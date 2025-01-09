Останемся без снега? В Центральной России ожидается аномальное потепление

В Центральной России начал масштабно таять снег Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Часть Центральной России в ближайшие дни может остаться без снега. Об этом предупредили аналитики центра «Фобос» 9 января. Причиной станет нагрянувший теплый атлантический циклон.

— Аномально теплый атлантический воздух растопит часть запасов снега. Без него останется весь юг нашей страны, Черноземье и южные районы Центральной России, — уточнили в «Фобосе».

В Ярославле, по данным Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в январе по климатической норме должна составить -8,5 градуса.

При этом Гидрометцентр предупредил жителей ряда регионов Центральной России еще и о сильной гололедице. В Ярославской области ее прогнозируют как минимум на 9 и 10 января. Также возможен сход снега с крыш. В регионе в эти дни объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Прогноз погоды по дням для Ярославской области:

9 января: облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха днем -2… +3 градуса. На дорогах гололедица. Возможен сход снега с крыш;

10 января: облачная погода, небольшой мокрый снег, ветер южный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 0… -5 градусов, днем -3… +2 градуса;

11 января: облачная погода, небольшой мокрый снег и дождь, ветер юго-восточный, восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью -4… +1 градус, днем -2… +3 градуса;

12 января: облачно, временами осадки в виде дождя и снега, ветер южный, 1 м/с. Температура воздуха ночью -1 градус, днем 0 градусов.