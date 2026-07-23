«Сижу уже 40 минут»: ярославцы пожаловались на очереди в МФЦ

Ярославцы пожаловались на очереди в МФЦ Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы в соцсетях пожаловались на работу офиса МФЦ на проспекте Ленина.

«Дикая толпа, работают всего пять операторов. Стоим в очереди. Сотрудники говорят, ждать очереди придется не меньше двух часов. Это нормально?» — опубликовали 14 июля пост в группе «Подслушано в Ярославле».

Сидят в очереди 30-40 минут

Мы сходили в этот офис и убедились, что народа там, действительно, много. В обеденное время 15 июля в небольшом зале ожидания были заняты практически все сидячие места. Часть людей стояла вдоль стенок, кто-то вышел на улицу. При этом работало около 10 окон из 18.

«Я пришла без предварительной записи, жду приема уже 30 минут», — рассказала одна из посетительниц.

Зал заполнен посетителями, некоторые вынуждены ждать своей очереди стоя Источник: Александр Куренной / 76.RU

Еще одна женщина сообщила, что приехала с улицы Свердлова.

«У нас там раньше офис рядом с домом был. Сейчас он закрылся, пришлось ехать сюда. Здесь тесно, душно, Очередь движется медленно. Я уже 40 минут сижу. На Свердлова как-то всё побыстрее было», — поделилась она.

В разговор вступила пожилая посетительница. Она приходит в МФЦ не в первый раз и, по ее словам, ситуация день ото дня меняется.

«В прошлый раз буквально пять минут ждала, народа не было. А сегодня очередь», — констатировала женщина.

По словам людей, приема ждать по 30-40 минут Источник: Александр Куренной / 76.RU

Офисов стало меньше

Сами сотрудники признают, что поток посетителей увеличился как раз после закрытия с 1 июля офиса на улице Свердлова, о котором рассказывала одна из ярославн. Но власти считают, что это решение было обоснованным.

«По результатам проведенного анализа загруженности филиалов, учитывая территориальную близость, филиал, располагавшийся на улице Свердлова, 94, объединен с филиалом, расположенным на проспекте Ленина, 14а», — прокомментировали порталу 76.RU в правительстве региона.

Между тем, 30 июня во время обсуждения вопроса на заседании Ярославской областной Думы депутаты высказывали опасения о сложностях, которые могут возникнуть из-за такого решения.

«Офис на Свердлова небольшой, но там всегда были очереди, как и на проспекте Ленина. Это все-таки был МФЦ Кировского района, а это, извините меня, 60 тысяч человек. С учетом Ленинского района более 100 тысяч человек и 25 квадратных километров городской застройки — все данные граждане будут обращаться в центр на проспекте Ленина», — обрисовал перспективу депутат Василий Бобков.

Работают не все окна Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Министерстве цифрового развития Ярославской области пояснили, что штатная численность сотрудников, ведущих прием в МФЦ на проспекте Ленина, с 1 июля была увеличена до 24 человек.

«Планируется доукомплектовать штат сотрудников еще на 4 единицы», — добавили власти.

Напомним, с 1 июля в Ярославской области изменилась структура сети МФЦ. 21 офис, который раньше работал как отдельные филиалы со своими начальниками и их заместителями, объединили в четыре группы, где один руководитель управляет несколькими офисами. Как заверяют в правительстве, изменения коснулись только административно-управленческого персонала и централизации вспомогательных служб. Численность операторов МФЦ увеличили на 20 штатных единиц.

«Проводимое изменение структуры позволит увеличить зарплаты в первую очередь операторам, и мы рассчитываем, что сможем закрыть все вакансии», — рассказывал ранее министр цифрового развития Максим Бартыков.

По информации с сайта региональных МФЦ, заработная плата оператора составляет до 36 440 руб.

Как объединили МФЦ Ярославской области с 1 июля:

Филиал № 1 — Ярославль, Ярославский округ, Некрасовский округ, Тутаевский округ;

Филиал № 2 — Рыбинск, Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский, Рыбинский, Угличский округа;

Филиал № 3 — Даниловский, Любимский, Первомайский округа;

Филиал № 4 — Переславль-Залесский, Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Ростовский округа.

Попасть в МФЦ без очереди можно по предварительной записи:

через чат-бот MAX;

по телефону 8 (4852) 49-09-09 (пн-чт.: 8:00–18:00; пт.: 8:00–17:00);

при личном посещении МФЦ.