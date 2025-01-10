Известно состояние парня, выжившего после падения с 19-го этажа в Ярославле

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, в каком состоянии выживший после падения с 19-го этажа парень.
— Состояние тяжелое, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе областного Минздрава.
Напомним, вечером 9 января горожанин упал с высотки во Фрунзенском районе Ярославля. Его госпитализировали в больницу имени Соловьева на улице Загородный Сад.
Всё случилось у дома на улице Суздальской, 89, корпус 2. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе, он приземлился в сугроб между перилами, едва не задев прохожего. Пострадавшим оказался 21-летний парень.
После случившегося в следственном управлении СК России по Ярославской области начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.