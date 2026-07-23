Получают 180 тысяч, а хотели бы 258. Российские айтишники разочарованы уровнем доходов и хотят менять работу

Никто и не говорил, что будет легко Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Года два назад профессия айтишника в России считалась одним из главных символов стабильности, высоких доходов и постоянного роста. Сейчас всё с точностью до наоборот. Новое исследование агентства «Марк аналитик», проведенное для «ИКС Холдинга», показывает: три четверти (73%) российских айтишников хотят немедленно сменить работу.

Почти половина опрошенных (45%) недовольна уровнем заработной платы, 31% не видит возможностей для карьерного роста, 28% считают, что профессиональное развитие остановилось, а каждый четвертый (23%) признается в усталости и эмоциональном выгорании.

Главное — разрыв между реальными и ожидаемыми доходами. В среднем участники опроса получают 181 тысячу, а хотели бы 258 тысяч. Разница почти в 77 тысяч говорит не столько о жадности сотрудников, сколько о столкновении ожиданий с новой экономической реальностью. Той, где люди конкурируют с нейросетями. Подробности — в материале MSK1.RU.

«Терминатор» стал кадровой реальностью

С начала 2010-х годов айтишники жировали: компании бились за специалистов, регулярно индексировали зарплаты, предлагали бонусы, удаленный формат и максимально гибкие условия работы.

Забудьте! Теперь все эти плюшки в прошлом!

«Зарплатные ожидания специалистов сформировались во времена активного, взрывного роста IT-отрасли, когда компании вели отчаянную борьбу за каждого кандидата и постоянно повышали выплаты. Сегодня ситуация изменилась. Рынок стал более зрелым, спокойным и прагматичным. Компании больше не готовы автоматически повышать оклады только за сам факт того, что кандидат трудится в сфере IT», — говорит MSK1.RU генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

Основатель нейроартели «Полезные цифры», эксперт по искусственному интеллекту и цифровому развитию Андрей Вишняков в беседе с MSK1.Ru говорит, что сейчас рынок сам напоминает хорошо обученную нейросеть, которая постоянно оптимизирует использование ресурсов. Желание специалистов сменить работу, разрыв между ожидаемыми и фактическими зарплатами, рост эмоционального выгорания — это всё последствия перестройки. И дело тут вовсе не в экономике, говорит Вишняков, а в массовом внедрении ИИ.

Да, обыватели верят, будто нейросети способны заменить разработчиков. Однако Вишняков считает подобную постановку вопроса слишком примитивной.

«ИИ не „съедает“ рабочие места — он перекраивает саму карту профессиональных компетенций», — отмечает эксперт.

По словам Вишнякова, теперь ценится не скорость написания программного кода (ИИ делает это быстрее и лучше человека), а совсем другое: понимать бизнес-задачи, грамотно ставить задачи и контролировать работу того же ИИ.

Выгорание стало новой профессиональной болезнью

Тотальное внедрение ИИ диктует и рост требований к новичкам. Если раньше компании активно набирали новичков, поручая им выполнение простых задач под контролем опытных коллег, то теперь значительную часть такой работы выполняют нейросети.

«Если раньше компания нанимала несколько новичков, которые выполняли простые задачи под руководством опытного наставника, то теперь эту работу проще и дешевле сделать одному специалисту с ИИ-помощниками», — говорит MSK1.RU Екатерина Агаева.

Каждый четвертый участник исследования признался, что именно усталость заставляет его задумываться об увольнении. На первый взгляд может показаться странным: ведь ИИ должен снижать нагрузку, избавляя специалистов от рутины. Однако происходит обратное.

Как объясняет Андрей Вишняков, современные разработчики все чаще занимаются не созданием кода с нуля, а постоянной проверкой результатов, которые генерируют нейросети.

«Работа с ИИ требует от специалиста нового навыка, нужно постоянно верифицировать, управлять контекстом, выстраивать диалог с моделью. Это энергозатратно и не вписывается в прежнюю линейную модель „написал — сдал“, — считает эксперт.

Будут ли массовые увольнения?

Тот факт, что 73% сотрудников задумываются о смене работодателя, не означает, что российские IT-компании завтра столкнутся с кадровым опустошением. «Желание сменить работу не говорит о том, что три четверти сотрудников уже завтра напишут заявления на увольнение. Это свидетельствует о том, что специалисты активно следят за рынком, сравнивают условия и психологически полностью готовы к переменам, если откроется действительно интересное и финансово оправданное предложение», — говорит Агаева.

Вишняков говорит, что будущее не за теми, кто использует ИИ просто как инструмент, а за теми, кто интегрирует нейросети в свою архитектуру мышления: «ИИ — это уже не „помощник“, а новый фактор производства».