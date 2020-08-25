В Ярославле автомобиль провалился в раскопанную траншею

В Ярославле в ночь на 25 августа почти в центре города автомобиль провалился в раскопанную траншею. Произошло это на проспекте Толбухина. Красная машина провалилась между трубами. Фото выложили в соцсетях. В комментариях люди удивляются, как такое могло произойти — это вина водителя, который не увидел ограждения, или вина работников, которые не установили забор по всему периметру ямы?
— По предварительной информации, в происшествии никто серьезно не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, — сообщили правоохранители.
Кстати, в этом месте подобная авария случилась 9 августа 2019 года. Тогда в яму провалился автомобиль «Форд Фокус».
Напомним, 6 августа также на проспекте Толбухина под землю ушел КАМАЗ с асфальтом.