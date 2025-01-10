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Происшествия С ножами и молотком: подросток в балаклаве напал на школу в Курске из-за неразделенной любви — кадры

С ножами и молотком: подросток в балаклаве напал на школу в Курске из-за неразделенной любви — кадры

Он успел скрыться

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5 комментариев

У подростка было при себе оружие

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В Курске 16-летний подросток ворвался в школу № 54. При себе у него были ножи, молоток и жидкость для розжига. Рассказываем, что известно о нападении.

Нападение на школу быстро закончилось

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— Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига, — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Подросток разбил входную дверь

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Однако парня удалось быстро остановить, «всё происшествие заняло не более 2 минут», отметил глава региона. Охранник сам остановить подростка не смог и воспользовался тревожной кнопкой. Через четыре минуты на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Школьнику удалось скрыться с места ЧП. Однако его задержали позднее на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

Нападавшим оказался бывший ученик 54-й школы, который перешел в другое учебное заведение. По данным Хинштейна, на такой поступок подростка толкнули сложные отношения с одной из учениц. Telegram-каналы сообщают, что это была неразделенная любовь.

В МВД показали кадры нападения

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Комментарии
5
Гость
2 часа
Распустили недорослей.. Все им позволено и слава не скажи
Гость
1 час
Все зло из-за баб.
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