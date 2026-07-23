Холанд и Ямаль стали самыми дорогими футболистами в истории — сколько они стоят

Статистический сайт Transfermarkt обновил стоимость футболистов после чемпионата мира — 2026. Самыми дорогими игроками оказались испанец Ламин Ямаль и норвежец Эрлинг Холанд.
Холанд забил семь голов и дошел со своей сборной до четвертьфинала. Ламин Ямаль отличился один раз и стал чемпионом мира. Их предполагаемая цена по итогам турнира увеличилась на 20 миллионов евро — до 220 миллионов. Они установили рекорд сайта по трансферной стоимости.
Француз Килиан Мбаппе, ставший с десятью голами лучшим бомбардиром чемпионата мира, замыкает тройку самых дорогих футболистов. Его оценивают в 200 миллионов евро. Вместе со сборной Франции он дошел до полуфинала, но в итоге занял четвертое место.
В десятку самых дорогих футболистов мира входят: Майкл Олисе (170 миллионов евро), Джуд Беллингем (160 миллионов евро), Педри (140 миллионов евро), Винисиус (140 миллионов евро), Витинья (140 миллионов евро), Жоау Невеш (140 миллионов евро), Хвича Кварацхелия (140 миллионов евро).