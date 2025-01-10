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Город В каких районах Ярославской области чаще не платят алименты

В каких районах Ярославской области чаще не платят алименты

Судебные приставы привели статистику

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8 комментариев

В Ярославской области взыскали больше миллиарда алиментов

Источник:

Судебные приставы рассказали, что в 2024 году в тройку городов региона, где проживают должники по алиментам, вошли Ярославль, Рыбинск и Ростов Великий.

— В Ярославле же лидером по числу проживающих должников стал Дзержинский район, — рассказали в УФССП по Ярославской области.

К подобным выводам пришли после рейдов, которые проводили в течение прошедших 12 месяцев. За это время приставы взыскали 1,3 млрд рублей добровольно не выплаченных алиментов.

— Это превысило показатели 2023 года. Тогда было взыскано 972 млн рублей, — уточнили в УФССП по Ярославской области. — Увеличить сумму взыскания удалось благодаря проведению регулярных рейдовых мероприятий, аресту имущества должников, а также привлечению злостных неплательщиков к установленной законом ответственности.

За 2024 год приставы возбудили 658 уголовных дел по статье 157 УК РФ. Помимо этого, на должников составили больше тысячи протоколов по ст. 5.35. КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

За неуплату алиментов предусмотрены различные наказания вплоть до лишения свободы. За подобное нарушение можно провести до года в колонии.

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Алименты Злостные неплательщики Судебные приставы
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Комментарии
8
Гость
38 минут
Просто людям самим не на что жить, а государство последние деньги отбирают потом люди выкидываются из окон
Гость
21 минута
Государству нужны дети или нет? Вот товарищ Сталин был мудрый руководитель и алименты отменил. "На недоумённый вопрос тогдашнего Председателя Президиума ВС СССР Михаила Калинина: «а кто же их кормить всех будет?», вождь ответил: «Государству нужны дети? Государство о детях позаботится!»
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