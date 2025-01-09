В Ярославской области после обрушения стены закрыли кафе

ЧП в здании произошло, когда внутри никого не было Источник: прокуратура Ярославской области











В Рыбинске Ярославской области из-за обрушения стены в доме закрыли кафе. ЧП в двухэтажке на Волжской набережной, 151 случилось еще 3 января. После этого администрация заведения «Натюр» сообщила, что кафе больше не работает.

— Продолжать работу сейчас небезопасно. Мы искренне сожалеем, что приходится расставаться, но ваша безопасность — наш приоритет️. Однако мы не теряем оптимизма! Впереди нас ждет новая история, — говорится в посте сообщества «Specialty кофейня „Натюр“ | Рыбинск» во «ВКонтакте».

Обрушение в доме случилось в новогодние праздники Источник: прокуратура Ярославской области











Помимо кафе «Натюр», в здании расположены офисы и шесть квартир. По данным «ГИС ЖКХ», дом был построен больше чем 100 лет назад — в 1917 году. Указано, что в нем три этажа. Судя по всему, в паспорте объекта учли подвал.

Внешний вид здания оставляет желать лучшего Источник: «Яндекс.Карты»











Также в документах указано, что дом аварийный. После обрушения стены и кровли проверку начала Рыбинская городская прокуратура. Правоохранители уточняли, что здание находится в управлении собственников.