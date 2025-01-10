НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -5

4 м/c,

южн.

 754мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,29
EUR 105,09
Выжил после падения с 19-го этажа
Снесут манеж
Как изменятся цены на готовое жилье
Отменили поезда
Трамвай не откроют вовремя
Строят склады маркетплейсов
Аномальное потепление
Чиновник оставил пост
Закрыли кафе из-за ЧП
Арестовали бывшего министра
Дороги и транспорт Трамвайная концессия В Ярославле перенесли сроки открытия трамвайного движения в Брагине

В Ярославле перенесли сроки открытия трамвайного движения в Брагине

И дату его закрытия в центре и на Пятерке

1 173
26 комментариев

Движение трамваев в Дзержинском районе не открыли в начале 2025 года

Источник:

В Ярославле с 1 января 2025 года обещали открыть трамвайное движение в Дзержинском районе и начать работы по модернизации трамвайных путей в центре и на Пятерке. Однако в намеченную дату соответствующих изменений жители города не заметили.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что в первом квартале 2025 года закрытие трамвайного движения в центральных районах Ярославля не планируется. Когда это произойдет, пока точно не известно.

Также пока не названа дата обещанного открытия трамвайного движения в Брагине.

— В рамках первого этапа на участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца на улице Блюхера построены все 5,5 км пути, проведена их обкатка и тестирование контактной сети. Готовы 10 новых остановочных комплексов с информационными пилонами. Также работы ведутся по второму этапу — от разворотного кольца у больницы № 9 до улицы Елены Колесовой, здесь построено более 3 км путей, — сообщили власти.

В правительстве добавили, что информацию обо всех предстоящих изменениях работы трамваев будут сообщать заблаговременно.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили — сейчас они ходят только до трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио».

После этого работы должны начаться на следующем участке путей — от Брагина до центра и Пятерки.

ПО ТЕМЕ
Трамвай Концессия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
26
Гость
2 часа
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОЕЗД СТОИТ 35 РУБЛЕЙ , В ЯРОСЛАВЛЕ 38 , ЯРОСЛАВЛЮ В ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ДО НИЖНЕГО ЛЕТ 100
Гость
1 час
Кто бы сомневался, что перенесут. Никогда в Ярославле ничего в срок не сдается.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление