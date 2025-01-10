Ради полезных ископаемых или военной угрозы? Зачем Трампу Гренландия и при чем тут Россия

Гренландия хотела независимости Источник: Wornpath / «ВКонтакте»











На физической карте мира Гренландия — часть североамериканского континента. На политической — Европа. И на любой карте — это самый большой остров в мире. В ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа о то ли покупке острова, то ли его захвате, которые звучат уже две недели кряду, в стране заявили, что Гренландия не продается, но открыта для сотрудничества.

Особенности Гренландии

Происхождение названия ледяного острова нашлось в исландских сагах: изгнанный вместе с отцом из Исландии норвежец Эрик Рыжий назвал его Зеленой землей, чтобы звучало приятно и привлекло поселенцев. Но эта земля «белого безмолвия» до сих пор остается самым малонаселенным регионом планеты. Автономия в составе Датского королевства занимает территорию, в 50 раз превышающую территорию самой Дании, а живут на ней менее 60 тысяч человек.

Если Гренландия и правда станет когда-то американской, США могут получить действительно зеленую землю, поскольку Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем повышается температура на земном шаре. Например, на юго-западе Гренландии за последние семь лет она увеличилась на три градуса. А летом 2013 года здесь случилась природная аномалия: за Полярным кругом, на западе Гренландии, была зафиксирована температура воздуха почти 26 градусов.

Первые официальные поселенцы, предположительно из Канады, мигрировали на Гренландию 4500 лет назад. Но считается, что до 1400 года здесь жили викинги. Инуиты — сегодняшнее коренное население Гренландии — поселились на острове 800 лет назад. В 1721 году остров стал колонией Дании. В 1953 году Гренландия вошла в состав Датского королевства. Жители острова получили датское гражданство. Бывшая колония в 1979 году получила право на самоуправление.

Зависимость от Дании

В автономной Гренландии есть свое правительство с премьер-министром и парламент. В 2009 году законом о самоуправлении (Конституцией) признано право народа на самоопределение, а местный язык приобрел статус государственного.

С одной стороны, Гренландия сильно хочет независимости от Дании, с другой — эта самая зависимость настолько сильна, что отделиться нет никакой возможности: ежегодные субсидии королевства для своей бывшей колонии составляют около 600 миллионов долларов — почти 60% бюджета автономии.

Поэтому гренландцы правда хотят независимости от Дании, но — когда-нибудь. При этом между населением материковой и островной частей королевства нет большого братства из-за довольно мрачных страниц общей истории. Дело не в колониальном прошлом. Когда остров был включен в состав королевства, началось массовое насильственное переселение жителей в города. Причем инуиты обвиняют сегодня датчан в принудительном переселении на материк даже детей без родителей, в контроле над рождаемостью населения Гренландии, который заключался в установке ВМС (внутриматочных спиралей) 12–15-летним девочкам.

В начале января премьер-министр Гренландии напомнил, что в королевстве и сегодня не созданы условия для полного равенства гренландцев и датчан.

Изменение климата как нарушитель спокойствия

Когда начали таять ледники, расширились возможности для судоходства в Арктике. Для мира это хорошо, потому что открываются новые торговые маршруты. Для США — плохо, потому что возникают проблемы в сфере безопасности, учитывая настороженность Америки из-за принадлежности России более половины общей протяженности арктического побережья. Северным морским путем в Европу пользуется и Китай, называющий себя околоарктической державой.

Кстати, Китай пытался купить в Гренландии старые американские аэродромы и военно-морскую станцию, но Дания не согласилась на эту сделку. Вообще, Европейский союз и США сильно беспокоят попытки китайских компаний получить доступ к арктическим ресурсам Гренландии. У Китая и без того самые большие на Земле запасы редкоземельных металлов, необходимых для производства современной техники, в том числе военной. А в Гренландии известны уже три зоны залежей редкоземельных металлов, а также залежи урана — стратегически важного ресурса.

Остров последнее десятилетие становится объектом геологоразведочных и научно-исследовательских работ, поскольку таяние ледников обнажает постепенно большие площади для поисковых работ. Уже сегодня понятно, что Гренландия полна месторождений стратегических видов минерального сырья. На большой территории прибрежной зоны — залежи черных, цветных (свинец, медь и цинк), редких и редкоземельных, радиоактивных (уран, торий), благородных (палладий, серебро, платина, золото) металлов и драгоценных камней. То есть у Гренландии есть шанс стать одним из важных поставщиков стратегического сырья на мировой рынок.

Зачем Гренландия США

На этом острове уже есть военная база США, радиолокационная станция, а также система предупреждения ракетного нападения. Гренландия является стратегически важной точкой для Штатов. Дело в том, что между Америкой и Россией самое кратчайшее расстояние проходит через Северный полюс, а значит, именно там за наименьшее время могут пролететь ракеты.

Более того, с помощью Гренландии США смогут получить новые морские пути и ресурсы. Пока же на сегодняшний день в России наиболее развито судоходство на этом направлении.

На острове есть запасы 43 из 50 полезных ископаемых, а скважины способны дать порядка 52 миллиардов баррелей нефти. Это около 3% от мировых разведанных запасов.

Трамп настроен серьезно. Он опубликовал видео, на котором жители Гренландии просят Соединенные Штаты купить их остров. Также, видимо, для разведки, в качестве туриста остров посетил сын избранного президента США.

Может ли Трамп купить остров

Считается, что 40% современной территории США получены в результате купли-продажи. Мы помним, как американцы в 1867 году купили у Российской империи Аляску за 7,2 миллиона долларов. Штат Луизиана они купили у Франции, у Испании — Флориду. За часть штатов Техас, Верхняя Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, полученных Америкой в ходе американо-мексиканской войны, выплачена компенсация.

В истории отношений США и Дании тоже были сделки с землей: в 1917 году Дания продала США за 25 миллионов долларов Датскую Вест-Индию — свою часть Виргинских островов (другая часть принадлежит Великобритании).

В 1941 году, когда фашисты оккупировали Данию, Гренландия оказалась в полной изоляции. Обеспечение ее жителей взяли на себя США и тогда же создали там две крупные авиабазы. Когда война завершилась, президент США Гарри Трумэн предложил Дании выкупить Гренландию за 100 миллионов долларов, но получил отказ.

Сегодня, в соответствии с Конституцией о самоуправлении в Гренландии от 2009 года, Дания не может продать остров без согласия гренландцев. Выгоду от своего географического положения и природных ресурсов они, скорее всего, захотят получать без учета Копенгагена.