«Но болезнь оказалась сильнее…» Стало известно, из-за чего умерла актриса Евгения Добровольская

Добровольская до последнего не прекращала играть Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram











Стала известна причина смерти Евгении Добровольской. По предварительной информации, это онкологическое заболевание.

Актриса не рассказывала публике о страшном диагнозе. Она активно играла на сцене и в кино, в наступившем году анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий поделился подробностями с нашими коллегами из «СтарХита».

— Женя — моя коллега и партнерша по МХТ, мы работали вместе много лет. Она потрясающая, талантливая, с непростым характером, но среди актеров простой характер, наверное, и не встречается. Она больше года боролась с тяжелой болезнью, верила, была очень мужественной. Но болезнь оказалась сильнее…

Еще летом она выходила на сцену в спектаклях. Мы также общались до последнего времени — созванивались, переписывались. Но в Новый год с ней уже было проблематично связаться, увы. В последнее время она была окружена детьми, близкими. К сожалению, болезнь победила, мне очень-очень жаль, — сказал артист.

На фото Евгения вместе с Золотовицким Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram











О серьезном диагнозе Добровольской также сообщили и в МХТ им. Чехова. Они рассказали, что звезда упорно боролась с недугом и не оставляла надежду на выздоровление.

— Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет. Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке» (потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы). В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети, — пишут коллеги.

Источник: МХТ имени А. П. Чехова / Telegram











В декабре актриса отметила юбилей — ей исполнилось 60 лет. У Добровольской осталось четверо детей от разных избранников: взрослые сыновья и 15-летняя дочь Анастасия.

В профессиональной копилке звезды свыше ста работ в кино и театре. Она играла в сериалах «Балет», «Хэппи-энд», «Королева Марго», фильмах «Реальный папа», «Клетка для канареек», «Мар» и многих других.