«Ни рожи, ни кожи, ни голоса»: зрители ополчились против нового сезона шоу «Один в один!»

«Новые проекты придумывают те, у кого старые плохие», — подумали на телеканале «Россия 1» и решили реанимировать шоу «Один в один!» (6+) после шестилетнего перерыва. За шесть лет, конечно, успело подрасти целое поколение новых исполнителей, поэтому создатели проекта позвали старую гвардию и разбавили ее свежей кровью. Получилась этакая встреча выпускников, где можно увидеть и вчерашних школьников, и ветеранов.
В шестом сезоне в судейское кресло сядут актер Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и победитель первого и четвертого сезонов «Один в один!» Алексей Чумаков. Четвертое кресло останется для приглашенного члена жюри, который будет меняться каждый выпуск.
Д'Артаньяном среди трех мушкетеров станут Валерия, Лариса Долина, Игорь Николаев и Сергей Лазарев, который довольно скандально ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!» в ноябре 2024 года.
При этом раньше, будучи участником одного из сезонов шоу «Один в один!», Лазарев не очень лестно о нем отзывался.
— Несмотря на большой успех этого проекта, мне было бы неинтересно в нем участвовать, — признавался певец. — Это жанр пародии, мне в нем работать не очень интересно. Хотя там есть и отличные вокальные номера, и прекрасные образы. И вообще, лично мне нравится это шоу. Но если бы поступило предложение принять участие во втором сезоне «Один в один!», я бы все-таки не согласился.
А вот Николай Басков, который в этом сезоне станет одним из ведущих шоу, говорит, что очень рад назначению.
— Быть ведущим «Один в один!» было моей мечтой, потому что я обожаю это шоу, — не скрывает радости Николай Басков. — Несмотря на то что все участники проекта знамениты, все талантливы, все уже состоявшиеся артисты, они всё равно переживают, когда их оценивают. Программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что делает тебя разноплановым артистом — за это время всем участникам надо подготовить множество образов. И от каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно найти что-то полезное для себя и многое себе присвоить.
Компанию Баскову в конферансье составит Клава Кока. Певица призналась, что для нее лучше уж быть ведущей, чем участницей.
— Я бы не смогла сделать то, что они делают на сцене: каждый раз, неделя за неделей, перевоплощаться настолько ярко, петь материал, который ты не пел никогда, перенимать на себя фишки артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути. И ведь нужно это вживить в себя на несколько часов и выдать зрителям и жюри, — боится трудностей Клава. — Я буду поддерживать всех наших участников перед выходом на сцену. Они волнуются даже несмотря на то, что все большие артисты.
А вот зрители совсем не разделяют запала ведущих и скорее хотели бы видеть любимчиков прошлых сезонов, чем новые лица.
— Везде лезет, ни рожи, ни кожи, ни голоса. Верните Гришаеву, Ковальчук, Верника, — недовольна выбором Клавы Коки на роль ведущей постоянная зрительница шоу.
— Николаю Баскову шоу «Ну-ка, все вместе!» уже мало, и в шоу «Один в один!» влез, м-да. Ведущие нового сезона мне не нравятся. Буду смотреть ради участников. Испоганили новый сезон. Очень жаль, — пишет одна из поклонниц проекта.
— На Лазарева уже смотреть противно, сколько можно везде его пихать? — задается вопросом зрительница, которой певец уже все глаза намозолил.
Не досталось, пожалуй, только Юрию Стоянову, которого считают отцом проекта, так как он сидит в коллегии жюри со второго сезона.
— Я безумно счастлива, что Юрий Николаевич будет на постоянной основе, так как без него я не представляю проекта, потому что он отец шоу, — подмечает поклонница артиста.
— Очень рад, что Юрий Николаевич будет в жюри на постоянной основе! Он — душа проекта! — остался доволен еще один зритель шоу.
Как вам состав судей и дуэт ведущих?