот образец понравился не всем, но несколько высоких оценок вывели его в лидеры. Причина успеха, скорее всего, в специях — они чувствуются и в аромате, и во вкусе. Текстура тоже довольно плотная, но более однородная.
Третье место: Высокий вкус СПК (740 рублей, со скидкой — 600) — 16,1 балла
Состав: свинина, говядина, вода, яичный порошок, молоко сухое, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит натрия), сахар, пряности (мускатный орех), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, регулятор кислотности Е451, антиокислитель аскорбиновая кислота.
Это более премиальная линейка «Сибирской продовольственной компании» (СПК), и по сравнению с обычной колбасой этого производителя разница, конечно, ощущается. У нее более нежная консистенция и яркий аромат. Тем не менее впечатления об этой докторской заметно разошлись: она получила от 3 до 8 баллов. На срезе этот образец выглядит очень аккуратно. Возможно, дело как раз в том, что колбаса сделана слишком идеально — у некоторых дегустаторов это вызвало подозрения.
Четвертое место: «Лама» (1078 рублей, со скидкой — 675) — 15,3 балла
Состав: свинина, говядина, вода питьевая, яйца куриные, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь (соль поваренная, фиксатор окраски Е250), стабилизатор Е450, сахар-песок, натуральные специи, усилитель вкуса Е621.
Продукт выпускается одноименной томской компанией. Если ориентироваться на цену без скидки, это самый дорогой образец в нашей выборке. На восприятии колбасы дегустаторами, впрочем, высокая стоимость почти никак не сказалась. Единственное, что можно сказать про этот образец: он оказался менее соленым, чем остальные.
Пятое место: «Вернер» (389 рублей) — 14,8 балла
Состав: свинина, говядина, вода, молоко сухое обезжиренное, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), меланж яичный, сахар, стабилизатор пирофосфат натрия, регуляторы кислотности трифосфат натрия 5-замещенный, ацетат натрия, цитрат натрия 3-замещенный; антиокислители аскорбат натрия, аскорбиновая кислота; мальтодекстрин, ароматизаторы, экстракты пряностей.
Собственная торговая марка сети «Чижик», купить ее можно только там. Отношение к этой колбасе сразу разделилось. Одним она не понравилась: «кислит», «пахнет как кошачий корм», «не похожа на докторскую». Другие напротив поставили ей довольно высокие оценки назвав вкусной. Примечательно, что образец оказался далеко не самым дешевым — по цене его обошла докторская от Великолукского мясокомбината, продававшаяся, правда, с огромной скидкой в 54%.
Шестое место: «Дымов» (633 рубля) — 13,9 балла
Состав: свинина, говядина, вода, яичный меланж, молоко питьевое, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), регулятор кислотности (трифосфат натрия (5-замещенный)), антиокислитель(аскорбиновая кислота), пряности (орех мускатный), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный).
Известный бренд с хорошей репутацией. И знай участники о том, чей продукт они пробуют, оценки наверняка были бы повыше. Но при слепом тестировании результат оказался скромным. При этом и особых претензий к образцу не было. Некоторые даже отметили у колбасы копченый привкус.
Седьмое место: «Вязанка» (835 рублей, со скидкой — 730) — 12,3 балла
Состав: свинина, говядина, вода питьевая, продукты яичные, молоко коровье сухое, соль, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор: пирофосфаты, регулятор кислотности: трифосфаты, сахар, орех мускатный, антиокислитель: аскорбиновая кислота. В продукте возможно наличие следов горчицы, злаков, содержащих глютен и клетчатку, сельдерея и продуктов их переработки.
Самый дорогой образец, даже если брать цену со скидкой. Это бренд компании «АБИ», произведенный на АО «Стародворские колбасы» в городе Владимире. Самую низкую оценку докторская получила за аромат, который показался слабым и немного отталкивающим. Консистенция тоже вызвала вопросы («напоминает желе»).
Восьмое место: «Торговая площадь» (771 рубль, со скидкой — 486) —10,6 балла
Состав: свинина, говядина, вода, яичный порошок, молоко сухое обезжиренное, нитритно-посолочная смесь соль, фиксатор окраски нитрит натрия, соль, сахар-песок, пряности орех мускатный, стабилизаторы пирофосфаты, триполифосфат натрия, антиокислитель аскорбиновая кислота.
Про этот образец колбасы никто ничего хорошего сказать не смог. В лучшем случае звучали слова вроде: «Ну ладно, есть можно».
Таким образом слепая дегустация наглядно демонстрирует, что восприятие продукта, сформированное рекламой, удачным названием или прошлым опытом, может не соответствовать реальным вкусовым ощущениям. Но, даже если вы не согласны с какими-то оценками, не забывайте, что это средний показатель. Вам вполне может понравиться то, что не пришлось по вкусу кому-то еще.
Вы обращаете внимание на фирму при покупке колбасы?