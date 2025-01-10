В каких районах Ярославской области чаще не платят алименты

В Ярославской области взыскали больше миллиарда алиментов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судебные приставы рассказали, что в 2024 году в тройку городов региона, где проживают должники по алиментам, вошли Ярославль, Рыбинск и Ростов Великий.

— В Ярославле же лидером по числу проживающих должников стал Дзержинский район, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

К подобным выводам пришли после рейдов, которые проводили в течение прошедших 12 месяцев. За это время приставы взыскали 1,3 млрд рублей добровольно не выплаченных алиментов.

— Это превысило показатели 2023 года. Тогда было взыскано 972 млн рублей, — уточнили в УФССП по Ярославской области. — Увеличить сумму взыскания удалось благодаря проведению регулярных рейдовых мероприятий, аресту имущества должников, а также привлечению злостных неплательщиков к установленной законом ответственности.

За 2024 год приставы возбудили 658 уголовных дел по статье 157 УК РФ. Помимо этого, на должников составили больше тысячи протоколов по ст. 5.35. КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).