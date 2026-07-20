Два дня города, музыкальный фестиваль и много кино: афиша событий на неделю в Ярославской области

Летние выходные насыщены событиями в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Середина лета миновала, и если вы до сих пор никуда не выбирались — самое время это сделать. Публикуем афишу событий в Ярославской области на неделю с 20 по 26 июля — кинопоказы, экскурсии, концерты и Дни городов и сел региона.

20 июля, понедельник

Кинопоказы

19:00 — проект «Закрытый показ» (18+) от команды «Нефть» в арт-пространстве «Балкон» (ул. Свободы, 46). Просмотр фильма, название которого зрители узнают прямо перед самим показом. Тема этого вечера — семья, юбилей и влияние. Билеты 500 рублей.

21 июля, вторник

Кинопоказы

19:00 — показ фильма с обсуждением «Короткий фильм об убийстве» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи» (Волжская набережная, 4). Показ посвящён юбилею режиссера Кшиштофа Кесьлёвского. В фильме пересекаются судьбы таксиста, адвоката и молодого юноши, где последний внезапно совершает убийство. Билеты 500 рублей.

22 июля, среда

Концерты

13:00 — концерт «Сердца, согретые искусством» (12+) в конференц-зале Ярославской библиотеке им. Н. А. Некрасова. Выступят солисты ансамбля русской песни «Маков цвет» и народный самодеятельный коллектив студии эстрадного вокала «Премьера». Вход свободный.

19:00 — концерт-квиз «Поговорим о песнях и кино» (6+) в Ваксман-центре (ул. Кирова, 5А). Группа «Территория тепла» с Мариной Гржибовской выступит с живой музыкой. Будут не только играть композиции, но и в игровой форме задавать вопросы про кино. Билеты 500 рублей.

Кинопоказы

21:00 — показ с обсуждением фильма «Пляж» (18+) от команды «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады» (ул. Свободы 87А). Это экранизация одноимённого романа, в которой молодой американец Ричард отправляется в Таиланд в поисках острых ощущений и тайной коммуны. Билеты от 500 до 1200 рублей.

23 июля, четверг

Встречи-лекции

19:00 — Разбор романа «Обыкновенная история» Ивана Гончарова (1847 год) вместе с филологом Зейнабом Мамедли в пространстве «Арт-пикник» (улица Свободы, 34Б). Актуальны ли посылы текста в 2026-м? Это история не просто «про дядю и племянника». А про то, как мы сами каждый день выбираем: мечтать или считать выгоду, быть собой или становиться удобными. Участникам встречи предложат чай/кофе и сладости. Стоимость билетов 500 рублей. Запись по телефону: 33-01-41 или через сообщения группы

Организаторы уточняют, что читать текст желательно, но необязательно, можно посмотреть экранизацию.

Мастер-классы

17:00 — создание ресурсного аромата из эфирных масел (16+) в Доме муз. Участники создадут индивидуальный аромат для себя под свои предпочтения. Билеты — 2000 рублей.

17:00 — мастер-класс по методу нейрографики (16+) в Доме муз. Нейрографика — это рисование, сочетающее арт-терапию и психологию. Билеты 1200 рублей.

Кинопоказы

13:00 — показ фильма «Денискины рассказы» (6+) в творческом пространстве «Ступени» (ул. Труфанова, 17к2). Это советская экранизация известных рассказов В. Ю. Драгунского. Вход свободный.

19:00 — видео-показ спектакля «Не бросайте песел на пол» (16+) в Ваксман-центре (ул. Кирова, 5А). Это один из спектаклей репертуара Камерного театра им. М. Ю. Ваксмана. Билеты 300 рублей.

24 июля, пятница

Экскурсии

15:00 — сборная экскурсия по выставке «Эпоха в эфире. Ретро-звук» (12+) в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17). Гости увидят звукопроизводящую технику, услышат её звучание. Здесь расскажут о том, как развивалось радио. Билеты от 130 до 270 рублей.

