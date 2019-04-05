«Как найти информацию о воевавшем прадеде и его подвигах»: пошаговая инструкция для ярославцев

Накануне Дня Победы наш корреспондент попробовал самостоятельно найти своего прадеда, воевавшего в Великую Отечественную войну. В архив идти не хочется, поэтому Настя решила через интернет найти родственника. Делать она это будет с помощью информационных проектов «Память Народа» и «Подвиг Народа» Попробуйте и вы.

Что это за сервисы На информационном сайте «Память Народа» можно найти оригинальные документы о ходе боевых действий, различные приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Также можно проследить полный военный путь своего прадеда, узнать место рождения, дату призыва, гибели или выяснить последнее место службы.

Разработчики проекта «Память Народа» выложили в интернет 425 тысяч архивных документов фронтов, армий и других соединений Красной Армии Фото: Александра Савельева

— Главная цель проекта — предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — написали разработчики проекта.

С чего начать Чем больше вы знаете о родственнике, тем больше шансов, что вы его найдёте. Я попробовала найти своего прадеда. Для начала открываем сайт «Память народа». Пишем ФИО прадеда, дату рождения и, если известно, звание.

На главной странице сайта пишем данные родственника Фото: Pamyat-naroda.ru

Если вы знаете больше о своём родственнике, то воспользуйтесь расширенным поиском.

Разузнайте больше информации о своём предке, чтобы воспользоваться расширенным поиском Фото: Pamyat-naroda.ru

Информация о подвигах

О Борисе Пугачёве мало информации Фото: Pamyat-naroda.ru

Первое, что я узнала — прадед получил медаль «За отвагу». К ней прикреплён отсканированный оригинал приказа, в котором с трудом можно разобрать, за что Борис Пугачёв получил награду. За бои с 24 апреля по 2 мая 1945 года. Тогда он уничтожил два противотанковых орудия, один миномётный расчёт, две пулемётных тачки, до 350 немецких солдат и офицеров и 20 «фаустников».

Отсканированный документ Фото: Pamyat-naroda.ru

Учим язык военных

На сайте много странных сокращений. Это обозначения частей и подразделений вооружённых сил. Советую под рукой держать список, чтобы вам легче было разобраться, в каких войсках служил родственник.

В таких обозначениях легко запутаться Фото: Pamyat-naroda.ru

Про моего прадеда написано: 94 гв. ттп, 30 гв. оттбр, 2 БелФ. Переводя на человеческий язык: Борис Пугачёв служил в 30 гвардейской отдельной тяжёлой танковой бригаде, входящей в состав 94 гвардейского тяжёлого танкового полка и воевал на 2-м Белорусском фронте. Изучаем боевой путь

Большой путь проделал прадед: из российской глубинки в Европу Фото: Pamyat-naroda.ru

Листаем ниже и видим боевой путь моего прадеда в составе части. Его призвали на службу 1 января 1941 года. На карте указаны боевые операции и координаты боевого пути. На этой карте могли быть и другие обозначения, например, места первичного захоронения, госпиталь или лагерь. К счастью, мой прадед вернулся домой в целости и сохранности.

Дополнительная информация

Последняя вкладка, в которой вы можете узнать ещё что-нибудь о своём родственнике, — «Дополнительная информация». К сожалению, о моём прадеде больше никакой информации.



«Подвиг Народа»

Ещё один сервис, с помощью которого можно найти информацию о своём родственнике, — «Подвиг Народа». Мне он показался проще и понятней. Вверху главной страницы сайта мы с вами видим три вкладки: «Люди и награждения» (поиск родственника по ФИО или году рождения), «Документы» (если знаете дату, номер указов и приказов о награждении) и «География войны» (если знаете место и время события).

Так выглядит расширенный поиск. Его можно найти, нажав на кнопку «Люди и награждения» Фото: Podvignaroda.ru

Так как я знаю, как зовут моего прадеда, найти его не составило труда. Информация повторяется. Всё то же самое написано и на сайте «Память Народа».