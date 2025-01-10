НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

южн.

 751мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Как изменятся цены на готовое жилье
Трамвай не откроют вовремя
Аномальное потепление
Закрыли кафе из-за ЧП
Культура «Но болезнь оказалась сильнее…» Стало известно, из-за чего умерла актриса Евгения Добровольская

«Но болезнь оказалась сильнее…» Стало известно, из-за чего умерла актриса Евгения Добровольская

Артистка скончалась на 61-м году жизни

4 117
2 комментария

Добровольская до последнего не прекращала играть

Источник:

Стала известна причина смерти Евгении Добровольской. По предварительной информации, это онкологическое заболевание.

Актриса не рассказывала публике о страшном диагнозе. Она активно играла на сцене и в кино, в наступившем году анонсировано сразу несколько проектов с ее участием.

Ректор Школы-студии МХАТ, актер Игорь Золотовицкий поделился подробностями с нашими коллегами из «СтарХита».

— Женя — моя коллега и партнерша по МХТ, мы работали вместе много лет. Она потрясающая, талантливая, с непростым характером, но среди актеров простой характер, наверное, и не встречается. Она больше года боролась с тяжелой болезнью, верила, была очень мужественной. Но болезнь оказалась сильнее…

Еще летом она выходила на сцену в спектаклях. Мы также общались до последнего времени — созванивались, переписывались. Но в Новый год с ней уже было проблематично связаться, увы. В последнее время она была окружена детьми, близкими. К сожалению, болезнь победила, мне очень-очень жаль, — сказал артист.

На фото Евгения вместе с Золотовицким

Источник:

О серьезном диагнозе Добровольской также сообщили и в МХТ им. Чехова. Они рассказали, что звезда упорно боролась с недугом и не оставляла надежду на выздоровление.

— Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет. Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском МХАТе была Нина Заречная в «Чайке» (потом ей довелось сыграть всех героинь этой пьесы). В ее исполнении это была душа, рвущаяся в полет. Такой была и сама Женя. Лети, — пишут коллеги.

Источник:

В декабре актриса отметила юбилей — ей исполнилось 60 лет. У Добровольской осталось четверо детей от разных избранников: взрослые сыновья и 15-летняя дочь Анастасия.

В профессиональной копилке звезды свыше ста работ в кино и театре. Она играла в сериалах «Балет», «Хэппи-энд», «Королева Марго», фильмах «Реальный папа», «Клетка для канареек», «Мар» и многих других.


ПО ТЕМЕ
Актриса Болезнь Умерла Евгения Добровольская
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
😪😪😪🙏🙏🙏
Гость
42 минуты
Прекрасная актриса ! Уходят лучшие . . .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление