Меркурий выходит из ретрограда 23 июля: у каких знаков закончится полоса неудач

Меркурий отпустит шесть знаков и вернет в их жизнь порядок и ясность Источник: GPT

Иногда череда мелких сбоев выглядит почти убедительно: курьер приезжает не туда, коллега понимает сообщение наоборот, техника требует обновления именно перед созвоном, а семейный разговор внезапно превращается в разбор событий пятилетней давности. Любители астрологии обычно находят этому знакомое объяснение — ретроградный Меркурий.

Летний ретроградный период 2026 года начался 29 июня и завершается 23 июля. По данным Московского планетария, переход Меркурия от видимого попятного движения к прямому ожидается около 20:00 по московскому времени. В астрологических календарях этот цикл проходит в знаке Рака, поэтому его связывают не только с путаницей в документах, поездках и переписке, но и с домом, семьей, воспоминаниями и эмоциональными разговорами.

Что на самом деле происходит с Меркурием

С астрономической точки зрения планета не разворачивается и не летит назад. Меняется лишь ее видимая траектория для наблюдателя с Земли.

Образовательный проект NASA объясняет:

«Ретроградное движение — это кажущееся изменение движения планеты по небу. В действительности планета не начинает двигаться назад по своей орбите».

Эффект можно сравнить с поездом за окном: когда ваш состав обгоняет соседний, на несколько секунд кажется, будто тот поехал в обратную сторону.

Раки и Козероги смогут спокойнее обсуждать семейные вопросы и отношения Источник: GPT

Астрология предлагает символическое толкование этого периода. Меркурию приписывают связь с речью, обменом информацией, расчетами, техникой и маршрутами. Знак Рака добавляет темы личных границ, чувства безопасности и отношений с близкими. Поэтому июльский цикл мог особенно заметно проявиться в разговорах, которые долго откладывались, домашних делах и решениях, принятых под влиянием настроения. Зарубежные астрологические издания также советовали внимательнее проверять сообщения, расписания и договоренности.

Кому после 23 июля станет легче

Окончание ретроградного Меркурия не обещает, что утром исчезнут все пробки, зависшие приложения и люди, отвечающие одним словом «понятно». Однако в астрологической традиции несколько знаков могут почувствовать перемены заметнее остальных.

Раки

Главное облегчение прогнозируют Ракам, поскольку ретроградный цикл проходил в их знаке. В последние недели им могли чаще напоминать о себе старые обиды, незаконченные семейные разговоры и сомнения в собственных решениях. После 23 июля станет проще формулировать желания, договариваться с близкими и отделять реальные проблемы от тревожных предположений. Хороший момент, чтобы вернуться к личному плану, который несколько раз менялся.

Козероги

Для Козерогов напряжение могло сосредоточиться в партнерстве — романтическом, семейном или деловом. Одни и те же темы рисковали обсуждаться по кругу, а молчание принималось за холодность. После разворота Меркурия астрологи ожидают больше ясности в отношениях. Но рассчитывать только на планеты не стоит: короткий честный разговор обычно работает надежнее многозначительной паузы.

Овны

Овны могли столкнуться с бытовыми задержками, семейными разногласиями или внезапным желанием срочно переделать всё дома. После 23 июля должно стать легче расставлять приоритеты и не реагировать на каждую мелочь как на сигнал к немедленной атаке. Полезно вернуться к вопросам ремонта, переезда или распределения домашних обязанностей, но уже с расчетами и понятным планом.

Весы и Овны получат больше определенности в работе и домашних планах Источник: GPT

Весы

У Весов ретроградный период затрагивал карьеру, репутацию и общение с руководством. Возможны были переносы встреч, неясные задачи, возвращение старых проектов и письма, которые хотелось отозвать через секунду после отправки. Конец июля подходит для уточнения рабочих договоренностей, презентации обновленной идеи и разговора о дальнейших шагах. Особенно важно фиксировать результат письменно.

Близнецы

Близнецами управляет Меркурий, поэтому любые его астрологические маневры традиционно связывают с их повседневными решениями. На этот раз уязвимой темой могли стать деньги: необязательные покупки, пересмотр бюджета, задержки выплат или спорные условия. После 23 июля станет проще оценивать расходы и обсуждать финансовые вопросы без лишней суеты. Перед крупной покупкой всё равно стоит сравнить цены и проверить условия возврата.

Девы

Девы тоже считаются подопечными Меркурия. Им этот период мог принести путаницу в коллективных планах, отмененные встречи и недоразумения среди друзей. После разворота планеты станет легче понять, какие связи действительно важны, а какие держались на привычке. Можно снова запускать совместные проекты, только роли и сроки лучше проговорить заранее.

Что делать после окончания ретроградного Меркурия

Астрологи выделяют так называемый постретроградный шлейф: до 6–7 августа Меркурий будет проходить тот же участок небесной карты уже в прямом направлении. Этот период связывают не с новой волной неприятностей, а с постепенным наведением порядка. Истории, начавшиеся в конце июня, могут получить развязку, а ошибочные решения — возможность для корректировки.

Близнецы и Девы смогут внимательнее пересобрать бюджет и совместные проекты Источник: GPT

В ближайшие дни пригодится простая перестраховка:

подтвердить время поездок, записей и встреч;

сохранить копии важных файлов;

перечитать договоры и рабочие письма;

уточнить, одинаково ли собеседники поняли договоренность;

вернуться к отложенной задаче и решить, нужна ли она вообще.