Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы

Наступила пора длинных каникул, когда вся семья в сборе. Январские выходные — самое время, чтобы выбраться на прогулку большой компанией с детьми. Куда отправиться с ребенком в Ярославле зимой? Что смотреть и где гулять?
Мы попросили составить список мест молодую маму Марию из Ярославля, которая вместе со своей дочерью побывала, кажется, на всех детских площадках в городе, посмотрела закоулки и парки, обследовала игровые в кафе и творческие студии.
Публикуем список локаций, куда сходить на прогулку с малышами. Этот список будет актуален в любое время года, не обязательно зимой. Далее — от первого лица.
«Много развлечений»
— Ни детский городок у ТЮЗа, ни набережная, ни Даманский остров не являются классными местами для прогулок. Никто из моих знакомых туда не ходит с детьми. Сделано плохо, непродуманно и неинтересно, — обратила внимание ярославна.
Где погулять с детьми в Ярославле и окрестностях
Кафе Black Coffee и его локации в селе Туношна в Ярославском районе. Несмотря на удаленность от города, есть продуманная территория для отдыха с семьей;
детская площадка у ТЦ «Старый город» на Большой Октябрьской улице, 30а. Сделано современно и качественно;
кафе «Андерсон» на Республиканской улице, 68. Много развлечений для детей и еда;
Петропавловский парк в Красноперекопском районе. Уединенное красивое место;
парк «Юбилейный» в Ленинском районе. После ремонта заиграл новыми красками, там же установили спортплощадку с полосой препятствий из шоу «Суперниндзя. Дети» (12+);
Прусовские карьеры, или «ЯрБайкал», в Заволжье Ярославского района. Хорошее место для летнего и осеннего пикника, зимой там можно погулять под заснеженными соснами;
Толгский монастырь и его территория — крутое место. Для всех найдется что посмотреть: архитектура, утки, цветы, кедровник. Летом до него можно добраться на речном трамвайчике;
Ярославский зоопарк в Заволжском районе (улица Шевелюха, 137). Каждый год по два раза навещаем животных;
Ярославский аквапарк (Дядьковская улица, 21, Фрунзенский район). Ходим раз в месяц, любим и обожаем. Рядом хорошая пиццерия с огромной игровой внутри и хорошими качелями на улице;
тактильные сказки в семейном центре NoProblem»на улице 3-й Жилой, 11а в Ленинском районе, каждую неделю разный репертуар. Это очень полезно для развития детей с года до четырех лет;
интерактивный театр сказок «Теремок» на проспекте Октября, 70 в Ленинском районе, работают по расписанию. Там показывают сказку, затем проходит кулинарный мастер-класс. Мы, к примеру, делали колобка, потом — чаепитие с вашей выпечкой.
А как вы проводите время в каникулы?