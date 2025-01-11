Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию. Под Тамбовом они врезались в жилые дома, есть раненые

Кадр из Тамбовской области Источник: BAZA / T.me











В ночь на 11 января Россию массово атаковали украинские беспилотники.

Сначала семь дронов уничтожили над Черным морем, Белгородской и Курской областями. Об этом отчитались в Минобороны.

Затем сирены зазвучали в Краснодарском крае. Под атакой оказалась Анапа. Позднее власти отчитались, что пострадавших и разрушений нет.

— В результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности СМС-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО, — сообщили в мэрии Анапы.

Звуки сирен в Анапе Источник: BAZA / T.me

Также взрывы прозвучали в Котовске Тамбовской области. Там БПЛА врезались в два жилых дома, есть раненые.

— Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия. Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения, — рассказал Евгений Первышов, врио губернатора Тамбовской области.

Видео с места ЧП в Котовске Источник: SHOT / T.me