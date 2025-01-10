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Развлечения Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина. Фильм расскажет о начале его политической карьеры

Джуд Лоу сыграет молодого Владимира Путина. Фильм расскажет о начале его политической карьеры

Рассказываем, что известно о будущей кинокартине

178
3 комментария

Похоже, у фильма будет по-настоящему звездный состав

Источник:

Джуд Лоу рассказал, что сыграет молодого Владимира Путина. Фильм будет «политическим триллером», его снимет французский режиссер Оливье Ассайас. Название — «Кремлевский волшебник».

Фильм планируют снять по одноименной книге. Ее главный герой — вымышленный политтехнолог Вадим Баранов, а действие идет в 90-х годах, в самом начале политической карьеры Путина.

— Я говорю это нерешительно, потому что я еще толком не начал работать над этим. То есть я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: «О, Боже, что я сказал?» — цитирует РБК слова Джуда Лоу о будущей роли.

Лоу — британский актер, который известен по ролям Джона Ватсона в «Шерлоке Холмсе», молодого Альбуса Дамблдора в «Фантастических тварях» и папы римского в «Молодом папе». К слову, русских он тоже уже играл — Лоу был Карениным в экранизации «Анны Карениной».

Также в «Кремлевском волшебнике» снимется Пол Дано и Алисия Викандер (обладательница «Оскара»). Их роли — это политтехнолог Баранов и его возлюбленная.

Книга «Кремлевский волшебник» вышла в 2022 году, ее автор — Джулиано да Эмполи. Bloomberg внес ее в список лучших книг того года. Иностранные журналисты считают, что прототипом политтехнолога Баранова стал Владислав Сурков, бывший помощник Путина.

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Комментарии
3
Гость
49 минут
почитайте о Суркове и его корнях из Чечни
Гость
50 минут
Таврический любит фильмы о себе и щедро вознаграждает, ведь денег не просто много их оооочень много
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