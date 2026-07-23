Какая колбаса самая вкусная? Тестируем 8 видов докторской — от премиальной до дешевой

Одним было вкусно, другим — «корм кошачий» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Название докторской закрепилось за этим видом вареной колбасы после того, как советские врачи стали рекомендовать ее людям с ослабленным здоровьем. Сегодня специалисты по диетическому питанию отнеслись бы к таким рекомендациям скептически, но это ничуть не мешает огромной популярности продукта у покупателей. Наши коллеги из NGS.RU провели слепую дегустацию докторской «по ГОСТУ» от восьми производителей. Как оказалось, высокие оценки далеко не всегда связаны с высокой стоимостью.

Доктор прописал

Для дегустации журналисты купили докторскую колбасу восьми разных производителей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мы купили в супермаркетах докторскую восьми разных производителей — все они утверждают, что колбаса сделана по ГОСТу и перед нами продукт категории А (самая высокая доля содержания мяса).

Некоторые образцы вызвали ажиотаж Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Часть колбасы продавалась со скидкой, хотя, насколько эта скидка реальна, судить сложно. Например, одинаковая упаковка докторской из «Торговой площади» стоила 169 рублей в супермаркете SPAR и гипермаркете «О`Кей», однако в последнем это была цена с большим дисконтом.

В скобках приведена стоимость со скидкой и без. Для простоты сравнения все цены приведены в пересчете на один килограмм.

Пробовали мы колбасу вслепую — то есть не зная, чей продукт лежит на тарелке. Всего в тестировании принимали участие восемь человек. Оценивался не только вкус, но и аромат и даже текстура — она тоже влияет на восприятие продукта. Оценки разошлись довольно сильно — настолько, что некоторые образцы получили в отдельных категориях и 1, и 9 баллов.

Первое место: «Сибагро» (509 рублей) — 21,8 балла

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, яйцо куриное, молоко сухое обезжиренное, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски Е250), стабилизаторы: Е450, Е452, регуляторы кислотности: Е451, Е262, Е331, Е325, сахар, мускатный орех, антиокислитель.

Докторская «Сибагро» на полке магазина «О`Кей» Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Поначалу этот образец получил оценки пониже, но, познакомившись с остальными, многие из участников дегустации добавили «Сибагро» пару баллов. У этой колбасы действительно есть всё, что людям обычно нравится в докторской: приятный, вызывающий аппетит запах, достаточно плотная, но при этом не полностью однородная «волокнистая» текстура (частенько можно встретить какое-то желе). Вкус дегустаторам тоже показался достаточно ярким.

Второе место: Великолукский мясокомбинат (635 рублей, со скидкой — 275) — 18,6 балла

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, меланж яичный, молоко коровье сухое цельное, соль, сахар, натуральные пряности (орех мускатный), стабилизатор Е450iii, антиокислитель аскорбиновая кислота, фиксатор окраски нитрит натрия.

Великолукская колбаса продавалась с большой скидкой Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Этот образец понравился не всем, но несколько высоких оценок вывели его в лидеры. Причина успеха, скорее всего, в специях — они чувствуются и в аромате, и во вкусе. Текстура тоже довольно плотная, но более однородная.

Третье место: Высокий вкус СПК (740 рублей, со скидкой — 600) — 16,1 балла

Состав: свинина, говядина, вода, яичный порошок, молоко сухое, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски — нитрит натрия), сахар, пряности (мускатный орех), стабилизатор Е450, усилитель вкуса и аромата Е621, регулятор кислотности Е451, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Премиальная колбаса СПК досталась сравнительно недорого Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Это более премиальная линейка «Сибирской продовольственной компании» (СПК), и по сравнению с обычной колбасой этого производителя разница, конечно, ощущается. У нее более нежная консистенция и яркий аромат. Тем не менее впечатления об этой докторской заметно разошлись: она получила от 3 до 8 баллов. На срезе этот образец выглядит очень аккуратно. Возможно, дело как раз в том, что колбаса сделана слишком идеально — у некоторых дегустаторов это вызвало подозрения.

