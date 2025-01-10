Предложений стало больше: изменятся ли цены на готовые квартиры в Ярославле

Аналитики отметили рост предложений вторичного жилья, но цены на него не упали Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в 2024 году произошел рост предложения на рынке вторичного жилья. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», в ноябре по сравнению с июнем количество готового жилья, выставленного на продажу, увеличилось на 4%.

— По количеству предложений вторичного жилья Ярославль занимает третье место среди административных центров ЦФО. Впереди только Москва и Воронеж, — прокомментировал порталу 76.RU управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито» Сергей Ерёмкин.

Тройка лидеров ЦФО по количеству продаваемых квартир на вторичном рынке по итогам ноября 2024 года выглядит так:

Москва: на продажу выставлено 61 418 квартир, средняя цена — 31 миллион рублей;

Воронеж: на продажу выставлено 10 491 квартира, средняя цена — 5,4 миллиона рублей;

Ярославль: на продажу выставлено 5 139 квартир, средняя цена — 4,5 миллиона рублей.

Несмотря на рост предложения, по данным аналитиков, средняя стоимость «вторички» в Ярославле в ноябре 2024 года не изменилась по сравнению с октябрем и составила 90,65 тысячи руб. за квадратный метр.

— По нашим наблюдениям, заметного уменьшения цен на вторичное жилье в краткосрочной перспективе не произойдет. При этом продавцы, которые проявляют готовность к переговорам и предлагают скидки заинтересованным покупателям, имеют больше шансов на успешную сделку, — отметили в «Авито Недвижимости».