С ножами и молотком: подросток в балаклаве напал на школу в Курске из-за неразделенной любви — кадры

У подростка было при себе оружие Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











В Курске 16-летний подросток ворвался в школу № 54. При себе у него были ножи, молоток и жидкость для розжига. Рассказываем, что известно о нападении.

Нападение на школу быстро закончилось Источник: Александр Хинштейн / Telegram











— Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига, — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Подросток разбил входную дверь Источник: Александр Хинштейн / Telegram











Однако парня удалось быстро остановить, «всё происшествие заняло не более 2 минут», отметил глава региона. Охранник сам остановить подростка не смог и воспользовался тревожной кнопкой. Через четыре минуты на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Школьнику удалось скрыться с места ЧП. Однако его задержали позднее на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

Нападавшим оказался бывший ученик 54-й школы, который перешел в другое учебное заведение. По данным Хинштейна, на такой поступок подростка толкнули сложные отношения с одной из учениц. Telegram-каналы сообщают, что это была неразделенная любовь.