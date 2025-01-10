Лишь тот, кто вырос в СССР, ответит на все 10 вопросов этого теста. Думаете, у вас есть шансы?

Советского человека от всех остальных отличают как минимум две особенности. Во-первых, он может найти оригинальное применение самому обычному предмету. А во-вторых, почти не задумываясь дает ответы на наши тесты, посвященные СССР. На этот раз в машине времени, которую мы для вас построили, оказалось 10 вопросов. Для одних они станут поводом вспомнить кое-что из юности, для других — узнать несколько фактов о не таком уж далеком прошлом. К кому из этих двух относите себя вы?
Какой из перечисленных товаров был самым дешевым в СССР?
Конверт с маркой
Коробок спичек
Школьная тетрадь на 12 листов
Альбом для рисования на 8 листов
Что выпускал «Рентгениздат»?
Музыку
Книги
Медицинскую литературу
Кинопленки
Это постановление ввело в юридическую практику понятие «хищения социалистической собственности» как «преступления против государства и народа». Как его прозвали в народе?
Закон о пяти яблоках
Закон о трех колосках
Дедушкин указ
Подлый закон
Что власти СССР клятвенно обещали каждому советскому человеку к 2000 году?
Квартиру
Машину
Миллион рублей
Свободу
Как назывались магазины, где могли затариться иностранцы и дипломаты?
«Ёлочка»
«Матрёшка»
«Берёзка»
«Магазин братьев Куражёвых»
Как называлась триада, характеризующая потребительский идеал, сложившийся в 1950—1980-х годах?
«Украл? Выпил? В тюрьму!»
«Тачка, дачка, водокачка»
«Дом, шуба, отпуск»
«Квартира, дача, машина»
Накануне открытия Олимпиады около 50 тысяч «антиобщественных элементов» попали под «зачистку» в Москве. Куда отправили попрошаек, алкоголиков и дебоширов?
На лесоповал
За 101-й километр
За черту оседлости
В Чертаново
Из-за дефицита в СССР появились специальные поезда, на которых люди могли ездить в более крупные города региона (или Москву) для закупки дефицитных продуктов. Как назывались эти поезда?
«Челночные»
«Чесночные»
«Дефицитные»
«Колбасные»
В каком возрасте детей принимали в октябрята?
5-7 лет
7-9 лет
9-12 лет
12-14 лет
В СССР были не только часовые, но и ценовые пояса. Сколько ценовых поясов насчитывалось в Союзе?
Три
Четыре
Пять
Шесть