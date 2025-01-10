Едва не зацепил прохожего: появилось видео момента падения 21-летнего ярославца с 19-го этажа

Момент падения засняла камера во дворе Источник: читатель 76.RU











Появилось видео момента падения 21-летнего парня с 19-го этажа высотки во Фрунзенском районе Ярославля. Записью поделился читатель 76.RU.

Произошедшее вечером 9 января записала общедомовая камера, установленная во дворе 19-этажки на Суздальской улице, 89, корпус 2. На записи видно, что парень приземлился в сугроб прямо между металлическими перилами. Судя по всему, снег смягчил удар, что спасло ему жизнь.

В момент падения парня рядом проходил человек Источник: читатель 76.RU

В момент, когда парень упал в сугроб, на тротуаре неподалеку был прохожий. Вероятно, очевидцы и вызвали скорую помощь. Выжившего парня госпитализировали.

В областном Министерстве здравоохранения порталу 76.RU сообщили, что после падения парень находится в тяжелом состоянии. Сейчас за ним наблюдают врачи Соловьевской больницы.