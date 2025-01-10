В Ярославле перенесли сроки открытия трамвайного движения в Брагине

Движение трамваев в Дзержинском районе не открыли в начале 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле с 1 января 2025 года обещали открыть трамвайное движение в Дзержинском районе и начать работы по модернизации трамвайных путей в центре и на Пятерке. Однако в намеченную дату соответствующих изменений жители города не заметили.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта пояснили, что в первом квартале 2025 года закрытие трамвайного движения в центральных районах Ярославля не планируется. Когда это произойдет, пока точно не известно.

Также пока не названа дата обещанного открытия трамвайного движения в Брагине.

— В рамках первого этапа на участке от Ленинградского проспекта до разворотного кольца на улице Блюхера построены все 5,5 км пути, проведена их обкатка и тестирование контактной сети. Готовы 10 новых остановочных комплексов с информационными пилонами. Также работы ведутся по второму этапу — от разворотного кольца у больницы № 9 до улицы Елены Колесовой, здесь построено более 3 км путей, — сообщили власти.

В правительстве добавили, что информацию обо всех предстоящих изменениях работы трамваев будут сообщать заблаговременно.

Напомним, в Ярославле запланирована масштабная модернизация трамвайного хозяйства. В городе должны заменить все трамвайные пути, обновить восемь тяговых подстанций, пустить 47 новых трамваев, реконструировать два путепровода (у Лакокраски и Моторного завода) и трамвайное депо.

Подрядчиком является компания «Мовиста Регионы Ярославль», с которой правительство региона заключило соответствующее концессионное соглашение.

Работы в 2023 году начались с Дзержинского района. Ремонт стартовал на трамвайной ветке на улице Блюхера. Ходивший здесь трамвай № 6 был временно отменен. С 7 июня 2024 года в Брагине перекрыли отрезок от улицы Волгоградской до больницы № 9. С 1 июля на ремонт закрыли для движения трамвайные пути на отрезке от улицы Волгоградской до ТЦ «Омега». На время ремонтов трамвайные маршруты № 5 и 7 сократили — сейчас они ходят только до трамвайного депо на Ленинградском проспекте.

Ремонт в Дзержинском районе подрядчик планировал закончить до конца 2024 года и возобновить здесь движение трамваев, сделав разворотное кольцо у ТЦ «Рио».