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Дороги и транспорт В Ярославскую область привезут новые автобусы: где они будут ходить

В Ярославскую область привезут новые автобусы: где они будут ходить

На маршруты технику выпустят 1 апреля

333
8 комментариев

В Ярославскую область доставят свежую партию новых автобусов

Источник:

В Ярославскую область в начале 2025 года привезут 129 новых автобусов марки ЛИАЗ. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Первые автобусы ждем уже в конце января, окончание поставки — в марте, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Предполагается, что технику выпустят в работу с 1 апреля. Автобусы будут возить пассажиров на муниципальных и пригородных маршрутах в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах. 39 новых автобусов будут относиться к большому классу, 90 — к среднему. Все машины оформят в едином фирменном стиле региона: в желтом цвете и с надписью «Яавтобус».

По итогам завершившихся 10 января торгов право поставлять автобусы в область получило московское АО «Газпромбанк лизинг». Стоимость контракта — 3 миллиарда 745 миллионов рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России. Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 9,2 миллиарда рублей.

Напомним, уже полностью обновлен автобусный парк в Ярославле и Ярославском районе, частично — в Рыбинске.

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Комментарии
8
Гость
51 минута
ЛиАЗ это масковская область им очень нужны наши деньги их отличие это крайняя неудобность для пассажиров, про водителя не знаю но думаю не лучше
Гость
49 минут
Точно ЛиАЗ? А почему тогда на автобусе написано Волгабус?
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