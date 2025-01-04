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Здоровье Делать это на весу или подстилать бумажку? Врачи рассказали, как правильно ходить в общественный туалет

Делать это на весу или подстилать бумажку? Врачи рассказали, как правильно ходить в общественный туалет

Развеиваем распространенные мифы

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28 комментариев
Врачи развеяли мифы вокруг походов в туалет
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Касательно походов в туалет у многих возникают неловкие вопросы. Подстилать бумажку или делать это на весу? А мужчинам лучше справлять нужду сидя или стоя? Не вредно ли терпеть? В этом материале вместе с врачами развеиваем мифы вокруг общественных туалетов.

Как безопасно сходить в общественный туалет

Главврач кожно-венерологического диспансера Ярославской области, главный дерматовенеролог региона Светлана Зудилова рекомендует по возможности воздержаться от походов в общественный туалет. При этом она обращает внимание, что подхватить опасные инфекции на общественных стульчаках крайне сложно.

— В общественных местах голой попой на непокрытый унитаз не садитесь. Это одно из правил личной гигиены. <…> Естественно, на ободке унитаза полно разных бактерий и грязи, но не инфекций. Для этого существуют специальные индивидуальные покрытия-сидушки: в гостиницах, поездках, самолетах и других местах. Этого достаточно, — объяснила эксперт.

Нелишним будет обработать стульчак антисептиком перед настиланием покрытия или туалетной бумаги.

— Если унитаз визуально без каких-то видимых повреждений, я бы не рекомендовала садиться на унитаз без стульчака, без бумаги. А если можно, то вообще лучше не садиться в общественном месте. Без сидения, на весу, — объясняет врач. — Теоретически можно напрыскать антисептиком стульчак, обязательно вытереть бумагой и бумагу туалетную постелить — это барьер, защита, — добавила врач.

Можно ли подхватить инфекцию через стульчак

Венеролог объясняет: инфекции очень быстро погибают в окружающей среде.

— Никаких заболеваний и инфекций женщина в общественном туалете подхватить не может при соблюдении правил личной гигиены. <…> Трихомонада, например, не может существовать в бескислородной среде, ей нужны определенные условия. Эти инфекции передаются половым путем. Попадая на унитаз с каплями мочи, выделениями или еще чем-то при высыхании они погибают, — объясняет Светлана Зудилова.

Трихомонада — это микроорганизм, который паразитирует в мочеполовых путях человека. Трихомониаз вызывает инфекцию мочеполовой системы с тяжелыми последствиями.

Как писать мужчинам?

Бытуют разные мнения, как полезнее для здоровья справлять нужду мужчинам. Некоторые считают, что в положении стоя перенапрягаются органы мочеполовой системы, особо хитрые хозяйки просят мужей ходить в туалет сидя, чтобы было меньше уборки. Ярославский уролог клиники «Медикал Он Груп» Максим Сальников уверяет, что перенапряжение исключительно от вертикального положения — миф.

— Можно и сидя, и стоя напрягать переднюю брюшную стенку и испытывать какие-то затруднения при мочеиспускании. Особенно если есть какой-то патологический процесс в нижних отделах мочевых путей. Так что кому как удобнее. Здесь с позиции гигиены справлять нужду сидя — значит меньше пачкать туалеты, — рассказывал 76.RU уролог клиники «Медикал Он Груп».

Врач обращает внимание, что определенных рекомендаций о том, в какой именно позе это делать, нет.

Можно ли терпеть?

А вот сдерживание мочи может привести к возникновению инфекций и других болезней. Уролог предупреждает: терпеть нельзя. Под угрозой мочевой пузырь и верхние мочевые пути.

Длительно переполненный мочевой пузырь может провоцировать пузырно-мочеточниковый рефлюкс, то есть заброс мочи по мочеточнику в почку.

— Это создает риск развития мочевой инфекции. У некоторых пациентов могут быть скрытые заболевания. Сдерживание мочи может приводить к обострению существующей проблемы. <…> Само по себе перерастяжение мочевого пузыря не очень приятно для пациента, — объяснил Максим Сальников. — У пожилых мужчин, имеющих такое заболевание, как аденома простаты, это может привести к острой задержке мочи, требующей неотложных действий — катетеризации мочевого пузыря.

Аденома простаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, — это доброкачественное разрастание ткани простаты. Увеличенная простата начинает сдавливать мочевыводящие пути, затрудняя мочеиспускание.

Опорожнять мочевой пузырь вовремя стоит и мужчинам, и женщинам.

Сколько в норме ходить в туалет

Усредненная норма походов «по-маленькому» для взрослого человека — 8–9 раз в сутки. Причем, если человек вообще не ходил по нужде, это говорит о сбое в организме, из-за которого нужно обратиться к врачу.

— Ночью один раз проснуться — это норма. Если меньше восьми раз в сутки [сходили в магазин], это не говорит о наличии заболевания, всё зависит от того, сколько человек пьет. Если мало пьет, соответственно, он может и меньше ходить в туалет. То, что меньше, — это не должно вызывать серьезных опасений, — добавил уролог.

Ранее мы исследовали туалеты в торговых центрах Ярославля, проверяли кабинки на чистоту. Подробный обзор ищите в этом материале.

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Туалетная бумага Венеролог Уролог Проктолог Общественный туалет Здоровье
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Комментарии
28
Гость
2 июня 2024, 08:26
у шестидесяти процентов населения великой России нет канализации от слова СОВСЕМ а значит туалет нам только снится 😭
Гость
2 июня 2024, 12:49
Поэтому в Ярославле общественных туалетов так мало. Отцы города заботятся о нашем здоровье.
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