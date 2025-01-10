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Семья «Слежу за ними, как в кинофильме». Жительница Таджикистана приехала в Россию, чтобы вернуть своих детей

«Слежу за ними, как в кинофильме». Жительница Таджикистана приехала в Россию, чтобы вернуть своих детей

Она рассказала, как семь лет добивается встреч с сыновьями, которых забрал их отец

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1 комментарий

Мать добивается встреч с детьми

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Своих детей Насиба видит только на фото и иногда наблюдает за ними на улице. Встречаться с мамой сыновья не хотят. С мальчиками женщину разлучил их отец. Вот уже семь лет она добивается встречи с ними. И ради этого переехала из Таджикистана на Урал.

Подробности этой семейной драмы — в нашем видео.

— Дети от меня убегают, на улице иду, так позорюсь, остаюсь. Все на меня смотрят, — рассказывает Насиба. — Слежу за ними, как в каком-то кинофильме.

Раньше семья жила в Таджикистане. Проблемы в семье начались, когда оба родителя уехали на заработки в Россию. А сыновей оставили дома с родителями Фируза. Уже тогда, по словам Насибы, она чувствовала, что у супруга появилась другая. Когда многодетная мать вернулась на Родину, гражданский муж забрал мальчиков и вывез их в Екатеринбург.

 Еще не закончился суд в Таджикистане, не закончился суд, они [муж, свекровь и свекр] детей увезли, — рассказывает Насиба. — Когда украли детей, духом такая сломленная была, как будто руки и ноги не подчинялись мне. Просто день проходит, я просто не знаю, что делать.

Фируз обвинил Насибу в измене. Он говорит, она сама оставила сыновей. Поэтому он и забрал их к себе. Женщина это отрицает. Она считает, что бывший возлюбленный специально настраивает детей против нее.

У отца и мальчиков теперь российское гражданство. Фируз в Екатеринбурге женился на другой и даже лишил Насибу родительских прав. Но она их восстановила.

На Урале Насиба сняла жилье и встретила нового мужчину. В России родила еще двух сыновей, но продолжает биться за старших. Недавно суд все-таки разрешил ей видеться с ними, но только если мальчики сами этого захотят.

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Комментарии
1
Гость
49 минут
Сидели бы все у себя дома и проблем не было.
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