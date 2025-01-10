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Дороги и транспорт В Ярославле изменят расписание популярных автобусных маршрутов

В Ярославле изменят расписание популярных автобусных маршрутов

Какой транспорт теперь будет ездить по-другому

759
1 комментарий

Какие автобусы будут ездить по измененному расписанию

Источник:

С 20 января изменится расписание двух популярных в Ярославле автобусных маршрутов. Об этом сообщили в официальной группе Ярославского автовокзала. В посте говорится, что один из маршрутов, который затронут изменения — № 030 «Кострома — Москва».

Ежедневно от автовокзала в Ярославле он будет отправляться в 08:40. В 14:45 с понедельника по четверг. В пятницу и воскресенье — в 23:55.

От КДП в Ростове Великом по понедельникам и субботам автобус будет отходить в 00:50. В 09:35 ежедневно. А с понедельника по четверг в 15:45.

Время отправления от автобусной станции в Переславле-Залесском в 11:00 ежедневно и в 17:15 с понедельника по четверг.

От Центрального автовокзала в Москве автобус будет отправляться в 07:30 по понедельникам и субботам, в 15:30 ежедневно и в 21:30 с понедельника по четверг.

Также изменится расписание маршрута № 029 «Москва — Кострома».

От автобусной станции в Переславле-Залесском автобус будет отходить в 09:55 по понедельникам и субботам и в 17:45 ежедневно.

От КДП в Ростове со вторника по пятницу автобус будет отправляться в 01:10. В 11:10 по понедельникам и субботам и в 18:50 ежедневно.

Время отправления от автовокзала в Ярославле — в 02:15 со вторника по пятницу, в 12:15 по понедельникам и субботам и в 19:50 ежедневно.

Из Костромы отправления в 07:00 ежедневно, в 13:00 с понедельника по четверг и в 22:10 по пятницам и воскресеньям.

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Комментарии
1
Гость
39 минут
Такие "популярные" (( , что впервые слышу. Как же вы достали со своими заголовками🙈
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