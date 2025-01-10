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Недвижимость Предложений стало больше: изменятся ли цены на готовые квартиры в Ярославле

Предложений стало больше: изменятся ли цены на готовые квартиры в Ярославле

Аналитики дали прогноз стоимости вторичного жилья на ближайшее время

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Аналитики отметили рост предложений вторичного жилья, но цены на него не упали

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В Ярославле в 2024 году произошел рост предложения на рынке вторичного жилья. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в ноябре по сравнению с июнем количество готового жилья, выставленного на продажу, увеличилось на 4%.

 По количеству предложений вторичного жилья Ярославль занимает третье место среди административных центров ЦФО. Впереди только Москва и Воронеж, — прокомментировал порталу 76.RU управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Ерёмкин.

Тройка лидеров ЦФО по количеству продаваемых квартир на вторичном рынке по итогам ноября 2024 года выглядит так:

  • Москва: на продажу выставлено 61 418 квартир, средняя цена — 31 миллион рублей;

  • Воронеж: на продажу выставлено 10 491 квартира, средняя цена — 5,4 миллиона рублей;

  • Ярославль: на продажу выставлено 5 139 квартир, средняя цена — 4,5 миллиона рублей.

Несмотря на рост предложения, по данным аналитиков, средняя стоимость «вторички» в Ярославле в ноябре 2024 года не изменилась по сравнению с октябрем и составила 90,65 тысячи руб. за квадратный метр.

— По нашим наблюдениям, заметного уменьшения цен на вторичное жилье в краткосрочной перспективе не произойдет. При этом продавцы, которые проявляют готовность к переговорам и предлагают скидки заинтересованным покупателям, имеют больше шансов на успешную сделку, — отметили в «Авито Недвижимости».

А вот цены на квартиры на первичном рынке Ярославля, по данным тех же аналитиков, за 2024 год снизились на 6,7%. В декабре квадратный метр стоил 105 тысяч рублей. Также сократилось и предложение жилья в новостройках — на 5,4% за последний месяц 2024 года.

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Продажа квартир Покупка квартир Цены на жилье Вторичный рынок недвижимости
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