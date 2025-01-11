Памятник мещанину и семейные захоронения: разглядываем надгробия на закрытом кладбище в Ярославле

Донское кладбище — один из старейших погостов в Ярославле. Сейчас захоронения там запрещены, даже в семейные могилы. При этом на территории кладбища в Красноперекопском районе сохранилось много могил прошлых веков и даже памятный для города мемориал.

Многие могилы замело снегом. Зимой даже не разглядеть таблички с информацией о том, кто в них погребен

История Донского кладбища в Ярославле началась ближе к концу XVII века. Оно располагалось на окраине города у Новодуховской деревни. Хоронили там и селян и рабочих Ярославской Большой мануфактуры — предприятия, занимавшегося ткацким производством.

Раньше у входа в церковь располагалась деревянная часовня, но в 1935 году она была снесена.

Состояние многих могил удручающее: надгробные камни покрыты трещинами, а даты и имена на табличках затерты

Время и коррозия не щадят ограждения

Судя по виду памятника, в свое время вдова Александра Абрамова много заплатила за него

В одном из секторов кладбища можно найти могилу начала ХХ века. В ней погребен ярославский мещанин Александр Петрович Абрамов. Судя по надписи на памятнике, со своей супругой он прожил почти 30 лет. Рядом с помпезным памятником — небольшое надгробие. Под ним покоится отец Александра Абрамова — Петр Алексеевич.

На кладбище много памятников военным разных лет

Еще один примечательный памятник установлен на могиле Михаила Шестакова. На нем изображено судно с надписью «Крейсер Варяг». С ним связана легендарная история времен русско-японской войны, продлившейся с февраля 1904 по сентябрь 1905 года.

Крейсер «Варяг» в начале февраля 1904 года прибыл в Сеул с дипломатической миссией. В то же время в нейтральном корейском порту японская эскадра заблокировала путь «Варягу» и лодке «Кореец». Японская сторона требовала от «Варяга» уйти из порта, в противном случае угрожала боевыми действиями. «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей, а затем на них прозвучала боевая тревога.

Экипажу корабля предлагали сдаться, однако русские проигнорировали это предложение. Японцы открыли огонь, матросы и офицеры «Варяга» отбивались. В итоге командир «Варяга» позже сообщил, что экипажу крейсера удалось потопить японский миноносец и повредить четыре вражеских крейсера, хоть без потерь не обошлось. Михаил Шестаков был одним из матросов «Варяга».

Мусор здесь не стесняются оставлять даже на захоронениях

И снова могила начала ХХ века

В советские годы здесь тоже хоронили людей

Одно из монументальных строений, привлекающих внимание на погосте, — памятник жертвам стачек на Красном Перекопе. Его состояние удручающее. В конце 2022 года активист обратился к властям с просьбой привести памятник фабричным рабочим в порядок.

— Погибших похоронили в братской могиле на окраине Донского кладбища, а в 1935 году на ее месте появился монумент. В советские годы за памятником ухаживали, как того требовала идеология. В 90-х всё перевернулось и объект забросили. Шесть памятников Ленину, что дошли до сегодняшнего дня, не забросили, а мемориал обычных фабричных забросили, — говорится во фрагменте письма активиста Артура Стажкова губернатору Михаилу Евраеву.

Стачки на Красном Перекопе шли с 1895 по 1905 год. Рабочие фабрики «Ярославская Большая мануфактура» требовали улучшения бытовых и профессиональных условий, 8-часовой рабочий день. Им хотелось улучшить положение, которое усугубляли большие штрафы и снижение расценок. Но две забастовки закончились расстрелами со стороны царской армии.

Погибших рабочих фабрики в декабре 1905 года похоронили в братской могиле на окраине Донского кладбища, прощаться с ними пришли 20 тысяч человек — жизнь города тогда встала. В 1935 году на месте братской могилы установили монумент.

Период забастовок рабочих растянулся во всей губернии до 1916 года, в отдельные моменты бунтовали около половины трудящихся.

С 1895 по 1905 год в Ярославле насчитали 36 стачек, в которых участвовали 11 тысяч рабочих. Чаще это были сотрудники текстильных и табачных фабрик. Иногда железнодорожники, типографские рабочие и студенты Демидовского лицея.

Стачки рабочих со временем переросли в революционные антимонархические движения. Подробнее об истории ярославских либеральных восстаний против власти и промышленников можно почитать тут.