В Ярославле приостановили продажу билетов на матчи «Локомотива». Причина

В Ярославле приостановили онлайн-продажу билетов на хоккейные матчи «Локомотива». Об этом ярославский клуб сообщил в соцсетях 6 января.
— По независящим от ХК «Локомотив» причинам, вызванным техническими проблемами, онлайн-продажа билетов на домашние матчи нашей команды временно приостановлена, — говорится в сообщении.
Билеты на игры можно приобрести в кассах.
— В связи с этим работа касс в УКРК «Арена-2000.Локомотив» сегодня, 6 января, продлевается до 18:00. Спешите! — указали в пресс-службе ярославского клуба.
Ближайшая игра пройдет 7 января в 17:00. На «Арене-2000» в Ярославле сыграют «Локомотив» и подмосковный «Витязь».
Отметим, что около полудня случился массовый сбой в работе сайтов в России. Пользователи пожаловались на проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и браузерами. В Роскомнадзоре причиной массового сбоя назвали аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.