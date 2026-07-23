Холанд и Ямаль стали самыми дорогими футболистами в истории — сколько они стоят

Холанд на чемпионате мира забил семь голов Источник: Fifa.сom

Статистический сайт Transfermarkt обновил стоимость футболистов после чемпионата мира — 2026. Самыми дорогими игроками оказались испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холанд.

Холанд забил семь голов и дошел со своей сборной до четвертьфинала. Ламин Ямаль отличился один раз и стал чемпионом мира. Их предполагаемая цена по итогам турнира увеличилась на 20 миллионов евро — до 220 миллионов. Они установили рекорд сайта по трансферной стоимости.

Француз Килиан Мбаппе, ставший с десятью голами лучшим бомбардиром чемпионата мира, замыкает тройку самых дорогих футболистов. Его оценивают в 200 миллионов евро. Вместе со сборной Франции он дошел до полуфинала, но в итоге занял четвертое место.