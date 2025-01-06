В Ярославле приостановили продажу билетов на матчи «Локомотива». Причина

Как купить билеты на матч «Локомотива» в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В Ярославле приостановили онлайн-продажу билетов на хоккейные матчи «Локомотива». Об этом ярославский клуб сообщил в соцсетях 6 января.

— По независящим от ХК «Локомотив» причинам, вызванным техническими проблемами, онлайн-продажа билетов на домашние матчи нашей команды временно приостановлена, — говорится в сообщении.

Билеты на игры можно приобрести в кассах.

— В связи с этим работа касс в УКРК «Арена-2000.Локомотив» сегодня, 6 января, продлевается до 18:00. Спешите! — указали в пресс-службе ярославского клуба.

Ближайшая игра пройдет 7 января в 17:00. На «Арене-2000» в Ярославле сыграют «Локомотив» и подмосковный «Витязь».