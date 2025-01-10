Лишь тот, кто вырос в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста. Думаете, у вас есть шансы?

Советского человека от всех остальных отличают как минимум две особенности. Во-первых, он может найти оригинальное применение самому обычному предмету. А во-вторых, почти не задумываясь дает ответы на наши тесты, посвященные СССР. На этот раз в машине времени, которую мы для вас построили, оказалось 10 вопросов. Для одних они станут поводом вспомнить кое-что из юности, для других — узнать несколько фактов о не таком уж далеком прошлом. К кому из этих двух относите себя вы?