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Происшествия Известно состояние парня, выжившего после падения с 19-го этажа в Ярославле

Известно состояние парня, выжившего после падения с 19-го этажа в Ярославле

Его увезли в Соловьевскую больницу

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2 комментария

В Минздраве рассказали, в каком состоянии выживший парень

Источник:

В Министерстве здравоохранения по Ярославской области рассказали, в каком состоянии выживший после падения с 19-го этажа парень.

— Состояние тяжелое, — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе областного Минздрава.

Напомним, вечером 9 января горожанин упал с высотки во Фрунзенском районе Ярославля. Его госпитализировали в больницу имени Соловьева на улице Загородный Сад.

В момент падения парня рядом проходил человек

Источник:

Всё случилось у дома на улице Суздальской, 89, корпус 2. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, установленной во дворе, он приземлился в сугроб между перилами, едва не задев прохожего. Пострадавшим оказался 21-летний парень.

После случившегося в следственном управлении СК России по Ярославской области начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Комментарии
2
Гость
58 минут
кто такие громадины строит?
Гость
53 минуты
Как можно выпасть случайно.. скорее он выпрыгнул😥
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