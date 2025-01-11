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Культура истории «Женя, как же без тебя плохо». Почему зрители любили Евгению Добровольскую и что о ней говорят коллеги

«Женя, как же без тебя плохо». Почему зрители любили Евгению Добровольскую и что о ней говорят коллеги

Актриса ушла из жизни из-за онкологии. Ей было 60 лет

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Евгения Добровольская служила в МХТ им. А. П. Чехова

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Актриса Евгения Добровольская умерла на 61-м году жизни. Причиной стала тяжелая болезнь, с которой артистка боролась последние годы. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ им. А. П. Чехова.

— Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская, — говорится в некрологе. — Народная артистка России, любимая действительно всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей. Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём.

«Спасибо за талант и любовь к театру». Творческая деятельность

Актриса в 1987 году окончила ГИТИС. Училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Позже ее приняли в МХАТ имени Максима Горького. Спустя год она уже работала в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова. Чуть позже она начала работу в театре «Современник-2» под руководством Михаила Ефремова. С 1990 года он был ее мужем. В браке пара прожила 7 лет, за это время у них родился сын, ныне актер Николай Ефремов.

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С 1991-го актриса работала в МХТ имени Чехова. Ее первой ролью стала Нина Заречная в «Чайке». Дальше ей удавалось совмещать кино и театр. Она играла на сцене под руководством ведущих московских режиссеров.

— От Жени, конечно, я была в полном восторге. Она была для меня чем-то невероятным, — вспомнила актриса Варвара Шмыкова. — И потом мне посчастливилось в 2009 году поработать на одной сцене. Это было незабываемо. Спасибо тебе, Женя, за талант и за любовь к театру.

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За свою карьеру Евгения Добровольская сыграла в десятках фильмов и сериалах, которые особенно полюбились российскому телезрителю:

«Время года зима» (18+); сериал «Монастырь» (18+); сериал «Желтый глаз тигра» (18+); сериал «Небесный суд (18+). Успела она сыграть и в ролях в телевизионных сериалах, популярных в нулевые годы — „Участок“ (12+) и „Убойная сила“ (12+).

У Евгении Добровольской 21 февраля был запланирован спектакль, несмотря на болезнь, она должна была сыграть в драме «9 ряд, 10 и 11 место» (16+). О дате и времени прощания театр сообщит дополнительно.

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«Невозможно о ней говорить в прошедшем времени». Воспоминания коллег и близких

Как сообщила кинокритик и писательница Сусанна Альперина, причиной смерти Евгении Добровольской стала онкология.

— Побежали перед глазами роли Жени, Евгении Добровольской. «Артистка» (18+) Станислава Говорухина. Обожаю! Как там сыграли Добровольская с Ароновой. «Время года — зима» (18+). Этот фильм Светы Устиновой — прямо в эпицентре ситуации.

<p>Сусанна Альперина</p><p>Сусанна Альперина</p>

Фильм-предсказатель. Фильм-предвестник. Юлия Снигирь играет дочку, Добровольская — мать, которая умирает, угасает на глазах.

В фильме у нее по сюжету — болезнь Альцгеймера, в жизни — была онкология. Коллеги знали, что она уходит, тает, что уже — всё.

Как вспомнила Альперина, Добровольская была искренняя, честная, и зрителя она могла убедить в любой роли.

— Удивлялась чисто по-женски, как это так они разошлись с Михаилом Ефремовым. Как можно разойтись с такой, как Добровольская. Ей бы еще играть и играть. Жить и жить. Но всё, как всегда. И нам теперь остается только пересматривать. Светлая память, — говорит Альперина.

О Евгении Добровольской рассказал народный артист России, режиссер Андрей Житинкин. В беседе с MSK1.RU он признался, что ценил игру актрисы. По его словам, ему довелось репетировать с ней спектакль «Случайное счастье милиционера Пешкина» (18+), тогда собралась веселая и яркая компания актеров: Шакуров, Добровольская, Марьянов и другие.

— Это была очень такая дружная компания, веселая.

<p>Андрей Житинкин</p><p>Андрей Житинкин</p>

Я могу сказать, что она недооцененная актриса, потому что она играла драматические роли, а это была потрясающая комедия.

Это был парафраз «Ревизора». После этого она очень жалела: «Меня никто так не раскрывал. То есть все меня видели только актрисой, которая переживает», — отметил режиссер.

Теплые слова и свои соболезнования о Евгении Добровольской выразил заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник.

— Что Жени больше нет — невозможно поверить. Женя — выдающаяся актриса, потрясающий, красивый человек.

<p>Вадим Верник</p><p>Вадим Верник</p>

Невозможно о ней говорить в прошедшем времени. Мы всю жизнь с ней дружили, были рядом, и я всегда чувствовал ее поддержку.

Пять лет назад, когда был ее юбилей, мы делали вечер в Художественном театре. Красивый, талантливый человек. Она всегда с нами, — добавил Верник.

С актрисой простился режиссер Кирилл Серебренников. Он знал, что Добровольская тяжело болеет. По его словам, когда он записывал поздравление на день рождения Добровольской, его не покидала мысль, что он не прощается с ней.

— Женя, как же без тебя плохо. Такой, как ты, больше нет и не будет. Прости, что не успел с тобой поставить спектакль, который мы хотели… Спасибо тебе за нашу жизнь, — чувственно попрощался Серебренников. — Я через работу с тобой прикоснулся к лучшему, что определяет русский театр вообще.

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Актриса, хореограф, преподаватель школы-студии МХАТ Алла Сигалова также выразила соболезнования. Она знала Добровольскую еще со студенчества.

— Я знала ее с 16 лет, когда Женя поступила в ГИТИС, — написала Сигалова в соцсетях. — Тогда я преподавала на ее курсе «Танец». Уже тогда в нее невозможно было не влюбиться: острая, яркая, неординарная, колючая, голубоглазая. Теперь ее больше нет.

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Воспоминаниями о работе с Евгенией Добровольской поделилась заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино Елена Морозова. Она рассказала, что покойная актриса была отзывчивой, человечной и всегда умела пошутить.

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— Помню, мы поехали на гастроли, и Женя была одним из самых человечных актеров, с которыми мне удалось тогда пообщаться. И я даже к ней не стеснялась в те времена подходить по каким-то девичьим размышлениям. Потому что мы все вместе в столовой ели во МХАТе. Помню, она брызгала юмором вокруг себя. И поддерживала в разговоре: «Да, ладно, что ты, Ленка, — всё отлично».

Также, по словам Елены Морозовой, Добровольская была довольно открытой и прямолинейной.

— Помню, я носила змей, ужей живых. Она подходит и говорит: «Тут все мои артисты считают тебя сумасшедшей. Потому что ты змей таскаешь. Ты чего их таскаешь?» Она единственный человек, который очень спокойно называл вещи своими именами. Я говорю: «Да, мне друзья оставили, а потом я прочитала, что в темном месте, в тепле они засыпают. Мне нравятся они». Она единственная, кто решила напрямую всё спросить у меня.

В онлайн-репортаже мы собрали все воспоминания об артистке.

Редакция MSK1.RU выражает соболезнования семье и близким Евгении Добровольской.

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Евгения Добровольская Актриса Смерть Трагедия МХТ имени Чехова
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