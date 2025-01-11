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Город Кладбища с историей фоторепортаж Памятник мещанину и семейные захоронения: разглядываем надгробия на закрытом кладбище в Ярославле

Памятник мещанину и семейные захоронения: разглядываем надгробия на закрытом кладбище в Ярославле

На погосте есть два мемориала

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7 комментариев

Донское кладбище в Ярославле выглядит обветшалым и неухоженным

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Донское кладбище — один из старейших погостов в Ярославле. Сейчас захоронения там запрещены, даже в семейные могилы. При этом на территории кладбища в Красноперекопском районе сохранилось много могил прошлых веков и даже памятный для города мемориал.

Многие могилы замело снегом. Зимой даже не разглядеть таблички с информацией о том, кто в них погребен

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История Донского кладбища в Ярославле началась ближе к концу XVII века. Оно располагалось на окраине города у Новодуховской деревни. Хоронили там и селян и рабочих Ярославской Большой мануфактуры — предприятия, занимавшегося ткацким производством.

Раньше у входа в церковь располагалась деревянная часовня, но в 1935 году она была снесена.

Состояние многих могил удручающее: надгробные камни покрыты трещинами, а даты и имена на табличках затерты

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Время и коррозия не щадят ограждения

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Судя по виду памятника, в свое время вдова Александра Абрамова много заплатила за него

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В одном из секторов кладбища можно найти могилу начала ХХ века. В ней погребен ярославский мещанин Александр Петрович Абрамов. Судя по надписи на памятнике, со своей супругой он прожил почти 30 лет. Рядом с помпезным памятником — небольшое надгробие. Под ним покоится отец Александра Абрамова — Петр Алексеевич.

На кладбище много памятников военным разных лет

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Еще один примечательный памятник установлен на могиле Михаила Шестакова. На нем изображено судно с надписью «Крейсер Варяг». С ним связана легендарная история времен русско-японской войны, продлившейся с февраля 1904 по сентябрь 1905 года.

Крейсер «Варяг» в начале февраля 1904 года прибыл в Сеул с дипломатической миссией. В то же время в нейтральном корейском порту японская эскадра заблокировала путь «Варягу» и лодке «Кореец». Японская сторона требовала от «Варяга» уйти из порта, в противном случае угрожала боевыми действиями. «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей, а затем на них прозвучала боевая тревога.

Экипажу корабля предлагали сдаться, однако русские проигнорировали это предложение. Японцы открыли огонь, матросы и офицеры «Варяга» отбивались. В итоге командир «Варяга» позже сообщил, что экипажу крейсера удалось потопить японский миноносец и повредить четыре вражеских крейсера, хоть без потерь не обошлось. Михаил Шестаков был одним из матросов «Варяга».

На Донском есть могилы участников Великой Отечественной войны

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Некоторые могилы выглядят совсем обветшалыми

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Мусор здесь не стесняются оставлять даже на захоронениях

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Будет ли кто-то убирать упавшие деревья — вопрос

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Часть каменных плит даже покрылась мхом

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Где-то на кладбище вместо памятников установлены кресты

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И снова могила начала ХХ века

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В советские годы здесь тоже хоронили людей

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Одно из монументальных строений, привлекающих внимание на погосте, — памятник жертвам стачек на Красном Перекопе. Его состояние удручающее. В конце 2022 года активист обратился к властям с просьбой привести памятник фабричным рабочим в порядок.

— Погибших похоронили в братской могиле на окраине Донского кладбища, а в 1935 году на ее месте появился монумент. В советские годы за памятником ухаживали, как того требовала идеология. В 90-х всё перевернулось и объект забросили. Шесть памятников Ленину, что дошли до сегодняшнего дня, не забросили, а мемориал обычных фабричных забросили, — говорится во фрагменте письма активиста Артура Стажкова губернатору Михаилу Евраеву.

Активисты пытались привлечь внимание к проблеме разрушения монумента

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Стачки на Красном Перекопе шли с 1895 по 1905 год. Рабочие фабрики «Ярославская Большая мануфактура» требовали улучшения бытовых и профессиональных условий, 8-часовой рабочий день. Им хотелось улучшить положение, которое усугубляли большие штрафы и снижение расценок. Но две забастовки закончились расстрелами со стороны царской армии.

Погибших рабочих фабрики в декабре 1905 года похоронили в братской могиле на окраине Донского кладбища, прощаться с ними пришли 20 тысяч человек — жизнь города тогда встала. В 1935 году на месте братской могилы установили монумент.

Период забастовок рабочих растянулся во всей губернии до 1916 года, в отдельные моменты бунтовали около половины трудящихся.

С 1895 по 1905 год в Ярославле насчитали 36 стачек, в которых участвовали 11 тысяч рабочих. Чаще это были сотрудники текстильных и табачных фабрик. Иногда железнодорожники, типографские рабочие и студенты Демидовского лицея.

Стачки рабочих со временем переросли в революционные антимонархические движения. Подробнее об истории ярославских либеральных восстаний против власти и промышленников можно почитать тут.

От монумента почти ничего не осталось

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Памятник действительно стоило бы привести в порядок

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Еще один мемориал на Донском был установлен в 2015 году в память о жертвах блокады Ленинграда. В военные времена Ярославль стал одним из городов, куда вывозили детей из осажденного города. Их пытались выходить, но выкарабкались не все. Ленинградцы умирали от полученных ран, истощения и болезней. Хоронили их на Донском.

Еще один мемориал на Донском связан со временами Великой Отечественной войны

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На кладбище часто можно встретить семейные захоронения

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Некоторые надгробия имеют необычную форму

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Портретов усопших на старых могилах часто не бывает

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Ранее мы рассказывали, кто похоронен на Леонтьевском кладбище и где можно найти могилу жены купца.

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Погост Могила Кладбище
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Комментарии
7
Гость
1 час
Чего удивляться? Сейчас и живые то никому не нужны , а мертвые и подавно. На дворе, Эра Династии Императора Пу.
Гость
1 час
Спасибо за исторический экскурс. Да, у нас тоже пра... Похоронены там, но увы, возможность вспомнить где, когда тебе было 5-6 лет и бабушки водили на могилы почтить память, а самим 60-70 лет сейчас.... Да и память в сердце надо хранить, а не камням кланяться. Пока помним все с нами....
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