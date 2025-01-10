В Подмосковье пара нашла лазейку в маркетплейсе — и обманула его на 18 миллионов. Новости 10 января

В доме пары, обманувшей маркетплейс, нашли целые пачки купюр Источник: МВД Медиа











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 января.

В Подмосковье супруги обманули маркетплейс на 18 миллионов рублей

Супружескую пару из Домодедово подозревают в крупной афере на маркетплейсе. Пара нашла уязвимость в системе начисления бонусов и сумела за пять месяцев вывести 18 миллионов рублей.

— Супруги воспользовались проходившей у одного из маркетплейсов акцией. За оставленный комментарий к покупке онлайн-ритейлер начислял бонусы, которыми в дальнейшем можно было оплатить часть товара. Злоумышленники делали заказ, с помощью специального программного обеспечения оставляли отзыв, а затем отменяли покупку. Таким образом с различных аккаунтов было размещено порядка миллиона комментариев, — рассказали в МВД России.

Полицейские показали видео о задержании пары Источник: МВД Медиа

Для конвертации бонусных баллов в реальные деньги супруги зарегистрировали фиктивный интернет-магазин. В нем они продавали товары сами себе по завышенной в несколько раз стоимости. Для оплаты использовали незаконно полученные баллы. Маркетплейс компенсировал продавцу такую оплату реальными деньгами — так и получились 18 миллионов. После этого представитель маркетплейса обратился в полицию.

Там возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых задержали у них дома. Полицейские изъяли телефоны, компьютеры, автомобиль премиум-класса и восемь миллионов рублей. Супругам грозит до 10 лет лишения своьоды.

Мужчина в Ярославле выжил после падения с 19 этажа

В Ярославле 21-летний молодой человек упал с 19-го этажа и выжил. Об этом сообщают наши коллеги из 76.ru.

Падение ярославца записала общедомовая камера. На кадрах видно, что парень приземлился в сугроб между металлическими перилами. Судя по всему, снег смягчил удар, что спасло жизнь молодому человеку.

Источник: 76.RU

После падения местный житель находится в тяжелом состоянии. Ярославские следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего выясняются

Девушка в Казани погибла, пока каталась на тюбинге

В Казани 20-летняя девушка погибла, катаясь на тюбинге.

Поначалу полицейским сказали, что девушка катилась с горки и врезалась в столб. Однако камеры наблюдения показали иную картину.

Гибель девушки попала на видео Источник: МВД по Республике Татарстан

На самом деле девушка ехала на тюбинге, привязанном к задней части автомобиля «Хендэ Гец», за рулем которого была 22-летняя подруга погибшей — вопреки правилам дорожного движения, фактически перевозившая пассажира вне кабины. Об этом рассказали в МВД Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП».

Суд решил судьбу Wildberries

Компания ООО «Вайлдберриз», которой принадлежит одноименный маркетплейс, осталась во владении Татьяны Ким. Суд оставил ей 99% в уставном капитале, а ее бывшему супругу, Владиславу Бакальчуку, достался лишь 1% доли.

Собрали всю историю скандала в одном видео Источник: Городские медиа

Атаки БПЛА

В течение ночи над территорией России перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников.

По данным Минобороны, 16 дронов пытались атаковать Ростовскую область, по четыре БПЛА — Курскую и Воронежскую области. Три дрона заметили над территорией Брянской области, два — над Краснодарским краем, один — над территорией Белгородской области и десять — над акваторией Азовского моря.

Как дела у Трампа

Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, отвечая на вопросы журналистов.

— Мы это организуем, — заявил Трамп. — Президент Путин хочет встретиться, он сказал об этом публично. Нам нужно это уладить.

Дональд Трамп отметил, что намерен обсудить с Путиным конец СВО. Песков вскоре ответил, что в Кремле поддерживают намерение Трампа установить контакт с президентом России. Однако пока конкретные планы для встречи лидеров отсутствуют.

Как пишут РИА Новости, Песков подчеркнул: для начала диалога не нужны предварительные условия — важно лишь стремление обеих сторон к разговору.