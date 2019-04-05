«Как найти информацию о воевавшем прадеде и его подвигах»: пошаговая инструкция для ярославцев

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23 марта 2019
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12 декабря 2018
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Друзья, 76.RU сегодня перешёл на новый дизайн — чтобы вам было удобнее нас читать. Все ещё непривычное, поэтому мы создали для вас короткий и понятный путеводитель по сайту.
Накануне Дня Победы наш корреспондент попробовал самостоятельно найти своего прадеда, воевавшего в Великую Отечественную войну. В архив идти не хочется, поэтому Настя решила через интернет найти родственника. Делать она это будет с помощью информационных проектов «Память Народа» и «Подвиг Народа» Попробуйте и вы.
Что это за сервисы
На информационном сайте «Память Народа» можно найти оригинальные документы о ходе боевых действий, различные приказы, доклады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Также можно проследить полный военный путь своего прадеда, узнать место рождения, дату призыва, гибели или выяснить последнее место службы.
— Главная цель проекта — предоставить возможность пользователям получить наиболее полную информацию об участниках Великой Отечественной войны за счет новых интерактивных инструментов и развития обобщенных банков данных «Мемориал» и «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — написали разработчики проекта.
С чего начать
Чем больше вы знаете о родственнике, тем больше шансов, что вы его найдёте. Я попробовала найти своего прадеда. Для начала открываем сайт «Память народа». Пишем ФИО прадеда, дату рождения и, если известно, звание.
Если вы знаете больше о своём родственнике, то воспользуйтесь расширенным поиском.
Информация о подвигах
Первое, что я узнала — прадед получил медаль «За отвагу». К ней прикреплён отсканированный оригинал приказа, в котором с трудом можно разобрать, за что Борис Пугачёв получил награду. За бои с 24 апреля по 2 мая 1945 года. Тогда он уничтожил два противотанковых орудия, один миномётный расчёт, две пулемётных тачки, до 350 немецких солдат и офицеров и 20 «фаустников».
Учим язык военных
На сайте много странных сокращений. Это обозначения частей и подразделений вооружённых сил. Советую под рукой держать список, чтобы вам легче было разобраться, в каких войсках служил родственник.
Про моего прадеда написано: 94 гв. ттп, 30 гв. оттбр, 2 БелФ. Переводя на человеческий язык: Борис Пугачёв служил в 30 гвардейской отдельной тяжёлой танковой бригаде, входящей в состав 94 гвардейского тяжёлого танкового полка и воевал на 2-м Белорусском фронте.
Изучаем боевой путь
Листаем ниже и видим боевой путь моего прадеда в составе части. Его призвали на службу 1 января 1941 года. На карте указаны боевые операции и координаты боевого пути. На этой карте могли быть и другие обозначения, например, места первичного захоронения, госпиталь или лагерь. К счастью, мой прадед вернулся домой в целости и сохранности.
Дополнительная информация
Последняя вкладка, в которой вы можете узнать ещё что-нибудь о своём родственнике, — «Дополнительная информация». К сожалению, о моём прадеде больше никакой информации.
«Подвиг Народа»
Ещё один сервис, с помощью которого можно найти информацию о своём родственнике, — «Подвиг Народа». Мне он показался проще и понятней. Вверху главной страницы сайта мы с вами видим три вкладки: «Люди и награждения» (поиск родственника по ФИО или году рождения), «Документы» (если знаете дату, номер указов и приказов о награждении) и «География войны» (если знаете место и время события).
Так как я знаю, как зовут моего прадеда, найти его не составило труда. Информация повторяется. Всё то же самое написано и на сайте «Память Народа».