Четвертое место: «Лама» (1078 рублей, со скидкой — 675) — 15,3 балла

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, яйца куриные, молоко коровье сухое цельное, посолочная смесь (соль поваренная, фиксатор окраски Е250), стабилизатор Е450, сахар-песок, натуральные специи, усилитель вкуса Е621.

Докторская «Ламы» не произвела большого впечатления Источник: Стас Соколов/NGS.RU

Продукт выпускается одноименной томской компанией. Если ориентироваться на цену без скидки, это самый дорогой образец в нашей выборке. На восприятии колбасы дегустаторами, впрочем, высокая стоимость почти никак не сказалась. Единственное, что можно сказать про этот образец: он оказался менее соленым, чем остальные.

Пятое место: «Вернер» (389 рублей) — 14,8 балла

Состав: свинина, говядина, вода, молоко сухое обезжиренное, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), меланж яичный, сахар, стабилизатор пирофосфат натрия, регуляторы кислотности трифосфат натрия 5-замещенный, ацетат натрия, цитрат натрия 3-замещенный; антиокислители аскорбат натрия, аскорбиновая кислота; мальтодекстрин, ароматизаторы, экстракты пряностей.

Оценки колбасы из дискаунтера разошлись Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Собственная торговая марка сети «Чижик», купить ее можно только там. Отношение к этой колбасе сразу разделилось. Одним она не понравилась: «кислит», «пахнет как кошачий корм», «не похожа на докторскую». Другие напротив поставили ей довольно высокие оценки назвав вкусной. Примечательно, что образец оказался далеко не самым дешевым — по цене его обошла докторская от Великолукского мясокомбината, продававшаяся, правда, с огромной скидкой в 54%.

Шестое место: «Дымов» (633 рубля) — 13,9 балла

Состав: свинина, говядина, вода, яичный меланж, молоко питьевое, нитритно-посолочная смесь (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, стабилизаторы (пирофосфат натрия, полифосфат натрия), регулятор кислотности (трифосфат натрия (5-замещенный)), антиокислитель(аскорбиновая кислота), пряности (орех мускатный), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия 1-замещенный).

Докторская «Дымова» с брендом кажется вкуснее Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Известный бренд с хорошей репутацией. И знай участники о том, чей продукт они пробуют, оценки наверняка были бы повыше. Но при слепом тестировании результат оказался скромным. При этом и особых претензий к образцу не было. Некоторые даже отметили у колбасы копченый привкус.

Седьмое место: «Вязанка» (835 рублей, со скидкой — 730) — 12,3 балла

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, продукты яичные, молоко коровье сухое, соль, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), стабилизатор: пирофосфаты, регулятор кислотности: трифосфаты, сахар, орех мускатный, антиокислитель: аскорбиновая кислота. В продукте возможно наличие следов горчицы, злаков, содержащих глютен и клетчатку, сельдерея и продуктов их переработки.

Самый дорогой образец, даже если брать цену со скидкой. Это бренд компании «АБИ», произведенный на АО «Стародворские колбасы» в городе Владимире. Самую низкую оценку докторская получила за аромат, который показался слабым и немного отталкивающим. Консистенция тоже вызвала вопросы («напоминает желе»).

Восьмое место: «Торговая площадь» (771 рубль, со скидкой — 486) —10,6 балла

Состав: свинина, говядина, вода, яичный порошок, молоко сухое обезжиренное, нитритно-посолочная смесь соль, фиксатор окраски нитрит натрия, соль, сахар-песок, пряности орех мускатный, стабилизаторы пирофосфаты, триполифосфат натрия, антиокислитель аскорбиновая кислота.

«Торговая площадь» получила самые низкие оценки Источник: Стас Соколов / NGS.RU

Про этот образец колбасы никто ничего хорошего сказать не смог. В лучшем случае звучали слова вроде: «Ну ладно, есть можно».

Таким образом слепая дегустация наглядно демонстрирует, что восприятие продукта, сформированное рекламой, удачным названием или прошлым опытом, может не соответствовать реальным вкусовым ощущениям. Но, даже если вы не согласны с какими-то оценками, не забывайте, что это средний показатель. Вам вполне может понравиться то, что не пришлось по вкусу кому-то еще.