16:00, 17:00 — экскурсия «Оптика в фокусе столетий» (6+) в Музее истории города Ярославля (Волжская набережная, 17). Участникам покажут коллекцию пенсне, лорнетов, моноклей, очков, офтальмологических инструментов и оптических приборов XIX–XX веков и расскажут о них. Билеты от 130 до 430 рублей.

18:00 — аудио-экскурсия «На месте фабрики парк» (12+) от команды «Текстиль» по Петропавловскому парку. Билеты 500 рублей.

Встречи

19:00 — встреча с Павлом Федосовым «Журнал пешехода» (16+) в пространстве «Кущи» (Волжская набережная, 4). Это писатель, поэт, музыкант, лидер группы «Аэротеатр». Он проведёт презентацию своей новой книги и концерт. Билеты 600 рублей.

25 июля, суббота

Фестивали

10:00-22:00 — Переславль-Залесский отметит День города и День Военно-морского флота. Здесь устроят фестиваль-перезагрузку «За морями за лесами» (0+), он развернется на Народной площади и Городском пляже. В первый день будет открытие, модный показ, концерт группы «Волков Бэнд» и танцы на плавучей сцене, гастро-рейды и большое гастро-шоу, мастер-классы, спортивные события. Подробную программу можно узнать в группе фестиваля.

Музыкальный фестиваль «Лимон» — одно из главных событий лета в художественном музее Источник: Ярославский художественный музей / yarartmuseum.ru

17:00-22:00 — музыкальный фестиваль «Лимон» (0+) в Губернаторском саду (Волжская набережная, 23) — это пять часов музыки под открытым небом. В этот вечер выступят камерный оркестр Калининградской филармонии им. Е. Ф. Светланова с киномузыкой и джазовой программой, кубанская певица Илиана Санчез со своим оркестром, победительница телевизионных проектов «Ну-ка все вместе», «Большой джаз» София Ацбеха Негга — Выпускница академии им. Гнесиных. А также кубинско-российский ансамбль Dolce Gavana. В конце вечера устроят музыкальный джем. Кроме того, будет кофепауза и гастрономический перерыв от ресторана «Ванильное небо». Билеты 3000 рублей, дети до 7 лет бесплатно. В продаже доступно около 180 билетов.

Музыкальный джем — совместная импровизация, когда каждый музыкант играет без подготовки и строго сценария.

День города Мышкина и «Фестиваль Мыши» (0+)

9:00 — 23:00 — в центре города на нескольких площадках развернутся ремесленные и гастрономические ярмарки с продуктами от местных производителей. Мышиный забег для всех (3+, 90+), где организаторы предлагают весело пробежать от «Музея мыши» до общественной территории «У гремучего ручья» и получить на финише сыр.

В этот день откроют после благоустройства территорию вокруг пруда у магазина «Дикси», устроят чайные дегустации и бал в усадьбе купца Чистова.

11:00 — 12:00 — карнавальное шествие в честь 30-летия «Фестиваля мыши».

14:00 — 16:00 — детская развлекательная программа в Ситцом саду.

21:30 — 23:00 — вступление кавер-группы «Паприка» на Успенской площади.

Полная программа праздника здесь.

День села Брейтово

14:00-21:00 — День села Брейтово (0+). В программе праздника ярмарка, концертная программа, детские развлечения, танцы. На площади перед Брейтовским Домом культуры будет проходить акция «Шаг к здоровью». Подобную программу можно посмотреть в группе администрации Брейтовского округа.

Концерты

15:00 — колокольный концерт «Музыка неба» (0+) на Большой звоннице Ярославского музея-заповедника (Богоявленская пл, 25). Звонить в колокола будут звонари Ярославской области и Ярославской школы колокольного искусства. Послушать можно по входному билету на территорию. Стоимость 50-100 рублей.

18:00 — концерт «Magic cellos band» (12+) в пространстве «Лампа» (ул. Нахимсона, 21). Песни известных артистов и рок-хиты прозвучат на виолончелях в исполнении других артистов. Билеты 2100 рублей.

