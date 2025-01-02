Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы

Кафе Black Coffee и его локации в селе Туношна в Ярославском районе. Несмотря на удаленность от города, есть продуманная территория для отдыха с семьей;

детская площадка у ТЦ «Старый город» на Большой Октябрьской улице, 30а. Сделано современно и качественно;

кафе «Андерсон» на Республиканской улице, 68. Много развлечений для детей и еда;

Петропавловский парк в Красноперекопском районе. Уединенное красивое место;

парк «Юбилейный» в Ленинском районе. После ремонта заиграл новыми красками, там же установили спортплощадку с полосой препятствий из шоу «Суперниндзя. Дети» (12+);

Прусовские карьеры, или «ЯрБайкал», в Заволжье Ярославского района. Хорошее место для летнего и осеннего пикника, зимой там можно погулять под заснеженными соснами;

Толгский монастырь и его территория — крутое место. Для всех найдется что посмотреть: архитектура, утки, цветы, кедровник. Летом до него можно добраться на речном трамвайчике;

Ярославский зоопарк в Заволжском районе (улица Шевелюха, 137). Каждый год по два раза навещаем животных;

Ярославский аквапарк (Дядьковская улица, 21, Фрунзенский район). Ходим раз в месяц, любим и обожаем. Рядом хорошая пиццерия с огромной игровой внутри и хорошими качелями на улице;

тактильные сказки в семейном центре NoProblem»на улице 3-й Жилой, 11а в Ленинском районе, каждую неделю разный репертуар. Это очень полезно для развития детей с года до четырех лет;