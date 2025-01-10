Бабушки сватают внучек: как живет в Сибири врач из Нигерии

В начале прошлого года наши коллеги из NGS55.RU познакомились с молодым участковым терапевтом из Нигерии. Доктор Марио работал в омской поликлинике и параллельно осваивал профессию хирурга. Из родной страны он переехал в Сибирь по рекомендации друга — студента-медика. Марио отучился на доктора в Барнауле, а затем перебрался в Омск.
Спустя год журналисты решили узнать, получил ли он хирургическое образование и какие изменения произошли за это время. Марио рассказал и о личной жизни, и об адаптации в России.
«Набираюсь опыта»
В 2024 году Офуйа Огенемаро Шедрак официально стал хирургом. Правда, должность участкового врача не оставил.
— Пока я продолжаю работать в поликлинике, но периодически, когда есть время, прихожу в БСМП № 2 для того, чтобы поучаствовать в операциях. Там очень много хороших и опытных хирургов, которые во всём мне помогают.
В ближайшее время Марио планирует сменить кресло врача-терапевта на место возле хирургического стола. С детства у него была мечта спасать жизни, и он не собирается от нее отказываться.
— Сейчас я продолжаю набираться опыта в поликлинике. В медицине нет легких профессий, но терапевт — врач, который должен уметь всё. Мне нужно понимать, что беспокоит человека, и, основываясь на симптомах, выписать направление к другому врачу. Это полезные навыки, и в хирургии они лишними не будут.
Работа и отношения
За прошедший год одна вещь осталась неизменной — местные бабушки продолжают сватать Марио внучек:
— Это поражает, а иногда просто смешит. Но это неплохо, понимаете? Благодаря лишним вопросам я могу стать чуть ближе с пациентами. В первую очередь я лечу голову: дарю позитивные эмоции, а это уже половина работы. Иногда приемы затягиваются из-за того, что людям хочется поговорить. Я не вижу в этом ничего плохого.
Правда, все попытки свести Марио с родственниками никуда дальше разговоров не заходят. Семь лет молодой человек находится в отношениях. Его вторая половинка работает в той же поликлинике. На вопрос, ревнует ли она Марио, Алена отрицательно качает головой и улыбается.
— Мы друг друга не ревнуем, — отвечает за девушку Марио. — Думаю, мне очень повезло с Аленой. Я всегда говорю ей спасибо за то, что она у меня есть. Мы работаем в одной сфере, поэтому понимаем особенности общения с пациентами. Знаем, какие интересные люди могут прийти на прием.
Всегда вместе
Марио и Алена познакомились во время учебы. Ребята поступили в Барнаул в медицинский вуз. Несколько месяцев они общались как одногруппники, первый шаг сделал именно Марио.
— Сначала было не так много времени на общение. Да, мы пересекались в общей компании, на парах, но близко друг друга не знали. Всё закрутилось, когда я поехала в гости к родителям. Путь до Казахстана долгий — времени для переписок было много. Я только села в автобус — прилетает сообщение от Марио: всю дорогу и каникулы мы общались. После того как я вернулась, он стал приглашать меня на свидания. Потом всё очень быстро начало развиваться, и мы до сих пор есть друг у друга, — вспоминает Алена.
Вот уже семь лет молодые люди всё делают вместе: вместе переехали из Барнаула в Омск, поступили в ординатуру, сейчас работают в одной поликлинике.
Марио говорит, что у них много общего:
— Мы понимаем друг друга, и, наверное, поэтому нет странных вопросов и недоразумений. Когда-нибудь я перейду работать в хирургию, а она — в инфекционку, у нас будет намного меньше возможностей и времени, чтобы быть рядом друг с другом. Будет очень сложно: ночные дежурства и разные графики. Сейчас мы заранее стараемся это всё компенсировать.
Коньки и лыжи
О том, что ребята похожи, нам стало понятно, когда они в один голос начали говорить о нелюбви к зимним видам спорта.
— Нам бы в баньку, чтобы погреться. А вот все эти лыжи, коньки и сноуборды — вообще не наша тема, — смеется Марио.
За 30 лет начинающий хирург стоял на коньках дважды, и оба раза заканчивались падениями. Но на наше предложение пойти на каток и Марио, и Алена ответили положительно. Правда, первые сложности начались практически сразу: ребятам с трудом удалось обуться и выйти на лед.
«Это очень сложно и немного страшно», — хватаясь то за бортик, то за Алену, то за фотографа периодически произносил Марио. В общей сложности на катке мы провели не больше 15 минут: боль в ногах, усталость и погода не позволили покататься дольше.
— За столько лет в России я до сих пор не привык к климату, — переобуваясь, рассказывает Марио. — Зимой ужасно холодно, летом жарко. В первую мою зиму температура опустилась до -40, чтобы вы понимали: в Нигерии холодно, когда на улице +15.
И хоть доктор родом из жаркой страны, лето ему тоже не по душе. Самое любимое время года — осень.
— Сибирь — это какое-то специфическое место. В Нигерии лето менее жаркое, чем здесь. Тут сам климат тяжелый, поэтому иногда жару тяжело переносить, дома было комфортнее.
Не празднуем Новый год
За семь лет отношений пара никогда не праздновала Новый год как следует. В этот раз они вовсе встретили его в разных странах: Алена уехала к родителям в Казахстан.
— Это я ей такой подарок сделал. Забрал парочку смен на работе и дал время на отдых, — смеется Марио. — Прошлые годы новогодние ночи проходили на работе.
Кстати, за семь лет отношений пара была в гостях только у родителей Алены: поездка в Нигерию стоит слишком дорого. Поэтому знакомство с семьей Марио было лишь виртуальным. К родителям Алены Марио тоже не может часто ездить — каждый раз нужно делать визу.
Что касается елки, то такого в их доме нет, но дом к празднику пара всё же украшает. На окнах гирлянды без сумасшедшего режима мигания и мишура.
— Но если честно, и времени на то, чтобы как полагается украсить дом, у нас нет, — говорит Алена.
— Я просто так и не привык к этому, потому что дома мама так никогда не делала, — рассказывает Марио. — Но с этого года мы хотим создавать наши семейные традиции. Возможно, попробуем впервые украсить дом к Новому году.
В 2025 году пара планирует поменять место работы и съездить в совместный отпуск. Кстати, в 2024-м они купили машину, так что в этом году можно отправиться в автопутешествие по России.