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Соседи в шоке: ярославец упал с 19-го этажа и выжил — как всё было

Репортаж из высотки во Фрунзенском районе

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9 комментариев

Парень выпал с 19-го этажа и выжил

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Вечером 9 января во дворе многоэтажки во Фрунзенском районе Ярославля с 19-го этажа выпал 21-летний парень. Он выжил. Кадры ЧП разлетелись по всей стране.

Корреспондент 76.RU съездил в дом, где всё случилось, чтобы выяснить подробности произошедшего. Что известно о пострадавшем ярославце и как жильцы переживают ЧП, развернувшееся у них во дворе, — в этом материале.

Всё, что известно о ЧП — в одном видео

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«Думал, что это лед упал»

Происшествие случилось у высотки на Суздальском шоссе, 89, корпус 2. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе, парень приземлился в сугроб между перилами, едва не задев прохожего. Им оказался жилец дома, 30-летний Александр Моисеев.

— Я шел с работы домой. Собрался заходить в подъезд и у крыльца услышал глухой удар. В меня полетел снег. В этот момент погасло уличное освещение, — рассказал в беседе с 76.RU Александр. — Я отошел, потому что думал, что это какой-то лед упал. Потом посмотрел, а там ноги торчат. Подошел поближе к человеку. Увидел, что он дышит. Первая мысль: надо звонить на 112. В это время он открыл глаза и пришел в сознание.

Пока ехала скорая, Александр разговаривал с пострадавшим, чтобы тот не потерял сознание. Так и выяснил, что он 21-летний студент Павел (имя изменено. — Прим. ред.).

<p>Александр Моисеев</p><p>Александр Моисеев</p>

Рассказал, что живет в Брагине. Жаловался на тяжелую жизнь. Спросил, есть ли у меня огнестрельное.

В момент падения парня рядом проходил человек

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В разговоре с 76.RU другие жильцы дома на Суздальском шоссе также подтвердили, что Паша в доме не жил. Они его видели впервые.

— Он здесь не живет. В подъезд вошел с кем-то из жильцов. Вышел на 19-м этаже, — поделился председатель ТСЖ Артем. — Я работал, меня не было в этот момент дома. Мне позвонили, рассказали о случившемся, я быстро приехал. Еще даже следы крови остались. Вчера допоздна Следственный комитет работал.

Судя по камерам видеонаблюдения, 21-летний Павел вошел в подъезд многоэтажки в 17:44. Около 40 минут он находился в доме. Упал в 18:27.

— Я ему короткую лекцию прочитал. Сказал: «Ты вообще голову включаешь? А что, если бы тут дети были?» — рассказал Александр. — Через несколько минут дети из подъезда вышли, то есть это могло произойти вообще всё по-другому.

<p>Александр Моисеев </p><p>Александр Моисеев </p>

В состоянии аффекта он пытался перевернуться и передвинул ногу. У него получилось. Он ногу там перекинул в левую сторону. Пошла кровь. Потом подъехали скорая и полиция.

Спасли провода и сугроб

Людмила живет в многоэтажке и работает дворником

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Жильцы дома уверены: выжить Павлу удалось благодаря снегу, который скопился в углу у крыльца.

— Мой сугроб спас его. Это первый снег, который я сгребла в этот угол, — рассказала Людмила. Она живет в этом доме и подрабатывает дворником. — Когда много снега, мне сгребать его некуда. Не буду же я под машины его задвигать, вот и убираю сюда.

Еще соседи предполагают, что удар смягчили провода. Парень задел их при падении.

— Из-за того, что он упал, порвался кабель. Теперь нет уличного освещения и камеры не работают, — пожаловалась жительница дома Ольга.

Во время падения парень сорвал провода

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«Ползут и ползут к нам»

Жильцы высотки жалуются: это не первый случай, когда в дом пробирается чужой человек. То подростки заберутся на крышу, то бомжи придут погреться в подъезде. Дворник Людмила то и дело в течение дня по камерам следит за порядком в подъезде, чтобы никто чужой не зашел.

— Ползут к нам, ползут. Один раз выхожу, дедушки с бабушкой стоят. Смотрю, чужие. Говорю: «Вы что тут делаете?» А они в ответ: «Мы приехали с другого конца города полюбоваться красотами». Нормально? Они в чужой дом залезают, — рассказала Людмила.

<p>Людмила</p><p>Людмила</p>

Когда обычно вечером люди все с работы идут, человек заходит в подъезд, они следом заскакивают. Я, когда по камерам вижу, выхожу и сгоняю их. Я стараюсь следить за всеми. А то неладно дело.

Как сообщили 76.RU в Минздраве, Павла положили в больницу имени Соловьева на улице Загородный Сад. Его состояние оценивается как тяжелое.

После случившегося в следственном управлении СК России по Ярославской области начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии
9
Гость
1 час
Беспросветная нищета, отсутствие будущего, страшное настоящее и наркота повсюду - по самоубийствам мы в отрыве а данные засекречены по Плану 👹 Меньше знают больше любят Табрического
Гость
1 час
Пожелаем ему выздоровления и не стать инвалидом, наши молитвы о нём!♥️ Ярославец
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