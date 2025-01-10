Бабушки сватают внучек: как живет в Сибири врач из Нигерии

Огенемаро Шедрак называет себя доктором Марио, чтобы пациентам было проще Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











В начале прошлого года наши коллеги из NGS55.RU познакомились с молодым участковым терапевтом из Нигерии. Доктор Марио работал в омской поликлинике и параллельно осваивал профессию хирурга. Из родной страны он переехал в Сибирь по рекомендации друга — студента-медика. Марио отучился на доктора в Барнауле, а затем перебрался в Омск.

Спустя год журналисты решили узнать, получил ли он хирургическое образование и какие изменения произошли за это время. Марио рассказал и о личной жизни, и об адаптации в России.

«Набираюсь опыта»

В 2024 году Офуйа Огенемаро Шедрак официально стал хирургом. Правда, должность участкового врача не оставил.

— Пока я продолжаю работать в поликлинике, но периодически, когда есть время, прихожу в БСМП № 2 для того, чтобы поучаствовать в операциях. Там очень много хороших и опытных хирургов, которые во всём мне помогают.

В ближайшее время Марио планирует сменить кресло врача-терапевта на место возле хирургического стола. С детства у него была мечта спасать жизни, и он не собирается от нее отказываться.

— Сейчас я продолжаю набираться опыта в поликлинике. В медицине нет легких профессий, но терапевт — врач, который должен уметь всё. Мне нужно понимать, что беспокоит человека, и, основываясь на симптомах, выписать направление к другому врачу. Это полезные навыки, и в хирургии они лишними не будут.

Работа доставляет ему удовольствие Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Работа и отношения

За прошедший год одна вещь осталась неизменной — местные бабушки продолжают сватать Марио внучек:

— Это поражает, а иногда просто смешит. Но это неплохо, понимаете? Благодаря лишним вопросам я могу стать чуть ближе с пациентами. В первую очередь я лечу голову: дарю позитивные эмоции, а это уже половина работы. Иногда приемы затягиваются из-за того, что людям хочется поговорить. Я не вижу в этом ничего плохого.

Правда, все попытки свести Марио с родственниками никуда дальше разговоров не заходят. Семь лет молодой человек находится в отношениях. Его вторая половинка работает в той же поликлинике. На вопрос, ревнует ли она Марио, Алена отрицательно качает головой и улыбается.

— Мы друг друга не ревнуем, — отвечает за девушку Марио. — Думаю, мне очень повезло с Аленой. Я всегда говорю ей спасибо за то, что она у меня есть. Мы работаем в одной сфере, поэтому понимаем особенности общения с пациентами. Знаем, какие интересные люди могут прийти на прием.

В ноябре 2024 года пара отпраздновала седьмую годовщину Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Всегда вместе

Марио и Алена познакомились во время учебы. Ребята поступили в Барнаул в медицинский вуз. Несколько месяцев они общались как одногруппники, первый шаг сделал именно Марио.

— Сначала было не так много времени на общение. Да, мы пересекались в общей компании, на парах, но близко друг друга не знали. Всё закрутилось, когда я поехала в гости к родителям. Путь до Казахстана долгий — времени для переписок было много. Я только села в автобус — прилетает сообщение от Марио: всю дорогу и каникулы мы общались. После того как я вернулась, он стал приглашать меня на свидания. Потом всё очень быстро начало развиваться, и мы до сих пор есть друг у друга, — вспоминает Алена.

Алена и Марио весь вечер смотрели друг на друга влюбленными глазами Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Вот уже семь лет молодые люди всё делают вместе: вместе переехали из Барнаула в Омск, поступили в ординатуру, сейчас работают в одной поликлинике.

Марио говорит, что у них много общего:

— Мы понимаем друг друга, и, наверное, поэтому нет странных вопросов и недоразумений. Когда-нибудь я перейду работать в хирургию, а она — в инфекционку, у нас будет намного меньше возможностей и времени, чтобы быть рядом друг с другом. Будет очень сложно: ночные дежурства и разные графики. Сейчас мы заранее стараемся это всё компенсировать.

Если в сердце живет любовь… Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Коньки и лыжи

О том, что ребята похожи, нам стало понятно, когда они в один голос начали говорить о нелюбви к зимним видам спорта.

— Нам бы в баньку, чтобы погреться. А вот все эти лыжи, коньки и сноуборды — вообще не наша тема, — смеется Марио.

За 30 лет начинающий хирург стоял на коньках дважды, и оба раза заканчивались падениями. Но на наше предложение пойти на каток и Марио, и Алена ответили положительно. Правда, первые сложности начались практически сразу: ребятам с трудом удалось обуться и выйти на лед.

Коньки — испытание на стойкость Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Идти по бортику куда безопаснее Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











«Это очень сложно и немного страшно», — хватаясь то за бортик, то за Алену, то за фотографа периодически произносил Марио. В общей сложности на катке мы провели не больше 15 минут: боль в ногах, усталость и погода не позволили покататься дольше.

— За столько лет в России я до сих пор не привык к климату, — переобуваясь, рассказывает Марио. — Зимой ужасно холодно, летом жарко. В первую мою зиму температура опустилась до -40, чтобы вы понимали: в Нигерии холодно, когда на улице +15.

И хоть доктор родом из жаркой страны, лето ему тоже не по душе. Самое любимое время года — осень.

— Сибирь — это какое-то специфическое место. В Нигерии лето менее жаркое, чем здесь. Тут сам климат тяжелый, поэтому иногда жару тяжело переносить, дома было комфортнее.

Всегда рука об руку Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Не празднуем Новый год

За семь лет отношений пара никогда не праздновала Новый год как следует. В этот раз они вовсе встретили его в разных странах: Алена уехала к родителям в Казахстан.

— Это я ей такой подарок сделал. Забрал парочку смен на работе и дал время на отдых, — смеется Марио. — Прошлые годы новогодние ночи проходили на работе.

Кстати, за семь лет отношений пара была в гостях только у родителей Алены: поездка в Нигерию стоит слишком дорого. Поэтому знакомство с семьей Марио было лишь виртуальным. К родителям Алены Марио тоже не может часто ездить — каждый раз нужно делать визу.

Когда-нибудь и в их квартире появится елка Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Что касается елки, то такого в их доме нет, но дом к празднику пара всё же украшает. На окнах гирлянды без сумасшедшего режима мигания и мишура.

— Но если честно, и времени на то, чтобы как полагается украсить дом, у нас нет, — говорит Алена.

— Я просто так и не привык к этому, потому что дома мама так никогда не делала, — рассказывает Марио. — Но с этого года мы хотим создавать наши семейные традиции. Возможно, попробуем впервые украсить дом к Новому году.