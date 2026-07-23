Замерзнуть и получить порцию адреналина. Сколько стоит один день в горах Сочи и что там делать летом?

Цветущие рододендроны на Розе Пик Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Увидеть летний снег в горах. И цветущие рододендроны. Замерзнуть и получить порцию адреналина. SOCHI1.RU расскажет, сколько стоит один день на горном курорте и какие развлечения доступны.

Самые смелые садятся на кресельные подъемники Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Транспорт

Добраться в Красную Поляну можно на «Ласточке» с вокзалов Сочи, Адлера, Имеретинского курорта или с аэропорта. Стоимость поездки на электричке из Сочи — 464 рубля, как правило, проблем с билетами нет. В день «Ласточка» делает 7 рейсов на «Розу Хутор». Время в пути из Сочи — 1 час.

Можно доехать на городском автобусе. В Красную Поляну ходят № 105 и 105э из Сочи и Адлера. Маршруты № 535 и 535э из Сириуса. Стоимость проезда — 200–220 рублей. Дорогая дальняя и нудная — из Сочи почти два часа, из Адлера — полтора.

На такси из Адлера — от 1900 рублей. Из Сочи — от 3700 рублей.

Кавказские горы во всей красе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Стоимость подъема

Только ради этого стоит хоть раз побывать на горном курорте в Сочи — подняться на канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря. Подъем на Розу Пик очень живописный, внизу проплывают вековые леса, склоны, покрытые древними папоротниками, ярко-желтыми рододендронами, бегут ручьи.

Стоимость подъемника по тарифу «Путь к вершинам + Парк водопадов» — 2950 рублей за взрослого и ребенка с 15 лет. Детям до 7 лет — бесплатно, с 7 до 14 лет — 1800 рублей. Не забудьте про сбор Сочинского нацпарка в размере 300 рублей. На входе к канаткам стоят его представители и проверяют билеты. Там же установлены специальные кассы. Туристы без звука выкладывают деньги, местных видно сразу: задают много вопросов. Самый распространенный: «За что платим?»

Очередь в кассу Сочинского нацпарка Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Подниматься до самой высокой точки «Розы Хутор» придется с двумя пересадками. Сначала из Розы Долины на подъемнике «Олимпия» до Горной Олимпийской деревни, которая находится на высоте 1100 метров над уровнем моря. Там можно задержаться и прокатиться на родельбане. Это такой аттракцион: двухместные сани с ручным тормозом несутся по рельсовому треку и могут развивать скорость до 40 километров в час. 1 круг родельбана стоит 1390 рублей по тарифу утренний, обычный — 1950 рублей, два круга — 2700 рублей. Дети катаются со взрослыми. Кстати, по сравнению с прошлым годом тарифы увеличились не более чем на 200 рублей.

Альпийское разнотравье Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Родельбан и путь на Розу Пик

С обзорной площадки Горной Олимпийской деревни открываются красивые виды на горы, где можно сделать уникальные фотографии. Установлена фотозона, где предлагают сделать бесплатные фотографии. На этой высоте находится несколько ресторанов, если кто оголодал, может перекусить и двигаться дальше. В этом году в горах заметно больше туристов из арабских стран, это благодаря тому, что из аэропорта Сочи запущены рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ.

Арабам понравилось в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Из Горной Олимпийской деревни можно дойти пешком до Парка водопадов «Менделиха», оттуда начинаются больше 30 пеших маршрутов курорта. Однако нужно следить за погодой, в горах она очень переменчива. И на Розу Пик нужно подниматься в ясный день. Иначе окажетесь в облаке, буквально в «молоке». Правда, погода там меняется очень часто.

Это и есть Роза Пик Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

На Розу Пик людей доставляет подъемник «Кавказский экспресс». Поднимаясь, нужно внимательно смотреть на склоны, легко увидеть медведей. Даже если не повезет, можно полюбоваться на кремовые рододендроны. Кроме того, нужно обязательно тепло одеваться. На самой высокой точке «Розы Хутор» холодновато и кое-где лежит снег, теплые вещи будут кстати. Несчастные туристы ходят там в сланцах и футболках.

Очередь на подъемник, чтобы спуститься Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

— Замерзли потому, что очереди. Непонятно, откуда столько людей. Мы без всяких очередей поднялись. А на самом верху холод и толпа. В принципе ничего не увидели. Отстояли почти 40 минут и поехали обратно, — рассказала туристка из Ярославля Вера Гаврилина. Самым терпеливым повезло, облака рассеялись и открыли прекрасные виды на Кавказские горы. На самой высокой точке курорта есть бесплатный кресельный подъемник.

— Красота, аж дух захватывает. Сначала расстроились, что видимости нет. А потом облака рассеялись, и перед глазами окрылись чудесные пейзажи, цветущие кусты и бесконечное небо, — поделился турист из Москвы Егор Дубиков.

Кресельный подъемник работает бесплатно Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Этнопарк «Моя Россия»

На обратном пути можно сходить в этнопарк «Моя Россия», он находится в Роза Долине. На территории построено 11 архитектурных макетов разных регионов России. Пешеходный маршрут, проложенный вдоль реки Мзымты, знакомит гостей с традициями древних русских городов.

В павильонах этнопарка представлены традиционные промыслы региона, музейные пространства с мастер-классами и дегустациями. На территории расположены отели, зоны отдыха, кафе. В павильоне Бурятии можно купить и попробовать бурятские буузы. Там продают разные сибирские травяные сборы, мази, украшения и книги. Цены очень туристические.

Голодным в горах точно не останешься Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Где поесть

В горах Сочи множество заведений общепита. Поесть можно даже на высоте 2320 метров над облаками. Судя по отзывам, в ресторане «Высота 2320» вкусно, но дорого. Доплачивать приходится за вид из окон. В долине тоже много ресторанов с хорошими отзывами. Но огромные очереди во «Вкусно — и точка». В этом году появилось много павильонов с кофе и пончиками, с горячей кукурузой, сэндвичами и чебуреками. Цены выше, чем в прибрежном кластере.

— Несмотря на то, что это сеть, во «Вкусно и точка» в Адлере дешевле. Мы отстояли огромную очередь в ресторане на «Розе». Вечером ужинали в ресторане, на четверых вышло 10 тысяч рублей, без алкоголя. Один день в горах нашей семье обошелся в 50 тысяч рублей. В эту стоимость включена дорога, развлечения, сувениры и питание. Лучше бы на пляже лежали, — рассказал турист из Санкт-Петербурга Святослав Ещенко.

— Мы приехали прогуляться, перекус взяли с собой. Посмотрели шикарный парк водопадов, любовались видами. Приехали из Адлера на электричке, уехали тоже на ней. Самое дорогое в поездке — подъемники, на троих — 8850 рублей. В общей сложности поездка нам обошлась в 10 тысяч рублей, ну может чуть больше. Я считаю, что это нормально, — рассказала отдыхающая их Мурманска Ксения Борисова.