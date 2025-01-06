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Спорт В Ярославле приостановили продажу билетов на матчи «Локомотива». Причина

В Ярославле приостановили продажу билетов на матчи «Локомотива». Причина

Как попасть на игру

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7 комментариев

Как купить билеты на матч «Локомотива» в Ярославле

Источник:

В Ярославле приостановили онлайн-продажу билетов на хоккейные матчи «Локомотива». Об этом ярославский клуб сообщил в соцсетях 6 января.

— По независящим от ХК «Локомотив» причинам, вызванным техническими проблемами, онлайн-продажа билетов на домашние матчи нашей команды временно приостановлена, — говорится в сообщении.

Билеты на игры можно приобрести в кассах.

— В связи с этим работа касс в УКРК «Арена-2000.Локомотив» сегодня, 6 января, продлевается до 18:00. Спешите! — указали в пресс-службе ярославского клуба.

Ближайшая игра пройдет 7 января в 17:00. На «Арене-2000» в Ярославле сыграют «Локомотив» и подмосковный «Витязь».

Отметим, что около полудня случился массовый сбой в работе сайтов в России. Пользователи пожаловались на проблемы с онлайн-играми, стриминговыми сервисами, банковскими приложениями, соцсетями и браузерами. В Роскомнадзоре причиной массового сбоя назвали аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.

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Хоккей Массовый сбой Матч Билеты Локомотив
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Комментарии
7
Гость
1 час
У меня дома проводной интернет от МТС не работает. Мобильный от Мегафона ещё держится.
Гость
1 час
Назад, в Прошлое? Да здравствует СССР!
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