Угадайте 10 популярных песен 90-х по клипу: непроходимый тест для тех, кто рос в СССР

Узнать любимую песню по первым нотам — задача несложная. Но что, если вместо музыки показать всего один кадр из клипа? Многие хиты 90-х настолько прочно засели в памяти, что узнать их можно с первого взгляда. Правда, некоторые вопросы способны поставить в тупик даже тех, кто когда-то не пропускал ни одного музыкального эфира. Попробуйте угадать все 10 популярных песен и проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху, когда клипы смотрели по телевизору, а не в интернете.