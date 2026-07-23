Угадайте 10 популярных песен 90-х по клипу: непроходимый тест для тех, кто рос в СССР

Узнать любимую песню по первым нотам — задача несложная. Но что, если вместо музыки показать всего один кадр из клипа? Многие хиты 90-х настолько прочно засели в памяти, что узнать их можно с первого взгляда. Правда, некоторые вопросы способны поставить в тупик даже тех, кто когда-то не пропускал ни одного музыкального эфира. Попробуйте угадать все 10 популярных песен и проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху, когда клипы смотрели по телевизору, а не в интернете.
Какую песню Жанна Фриске пела в таком образе?
Может, это загадочная «Там, только там»
Очень похоже на «Чао, бамбино»
Без сомнения это «Облака»
В голове уже играет «Ча-ча-ча»
Из клипа какой песни эта рыжая девушка?
Только увидел, а уже подпеваю песню «Come Undone» группы «Duran Duran»
Это же песня Sade «No ordinary love»
Похоже на сюрреалистичный клип Мадонны «Bedtime story»
Узнаю из тысячи клип Gwen Stefani на песню «The Sweet Escape»
В чьем клипе снялись участники «Маски-шоу»?
Очень похоже на клип Ларисы Черниковой
Ставлю на Наталью Ветлицкую
Юмористы не смогли отказать Алене Апиной
По-моему, это был Филипп Киркоров
Что за Безумный Макс здесь?
Какой суровый… Наверное, это Александр Маршал и его песня «Ливень»
Гарик Сукачев, переживший апокалипсис в песне «Напои меня водой»
Да это Владимир Кузьмин поет песню «Я не забуду тебя», я узнал его по походке
Шикарные волосы выдают Дмитрия Маликова в клипе песни «Выпью до дна»
В клипе какой песни снялась Мишель Пфайффер?
Да это же саундтрек к «Титанику» (12+) «My Heart Will Go On» от Celine Dion
Ну точно «Wannabe» от Spice Girls
Ага, это же «Gangsta’s Paradise» от Coolio при участии L.V.
Тут и думать нечего «Smells Like Teen Spirit» от Nirvana
Парень, девушка, романтика… из клипа какой песни?
Тут без вариантов — «Странные танцы» от «Технологии»
Ставлю на «Белые розы» «Ласкового мая»
У кадра настроение песни «На заре» от «Альянса»
Это «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина — и тут даже спорить не надо
Из клипа какого исполнителя этот кадр, напоминающий сон при температуре сорок?
Такой перфоманс мог быть только у группы Army of Lovers
Мадонна? Не узнаю в гриме, но почерк ее
Тут явно одна из песен Prodigy
Настроение зажигательных хитов Haddaway
В этом клипе засветилось сразу несколько известных актеров. Что за песня?
Вижу-вижу серые глазки, а значит, это Ирина Салтыкова с одноименной песней.
Это «Ладошки» Светланы Рерих
Явно уже в следующем кадре появляется Татьяна Буланова и поет «Ясный мой свет»
Похоже на группу «Стрелки» и песню «На вечеринке»
Что это за песня c клипом про непростую жизнь в России 90-х?
По-моему, на фоне этой картинки звучит безумный «Scatman»
Про Россию пел Dschinghis Khan «Moscow»
Уверен, это клип на песню Coco Jamboo
Знакомый антураж, как в песне «Russian Lullaby»
Самое популярное оставили на сладкое. Без лишних слов — это…
«Иванушки International» — «Тучи»
«Комбинация» — «Бухгалтер»
«Рок-острова» — «Ничего не говори»
Nautilus Pompilius — «Крылья»