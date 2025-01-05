«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания

Сон Ги Хун не понял, что это было, и пробует включить сразу третий сезон Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк, Netflix, с 2021 года











Есть какое-то проклятье саг со словом «игра» в заголовке. «Игра престолов» (18+), от финала которого создатели пытаются отмыться с помощью спин-оффов. «Голодные игры» (18+), где последний фильм тоже вызвал много вопросов, особенно у фанатов книги. И последний в этой троице — «Игра в кальмара» (18+). У корейской дорамы было не так много возможностей сесть в лужу. Только вышел первый сезон в 2021 году, приоткрыл дверцу в мир азиатской культуры и затаился. И вот 26 декабря 2024 года на Netflix появилось продолжение, от которого хочется смеяться и плакать, и вот почему.

Или создатели решили экономить на всём подряд, или на камерах кончилась память, но во втором сезоне только семь серий (в первом было хотя бы девять). Обидно, будто в новогоднем подарке конфет недосчитался. С первой же минуты ждешь скорее игр: «Дайте нам куклу с детекторами, фигуры, которые нужно вырезать из печенья, и никто не пострадает!» Но приходится умерить свой пыл, потому что до игр мы дойдем только к третьей серии. «А что будет до этого?» — спросите вы. Очень длинная подводка, похожая на полнометражный боевик: перестрелки, слежка и много денег. Единственное, что скрашивает это томительное ожидание, — сцены с Кон Ю, он же Вербовщик. Но и его почему-то создатели решили не раскрывать и, как косточку, бросили факт: что он двинут на игре, потому что в ней с самого детства. Как он там оказался? Есть ли у него близкие? Жил без этой информации — ну и живи дальше.

С третьей серии начинаются игры. Нужно отдать должное: в отличие от первого сезона, где сначала нам был известен только главный герой, а позже еще пара персонажей, здесь пытаются раскрыть хотя бы участников 10, притом как положительных, так и отрицательных. Про остальных 440 можете забыть, всё равно половине капут после первой же игры.

Им Си Ван сыграл не только блогера-мошенника под номером 333, парень исполнил главные роли в дорамах «Незнакомцы из ада» (18+) и «Любовь короля» (18+) Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк, Netflix, с 2021 года











Каст — маковка этого сериала. Если вы не следите за корейской культурой, то для вас будут плюсом просто хорошо сыгранные персонажи, но те, кто в теме, сразу заприметят Субина из k-pop-группы TXT. Парень сыграл эксцентричного рэпера Таноса, который сидит на таблетках и хочет вернуть деньги, потерянные на криптовалюте. А еще открытием станет актер Чо Хён-джэ, он мастерски сыграл бывшего военного, который хочет уехать в Таиланд и начать новую жизнь.

Среди героев также есть:

бывший друг 456-го номера — Пак Чжун Бэ;

блогер-мошенник, который обманул подписчиков на много денег и теперь скрывается;

его беременная бывшая подружка;

сын «мамина-корзиночка», который оказался на игре вместе с опекающей его родительницей;

отец-одиночка, который хочет собрать деньги на лечение дочери, — ему уделено очень мало экранного времени, и совершенно зря.

А что же с нашим главным героем Сон Ги Хуном? По сюжету он все свои несметные богатства, заработанные после первой игры, не тратит на помощь больным детям, не открывает приюты или больницы, а пускает всё, что может, на то, чтобы найти создателей игры. Добраться до них во внешнем мире он не может, поэтому решает снова поучаствовать в игре. Сон Ги Хун думает, что самый хитренький, и перед тем, как попасть на остров, где проходит бойня, вкручивает себе в зуб датчик слежения — но не тут-то было.

В первом сезоне Сон Ги Хун уже оказался на игре вместе с другом, остается гадать, повторят ли троп «друзья — враги» во втором сезоне Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк, Netflix, с 2021 года











Став снова 456-м номером, герой решает заделаться оратором и пытается словами убедить участников прекратить игру — и тут осечка. Мало того что все хотят деньги, да еще и создатели вводят новое соблазнительное условие — участники могут прекратить игру после любого раунда и уйти с деньгами. Вот что делает мнимый контроль.

К седьмой серии герой повторяет судьбу Пола Атрейдеса из «Дюны» (12+). Он настолько сильно верит, что избранный герой, который должен сотворить вселенское добро, что сам не замечает, как начинает творить зло. Верим, что это не потухнет и выльется в третьем сезоне в историю нового злодея, хотя пока надежды на масштабный финал мало.

Количество раз, когда Сон Ги Хун во втором сезоне улыбается, можно пересчитать по пальцам одной руки Источник: кадр из сериала «Игра в кальмара» (18+), реж. Хван Дон Хёк, Netflix, с 2021 года











После просмотра остается только один вопрос: «А зачем всё это было сделано?» Показать, что народ Южной Кореи живет в нищете и в долгах как в шелках? Мы это поняли еще в первом сезоне. Притом сезон снят так, что, кроме описанных ранее персонажей, никто больше сочувствия не вызывает и даже во время игр ни за кого не боишься. А зачем зря тратить нервы? Создатели не рискуют неожиданно убить колоритных персов и везде соединяют их в команды с главными героями. И если в первом сезоне каждая игра была гнетущая и держала в напряжении, то здесь всё проходит быстро, безболезненно, а иногда еще в духе «Больших гонок» (12+) — с улюлюканием, улыбками и смехом.

Зачем же было снимать второй сезон? Напомнить еще раз, что систему не изменить? Но тогда, может быть, стоило выпустить сериал чуть позже, при этом довести до логического завершения. На языке вертится другой ответ на вопрос — нажиться на фанатах. Режиссер до премьеры намекал о том, что не заработал на первом сезоне и начал снимать второй в надежде на деньги. А мы-то надеялись, что всё ради искусства! Чем же он тогда отличается от участников «Игры в кальмара»? Может, это и была главная мысль, которую хотели донести создатели, — мы уже в игре и ради денег готовы на всё.

А вы уже посмотрели «Игру в кальмара»? Да, отличный сезон К сожалению, да, второй сезон не понравился Что еще за «Игра в кальмара»?

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