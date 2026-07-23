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Развлечения Тест Угадайте 10 популярных песен 90-х по клипу: непроходимый тест для тех, кто рос в СССР

Угадайте 10 популярных песен 90-х по клипу: непроходимый тест для тех, кто рос в СССР

Эти песни многие знают наизусть, но кадры узнают лишь единицы

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Сережу Жукова узнать не трудно, поэтому песен «Руки Вверх!» в тесте нет | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаСережу Жукова узнать не трудно, поэтому песен «Руки Вверх!» в тесте нет | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Сережу Жукова узнать не трудно, поэтому песен «Руки Вверх!» в тесте нет

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Узнать любимую песню по первым нотам — задача несложная. Но что, если вместо музыки показать всего один кадр из клипа? Многие хиты 90-х настолько прочно засели в памяти, что узнать их можно с первого взгляда. Правда, некоторые вопросы способны поставить в тупик даже тех, кто когда-то не пропускал ни одного музыкального эфира. Попробуйте угадать все 10 популярных песен и проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху, когда клипы смотрели по телевизору, а не в интернете.

Пройден 209 раз
1 / 10

Какую песню Жанна Фриске пела в таком образе?

  • Может, это загадочная «Там, только там»

  • Очень похоже на «Чао, бамбино»

  • Без сомнения это «Облака»

  • В голове уже играет «Ча-ча-ча»

2 / 10

Из клипа какой песни эта рыжая девушка?

  • Только увидел, а уже подпеваю песню «Come Undone» группы «Duran Duran»

  • Это же песня Sade «No ordinary love»

  • Похоже на сюрреалистичный клип Мадонны «Bedtime story»

  • Узнаю из тысячи клип Gwen Stefani на песню «The Sweet Escape»

3 / 10

В чьем клипе снялись участники «Маски-шоу»?

  • Очень похоже на клип Ларисы Черниковой

  • Ставлю на Наталью Ветлицкую

  • Юмористы не смогли отказать Алене Апиной

  • По-моему, это был Филипп Киркоров

4 / 10

Что за Безумный Макс здесь?

  • Какой суровый… Наверное, это Александр Маршал и его песня «Ливень»

  • Гарик Сукачев, переживший апокалипсис в песне «Напои меня водой»

  • Да это Владимир Кузьмин поет песню «Я не забуду тебя», я узнал его по походке

  • Шикарные волосы выдают Дмитрия Маликова в клипе песни «Выпью до дна»

5 / 10

В клипе какой песни снялась Мишель Пфайффер?

  • Да это же саундтрек к «Титанику» (12+) «My Heart Will Go On» от Celine Dion

  • Ну точно «Wannabe» от Spice Girls

  • Ага, это же «Gangsta’s Paradise» от Coolio при участии L.V.

  • Тут и думать нечего «Smells Like Teen Spirit» от Nirvana

6 / 10

Парень, девушка, романтика… из клипа какой песни?

  • Тут без вариантов — «Странные танцы» от «Технологии»

  • Ставлю на «Белые розы» «Ласкового мая»

  • У кадра настроение песни «На заре» от «Альянса»

  • Это «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина — и тут даже спорить не надо

7 / 10

Из клипа какого исполнителя этот кадр, напоминающий сон при температуре сорок?

  • Такой перфоманс мог быть только у группы Army of Lovers

  • Мадонна? Не узнаю в гриме, но почерк ее

  • Тут явно одна из песен Prodigy

  • Настроение зажигательных хитов Haddaway

8 / 10

В этом клипе засветилось сразу несколько известных актеров. Что за песня?

  • Вижу-вижу серые глазки, а значит, это Ирина Салтыкова с одноименной песней.

  • Это «Ладошки» Светланы Рерих

  • Явно уже в следующем кадре появляется Татьяна Буланова и поет «Ясный мой свет»

  • Похоже на группу «Стрелки» и песню «На вечеринке»

9 / 10

Что это за песня c клипом про непростую жизнь в России 90-х?

  • По-моему, на фоне этой картинки звучит безумный «Scatman»

  • Про Россию пел Dschinghis Khan «Moscow»

  • Уверен, это клип на песню Coco Jamboo

  • Знакомый антураж, как в песне «Russian Lullaby»

10 / 10

Самое популярное оставили на сладкое. Без лишних слов — это…

  • «Иванушки International» — «Тучи»

  • «Комбинация» — «Бухгалтер»

  • «Рок-острова» — «Ничего не говори»

  • Nautilus Pompilius — «Крылья»

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
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Комментарии
1
Гость
23 июля, 15:19
8/10, первую и последнюю не узнал)
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