«Ни рожи, ни кожи, ни голоса»: зрители ополчились против нового сезона шоу «Один в один!»

В прошлом году Сергей Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+), но окончательно на пенсию, похоже, не собирается Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











«Новые проекты придумывают те, у кого старые плохие», — подумали на телеканале «Россия 1» и решили реанимировать шоу «Один в один!» (6+) после шестилетнего перерыва. За шесть лет, конечно, успело подрасти целое поколение новых исполнителей, поэтому создатели проекта позвали старую гвардию и разбавили ее свежей кровью. Получилась этакая встреча выпускников, где можно увидеть и вчерашних школьников, и ветеранов.

В шестом сезоне в судейское кресло сядут актер Юрий Стоянов, оперная певица Марина Мещерякова и победитель первого и четвертого сезонов «Один в один!» Алексей Чумаков. Четвертое кресло останется для приглашенного члена жюри, который будет меняться каждый выпуск.

Для приглашенных членов жюри подготовили специальное место с краю Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











Д'Артаньяном среди трех мушкетеров станут Валерия, Лариса Долина, Игорь Николаев и Сергей Лазарев, который довольно скандально ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!» в ноябре 2024 года.

При этом раньше, будучи участником одного из сезонов шоу «Один в один!», Лазарев не очень лестно о нем отзывался.

— Несмотря на большой успех этого проекта, мне было бы неинтересно в нем участвовать, — признавался певец. — Это жанр пародии, мне в нем работать не очень интересно. Хотя там есть и отличные вокальные номера, и прекрасные образы. И вообще, лично мне нравится это шоу. Но если бы поступило предложение принять участие во втором сезоне «Один в один!», я бы все-таки не согласился.

А вот Николай Басков, который в этом сезоне станет одним из ведущих шоу, говорит, что очень рад назначению.

Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Быть ведущим «Один в один!» было моей мечтой, потому что я обожаю это шоу, — не скрывает радости Николай Басков. — Несмотря на то что все участники проекта знамениты, все талантливы, все уже состоявшиеся артисты, они всё равно переживают, когда их оценивают. Программа интересна не только с точки зрения перевоплощения, но и тем, что делает тебя разноплановым артистом — за это время всем участникам надо подготовить множество образов. И от каждой легендарной звезды, которой они подражают на сцене, можно найти что-то полезное для себя и многое себе присвоить.

Компанию Баскову в конферансье составит Клава Кока. Певица призналась, что для нее лучше уж быть ведущей, чем участницей.

Надеемся, в этот раз Баскову не придется ни на кого кричать Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











— Я бы не смогла сделать то, что они делают на сцене: каждый раз, неделя за неделей, перевоплощаться настолько ярко, петь материал, который ты не пел никогда, перенимать на себя фишки артиста, которые он создает на протяжении всего творческого пути. И ведь нужно это вживить в себя на несколько часов и выдать зрителям и жюри, — боится трудностей Клава. — Я буду поддерживать всех наших участников перед выходом на сцену. Они волнуются даже несмотря на то, что все большие артисты.

На Мосфильме уже вовсю стараются над новыми образами для популярного шоу перевоплощений Источник: пресс-служба телеканала «Россия 1»











А вот зрители совсем не разделяют запала ведущих и скорее хотели бы видеть любимчиков прошлых сезонов, чем новые лица.

— Везде лезет, ни рожи, ни кожи, ни голоса. Верните Гришаеву, Ковальчук, Верника, — недовольна выбором Клавы Коки на роль ведущей постоянная зрительница шоу.

— Николаю Баскову шоу «Ну-ка, все вместе!» уже мало, и в шоу «Один в один!» влез, м-да. Ведущие нового сезона мне не нравятся. Буду смотреть ради участников. Испоганили новый сезон. Очень жаль, — пишет одна из поклонниц проекта.

— На Лазарева уже смотреть противно, сколько можно везде его пихать? — задается вопросом зрительница, которой певец уже все глаза намозолил.

Не досталось, пожалуй, только Юрию Стоянову, которого считают отцом проекта, так как он сидит в коллегии жюри со второго сезона.

— Я безумно счастлива, что Юрий Николаевич будет на постоянной основе, так как без него я не представляю проекта, потому что он отец шоу, — подмечает поклонница артиста.

— Очень рад, что Юрий Николаевич будет в жюри на постоянной основе! Он — душа проекта! — остался доволен еще один зритель шоу.