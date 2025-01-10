В Ярославле хотят снести легкоатлетический манеж. Когда

В Ярославле разберут легкоатлетический манеж Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле планируют разобрать легкоатлетический манеж, крыша которого пришла в негодность еще в 2023 году. О судьбе спортивного объекта на улице Чкалова, 20а сообщили в мэрии 9 января.

— Ярославль является обладателем легкоатлетического манежа, в котором постоянно проводят межрегиональные спортивные соревнования, но потолок над коридорами и раздевалками просто «плачет слезами», испорчены стены везде стоят емкости, в которые стекает вода с потолка. Печальное зрелище. Очень жалко данное спортивное сооружение, оно явно требует ремонта, — написала в соцсетях у губернатора ярославна Татьяна.

В мэрии ответили на запрос горожанки, сообщив, что спортивный объект будет демонтирован:

— Легкоатлетический манеж «Ярославль» построен в 2008 году и является воздухоопорным сооружением. Нормативный срок службы таких сооружений 10 лет. В настоящее время срок эксплуатации манежа превышен на 60%. Мэрией города Ярославля принято решение о разработке в 2025 году проекта демонтажа существующего и строительстве нового здания манежа.

Еще в 2023 году в городской администрации сообщали о необходимости ремонта спортивного комплекса, поскольку воздухоопорное покрытие пришло в негодность. Необычная конструкция требует больших затрат на эксплуатацию.

— Рассматривается возможность устройства нового типа конструкций перекрытия, — комментировали нашему порталу тогда в мэрии.