Экскурсии

12:00 — сборная экскурсия по выставке «Анри де Тулуз-Лотрек. „Париж, Париж…“ (18+) в Городском выставочном зале им. Николая Нужина (ул. Свободы, 15). Гости погрузятся в мир французского художника Анри де Тулуз-Лотрека и рассмотрят более 40 литографий о повседневной жизни Парижа конца XIX столетия. Билеты от 220 до 620 рублей.

13:00, 16:00 — экскурсия «Из истории ярославской медицины» (6+) в Музее истории Ярославля (Волжская набережная, 17). Участникам экскурсии расскажут о борьбе с эпидемиями в прошлом, появлении аптекарей и врачей в Ярославле и организации первых больниц. Билеты от 130 до 330 рублей.

14:00 — сборная экскурсия «Белорусский поэт с берегов Волги. Максим Богданович» (6+) в Доме-музее Максима Богдановича. Участникам расскажут о биографии белорусского поэта и увидят его личные вещи с тех времён, когда он жил в Ярославле. Билеты от 220 до 390 рублей.

14:00 — аудио-экскурсия по Красноперекопскому району «Вокруг фабрики» (12+) от проекта «Текстиль». Билеты 500 рублей.

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

Кинопоказы

16:00 — показ детского фильма «Белый клык» (0+) на Даманском острове. Это история волка-полукровки, который попал к людям и был воспитана как домашняя собака. Вход свободный.

20:00 — показ фильма «Случайная встреча» (18+) на Даманском острове. На фабрику, где работает главная героиня Ирина, приезжает спортивный инструктор Гриша, который начинает готовить её к всесоюзным соревнованиям в Москве. Вход свободный.

26 июля, воскресенье

Фестивали

11:00-17:00 — второй день фестиваля «За морями за лесами» (0+) в Переславле-Залесском на Народной площади и Городском пляже. В программе этого дня театрализованное открытие дня ВМФ, парад парусной флотилии, концерт и рыбная ресторация. Подробную программу модно посмотреть в группе фестиваля.

Мастер-классы и лекции

14:00 — литературная гостиная «Посвящение Ирине Хоновне Шихваргер» в выставочном зале Некрасовской библиотеки. Вечер посвящён Ирине Хоновне Шихваргер, библиотекарю Лермонтовки, в которой она проработала больше 30 лет. Вход свободный.

18:00 — открытая беседа «Совет отцов: промысл божий» в духовно-просветительском центре «Ставрос». Три священника будут обсуждать заявленную тему, можно задать любые интересующие вопросы. Участие при условии пожертвования, рекомендуемая сумма — 300 рублей. Необходима регистрация в группе центра.

Экскурсии

15:00 — благотворительная экскурсия «Ярославль в годы первой мировой войны» (0+) в духовно-просветительском центре «Ставрос» (ул. Кооперативная, 2). Её проведёт краевед и документалист Артур Стажков. Часть средств пойдёт на восстановление Крестовоздвиженского храма, часть — на съёмки документального фильма. Билеты 400 рублей, необходима регистрация в группе центра.

15:00 — экскурсия в церкви Ильи Пророка от Ярославского музея-заповедника (6+). Храм Ильи Пророка — визитная карточка города, он строился на деньги богатейшей ярославской семьи купцов Скрипиных. Во время экскурсии расскажут о необычных изображениях на стенах храма и о самой семье. Билеты в группе музея. Стоимость 400 рублей.

17:00 — сборная экскурсия по выставке «От Возрождения до Модерна. Шедевры художественного серебра из собрания Государственного исторического музея» (0+) в Музее зарубежного искусства. Гости выставки увидят экспонаты западноевропейского художественного серебра XVI — начала XX в. из собрания Государственного исторического музея. Билеты от 300 до 400 рублей.

Кинопоказы

16:00 — показ фильма-сказки «Каменный цветок» (12+) на Даманском острове. Это экранизация рассказов Павла Бажова о Хозяйке Медной горы и резчике Даниле. Вход свободный.