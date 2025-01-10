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Происшествия В многоэтажке в Брагине нашли тело пенсионерки с 45 ножевыми ранениями

В многоэтажке в Брагине нашли тело пенсионерки с 45 ножевыми ранениями

В СК раскрыли детали трагедии

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5 комментариев

В Ярославле 18-летний парень заколол ножом соседку-пенсионерку

Источник:

В многоэтажке в Ярославле нашли тело пожилой жительницы с 45 ножевыми ранениями. По данным СК, в убийстве обвиняют ее 18-летнего соседа. Трагедия произошла в доме на улице Елены Колесовой в Брагине 5 января.

— Предварительно <…> обвиняемый спровоцировал конфликт с пожилой женщиной, вследствие которого нанес более 45 ударов ножом потерпевшей в область груди и шеи, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области 10 января.

Убитой оказалась 93-летняя бывшая соседка обвиняемого. Она скончалась до приезда медиков.

Сразу после нападения парень сбежал. Сначала полицейские установили личность подозреваемого, а вскоре его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

— Будет рассмотрен вопрос о помещении обвиняемого в ГБУЗ «Ярославская областная психиатрическая больница» для проведения стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, — указали в СК.

По части 1 статьи 105 УК РФ может грозить лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По данным источника 76.RU, молодой человек состоял на учете у психиатра.

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СК Убийство Психдиспансер Брагино Убийство пенсионерки
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Комментарии
5
Гость
1 час
В психушке состоял, наверно армию косил
Гость
1 час
Ясно же, чистила картошку, сама порезалась. Со стариками такое часто случается.
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