В Ярославскую область привезут новые автобусы: где они будут ходить

В Ярославскую область доставят свежую партию новых автобусов Источник: правительство Ярославской области











В Ярославскую область в начале 2025 года привезут 129 новых автобусов марки ЛИАЗ. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Первые автобусы ждем уже в конце января, окончание поставки — в марте, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Предполагается, что технику выпустят в работу с 1 апреля. Автобусы будут возить пассажиров на муниципальных и пригородных маршрутах в Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростовском и Угличском районах. 39 новых автобусов будут относиться к большому классу, 90 — к среднему. Все машины оформят в едином фирменном стиле региона: в желтом цвете и с надписью «Яавтобус».

По итогам завершившихся 10 января торгов право поставлять автобусы в область получило московское АО «Газпромбанк лизинг». Стоимость контракта — 3 миллиарда 745 миллионов рублей.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Газпромбанк лизинг» было образовано в 2003 году. Зарегистрировано в Москве. Руководитель компании — Вячеслав Спиров. Он же директор еще нескольких фирм аналогичной направленности в разных регионах России. Общество активно участвует в госзакупках. В 2024 году получало право поставки автобусов в лизинг во Владивосток, дорожной техники в Нижегородскую область и Новосибирск, туристических автобусов в Республику Башкортостан. Чистая прибыль компании за 2023 год составила 9,2 миллиарда рублей.