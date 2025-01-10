ВСУ пытаются прорваться к Курску, а власти США назвали срок окончания конфликта: главное об СВО за неделю

Военные отражают попытки прорыва в Курской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Атаки на российские регионы не прекращались даже в новогодние праздники и Рождество. В США строят планы по переговорам о завершении конфликта на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на мир, но выдвигает новые условия.

Каждый день в зоне СВО происходит множество событий. Расскажем о самых главных, которые случились за последние семь дней.

Атаки

Российские регионы продолжают подвергаться атакам беспилотников, передышку местным жителям не дали даже в новогодние праздники. Только за прошедшую ночь сбили 40 дронов. Под ударом оказались Курская, Воронежская, Брянская, Белгородская области, Краснодарский край и акватория Азовского моря.

Атакуют не только приграничные территории. В Ростовской области 5 января в результате ночной атаки, в которой участвовало 37 БПЛА, пострадал семилетний мальчик. Он находился в одном из домов, куда прилетели осколки. А 10 января над регионом уничтожили 16 дронов. Повреждения получили жилые дома, школа и автомобили.

В Ленинградской области 4 января зафиксировали рекордное число беспилотников для этого региона — четыре. Пришлось останавливать работу аэропорта Пулково ради безопасности граждан.

Ночью 8 января беспилотники массово атаковали Саратовскую область. Местные жители сообщили о серии взрывов в районе энгельской нефтебазы на левом берегу Волги. Пожар было видно почти из любой точки Энгельса.

Как горела нефтебаза Источник: 164.RU

Еще за неделю сбили десятки БПЛА в приграничных и новых регионах. Также по этим территориям бьют ракетами. Больше всего досталось ДНР. Семь человек получили ранения в результате обстрелов Горловки. Одна из пострадавших — девочка 2016 года рождения, сообщил мэр Иван Приходько. Затем удар нанесли по торговому центру в Донецке. Несколько человек пострадали.

Су-35с прикрывают экипажи ВКС, которые уничтожают бронированную технику и личный состав ВСУ в приграничных районах Курской области Источник: Минобороны России / Telegram

Тем временем российские военные же продолжают наступать. За прошедшие семь дней освободили несколько населенных пунктов. В их числе город Курахово и село Новооленовка в Донецкой Народной Республике, а также село Надия в ЛНР.

Ситуация в Курской области

Регион не только подвергается налетам беспилотников. Он стал частью проведения боевых действий в начале августа. Уже пять месяцев российские военные освобождают Курскую область от украинских бойцов. Сначала ВСУ обстреливали жилые дома, заставляя местных жителей прятаться по подвалам. Затем они прорвались через границу, взяли заложников и захватили 28 населенных пунктов.

Недавно ВСУ вновь предприняли несколько попыток прорыва на танках и бронемашинах. Их удалось отразить. Одна из крупнейших произошла 5 января.

— Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин, — сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что так украинские военные пытались остановить наступательную операцию российских войск. В итоге только за сутки Украина потеряла порядка 340 военнослужащих.

Переговоры

Избранный президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, где заявил, что закончит конфликт на Украине в течение полугода. Также он сказал, что понимает позицию России, которая выступает против вступления Украины в НАТО.

Будущий спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог дал интервью телеканалу Fox News, в котором изложил свое видение путей и сроков завершения украинского конфликта, а также более смелые сроки. Он считает, что достичь мира за 100 дней вполне реально.

— Трамп хочет покончить с этим как можно быстрее. Думаю, он сможет сделать это в ближайшей перспективе. Я действительно очень верю в его способность добиться такого положения. Я бы сказал: давайте установим цель на уровне 100 дней, — сообщил он. По его словам, главная ошибка действующего президента США Джо Байдена в том, что он не пытался вступить в диалог с Москвой.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин уже заявлял во время «прямой линии», что готов к разговору с будущим президентом США Дональдом Трампом в любое время и согласен с ним встретиться. Трамп в курсе готовности Путина к переговорам, однако считает это неприемлемым до официальной инаугурации. По мере приближения этого события (инаугурация назначена на 20 января), будущий американский лидер начал менять риторику. На пресс-конференции в Мар-а-Лаго, которая прошла сегодня ночью, он объявил, что готовится к переговорам с главой России. Трамп не рассказал, когда планирует встречу, но раскрыл, что она будет проходить с участием лидера КНР Си Цзиньпина, а среди вопросов для обсуждения будет конец СВО.

Келлог подчеркнул, что Трамп не пытается что-то отдать Путину или россиянам, а хочет спасти Украину и ее суверенитет. Он подчеркнул, что будущий американский президент вовсе не пойдет на уступки.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже высказал свою позицию о завершении конфликта в трехчасовом интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Он заявил, что сядет за стол переговоров с Путиным только после встречи с Трампом. При этом для завершения боевых действий ему требуется больше оружия. Но он обещал его не применять, если будут достигнуты мирные соглашения.

Позднее Зеленский на заседании контактной группы по помощи Киеву на немецкой авиабазе Рамштайн пообещал сделать всё для завершения конфликта в этом году.

Вооружение

Несмотря на то, что вовсю обсуждается окончание СВО, поставки оружия Киеву всё еще актуальны. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NYT признался, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала спецоперации.

— Мы тайно доставляли много оружия на Украину, чтобы убедиться, что у них есть то, что им нужно для защиты, — сказал Блинкен. В частности, речь идет о зенитных комплексах Stinger и противотанковых ракетных комплексах Javelin, — сказал он.

Поставками занимались и европейские страны, что происходит и по сей день. Например, ФРГ должна поставить Киеву почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T.