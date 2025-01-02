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Развлечения обзор Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы

Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы

Публикуем обзор кафе, театров и парков

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2 комментария

Молодая мама рассказала, куда сходить с ребенком в Ярославле

Источник:

Наступила пора длинных каникул, когда вся семья в сборе. Январские выходные — самое время, чтобы выбраться на прогулку большой компанией с детьми. Куда отправиться с ребенком в Ярославле зимой? Что смотреть и где гулять?

Мы попросили составить список мест молодую маму Марию из Ярославля, которая вместе со своей дочерью побывала, кажется, на всех детских площадках в городе, посмотрела закоулки и парки, обследовала игровые в кафе и творческие студии.

Публикуем список локаций, куда сходить на прогулку с малышами. Этот список будет актуален в любое время года, не обязательно зимой. Далее — от первого лица.

«Много развлечений»

— Ни детский городок у ТЮЗа, ни набережная, ни Даманский остров не являются классными местами для прогулок. Никто из моих знакомых туда не ходит с детьми. Сделано плохо, непродуманно и неинтересно, — обратила внимание ярославна.

Где погулять с детьми в Ярославле и окрестностях

  • Кафе Black Coffee и его локации в селе Туношна в Ярославском районе. Несмотря на удаленность от города, есть продуманная территория для отдыха с семьей;

  • детская площадка у ТЦ «Старый город» на Большой Октябрьской улице, 30а. Сделано современно и качественно;

  • кафе «Андерсон» на Республиканской улице, 68. Много развлечений для детей и еда;

  • Петропавловский парк в Красноперекопском районе. Уединенное красивое место;

  • парк «Юбилейный» в Ленинском районе. После ремонта заиграл новыми красками, там же установили спортплощадку с полосой препятствий из шоу «Суперниндзя. Дети» (12+);

  • Прусовские карьеры, или «ЯрБайкал», в Заволжье Ярославского района. Хорошее место для летнего и осеннего пикника, зимой там можно погулять под заснеженными соснами;

  • Толгский монастырь и его территория — крутое место. Для всех найдется что посмотреть: архитектура, утки, цветы, кедровник. Летом до него можно добраться на речном трамвайчике;

  • Ярославский зоопарк в Заволжском районе (улица Шевелюха, 137). Каждый год по два раза навещаем животных;

  • Ярославский аквапарк (Дядьковская улица, 21, Фрунзенский район). Ходим раз в месяц, любим и обожаем. Рядом хорошая пиццерия с огромной игровой внутри и хорошими качелями на улице;

  • тактильные сказки в семейном центре NoProblem»на улице 3-й Жилой, 11а в Ленинском районе, каждую неделю разный репертуар. Это очень полезно для развития детей с года до четырех лет;

  • интерактивный театр сказок «Теремок» на проспекте Октября, 70 в Ленинском районе, работают по расписанию. Там показывают сказку, затем проходит кулинарный мастер-класс. Мы, к примеру, делали колобка, потом — чаепитие с вашей выпечкой.

А как вы проводите время в каникулы?

Гуляем и исследуем новые локации
Ходим в гости
Уезжаем в путешествие
Сидим дома
Своим ответом поделюсь в комментариях
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Что посмотреть Отдых с детьми Куда сходить в каникулы Мама и малыш Юбилейный парк Кафе Театр Детская площадка
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Комментарии
2
Гость
1 час
Если нет тогда мы идем к вам
Гость
1 час
А вы уже почувствовали подорожание цен ?????На своей шкуре в новом году
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