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В Ярославле автомобиль провалился в раскопанную траншею

Это уже вторая авария в этом месте за год

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В Ярославле машина провалилась в яму, раскопанную коммунальщиками

В Ярославле машина провалилась в яму, раскопанную коммунальщиками

В Ярославле в ночь на 25 августа почти в центре города автомобиль провалился в раскопанную траншею. Произошло это на проспекте Толбухина. Красная машина провалилась между трубами. Фото выложили в соцсетях. В комментариях люди удивляются, как такое могло произойти — это вина водителя, который не увидел ограждения, или вина работников, которые не установили забор по всему периметру ямы?

— По предварительной информации, в происшествии никто серьезно не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, — сообщили правоохранители.

Кстати, в этом месте подобная авария случилась 9 августа 2019 года. Тогда в яму провалился автомобиль «Форд Фокус».

Напомним, 6 августа также на проспекте Толбухина под землю ушел КАМАЗ с асфальтом.

Если вы что-то знаете об этом происшествии и можете рассказать, как все было на самом деле, свяжитесь с редакцией! Нам можно написать на почту 76@rugion.ru, в личку Вконтакте https://vk.com/news76 или в мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber: 89023321719).

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