«Слежу за ними, как в кинофильме». Жительница Таджикистана приехала в Россию, чтобы вернуть своих детей

Мать добивается встреч с детьми Источник: Дмитрий Крисковец, Александра Тонку / Городские порталы

Своих детей Насиба видит только на фото и иногда наблюдает за ними на улице. Встречаться с мамой сыновья не хотят. С мальчиками женщину разлучил их отец. Вот уже семь лет она добивается встречи с ними. И ради этого переехала из Таджикистана на Урал.



Подробности этой семейной драмы — в нашем видео.

— Дети от меня убегают, на улице иду, так позорюсь, остаюсь. Все на меня смотрят, — рассказывает Насиба. — Слежу за ними, как в каком-то кинофильме.



Раньше семья жила в Таджикистане. Проблемы в семье начались, когда оба родителя уехали на заработки в Россию. А сыновей оставили дома с родителями Фируза. Уже тогда, по словам Насибы, она чувствовала, что у супруга появилась другая. Когда многодетная мать вернулась на Родину, гражданский муж забрал мальчиков и вывез их в Екатеринбург.

— Еще не закончился суд в Таджикистане, не закончился суд, они [муж, свекровь и свекр] детей увезли, — рассказывает Насиба. — Когда украли детей, духом такая сломленная была, как будто руки и ноги не подчинялись мне. Просто день проходит, я просто не знаю, что делать.

Фируз обвинил Насибу в измене. Он говорит, она сама оставила сыновей. Поэтому он и забрал их к себе. Женщина это отрицает. Она считает, что бывший возлюбленный специально настраивает детей против нее.

У отца и мальчиков теперь российское гражданство. Фируз в Екатеринбурге женился на другой и даже лишил Насибу родительских прав. Но она их восстановила.