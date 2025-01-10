От уплаты не уйдет? Елену Блиновскую признали банкротом и списали с нее долг в 1,1 млрд рублей

Блиновской всё равно придется заплатить 1,1 млрд рублей, объяснила адвокат Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ярославну Елену Блиновскую, известную как «королева марафонов», признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Об этом утром 10 января сообщили в РИА Новости. Согласно документам, такое решение вынесли в конце ноября 2024 года.

Как рассказала в беседе с нашими коллегами из MSK1.RU адвокат блогера Елена Якушева, прекращение дела о взыскании денег не означает, что блогер не обязана вернуть долг.

— Практически все исполнительные производства в отношении Блиновской прекращены в связи с тем, что возбуждена процедура банкротства в ее отношении. Это норма закона. Формулировка, что ФНС отказалась от всех требований к Блиновской, неправильная. Просто исполнение от пристава перешло к суду в лице финансового управляющего, — объяснила MSK1.RU Якушева.

Всё это взыскание производится в рамках банкротной процедуры. Елена Якушева партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры»

После признания человека банкротом долг будет взиматься за счет имущества и сделок, совершенных человеком за десять лет до возбуждения процедуры банкротства.

— Если финансовый управляющий видит, что какое-то имущество продавалось или какие-то платежи осуществлялись, он оспаривает эти сделки, возвращает имущество либо денежные средства в конкурсную массу, и за счет этого происходит погашение задолженности, включенной в реестр, — рассказала MSK1.RU адвокат.

Напомним, Блиновскую задержали в апреле 2023 года в Смоленской области, через несколько дней после сообщений о начале проверки. Сначала ее отправили под домашний арест и заблокировали счета.

Блогера обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сумма ущерба превышала 918 миллионов рублей. В июле 2024 года завершилось расследование дела и началось рассмотрение по существу, после чего Блиновской вынесут приговор. Максимальный срок, который грозит Блиновской, — 10,5 года тюрьмы.