«Перетянут рабочих к себе»: регионовед и экономист — о строительстве складов Ozon и WB под Ярославлем

Склад Ozon под Ярославлем уже открыт для предпринимателей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Под Ярославлем продолжается строительство распределительных центров крупных маркетплейсов. Склады в районе деревень Корюково, Цеденово, Алексеевское Карабихского сельского поселения начали возводить еще в конце 2023 года. Ozon уже частично открылся и зазывает предпринимателей. Распределительный центр Wildberries планируют ввести в эксплуатацию во второй половине 2025 года.

Поинтересовались у экспертов, как появление новых бизнес-объектов отразится на жизни и бюджете региона.

Мнение регионоведа

Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич считает, что строительство складов пойдет на пользу региону. Однако есть нюанс, который касается наемных рабочих. И речь идет не только о местных специалистах.

— Основная проблема для таких центров — найти работников, в том числе трудовых мигрантов, приток которых сократился существенно. Если местных жителей устроит зарплата, то и для них это новые рабочие места. И хоть какие-то дополнительные налоги для бюджета региона, — рассказала Наталья Зубаревич в беседе с 76.RU.

Летом 2024 года глава Ярославской области Михаил Евраев напоминал, что в регионе появятся логистические центры компаний Wildberries, Ozon и X5 Group. По его данным, на новых объектах суммарно откроется около 13 тысяч рабочих мест.

Мнение экономиста

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович тоже назвал возможной проблемой нехватку кадров. По его словам, наемных рабочих сейчас не хватает по всей стране.

— Большая проблема при создании производственных площадей — найти людей. А сегодня на федеральном уровне дефицит трудовых ресурсов. А кто будет работать на всех этих объектах, и не перетянут ли на эти объекты людей заработной платой из других видов деятельности? Из реального сектора, промышленности, сельского хозяйства, — задался вопросом Георгий Остапкович в беседе с 76.RU. — Такая тенденция сегодня есть. В торговле и на складских помещениях дают более высокую заработную плату, чем в гражданских отраслях реального сектора. Даже чем в строительстве, промышленности.

У нас курьеры в Москве получают под 200 тысяч. И работают не только мигранты, но и сами москвичи, и россияне. Которые вместо того, чтобы идти в металлургию, промышленность, шить обувь или идти в сельское хозяйство, работают курьерами. Проблема с дефицитом кадров сегодня очень серьезная. Георгий Остапкович экономист

На начальных этапах в распределительных центрах могут предлагать повышенную зарплату, считает эксперт. Позже ее могут изменить. Однако и этого может быть достаточно, чтобы привлечь работников.

— Раз они взяли этот проект, значит, они финансово обеспечены. Люди не пострадают. Экономика тоже вряд ли, — рассказал экономист.

В целом склады под Ярославлем должны приносить региональному бюджету неплохой доход, уверен специалист:

— Исходя из экономической теории, любое строительство, расширение складских, торговых помещений всегда позитивно отражается на экономике регионов. И с точки зрения потребительского спроса, и с точки зрения населения. Тут речь не про улучшения уровня жизни, а ее качества. То есть людям будет проще покупать товары и услуги. Вреда в любом случае это не нанесет. Если это будет неэффективный или полуэффективный проект, в худшем случае пострадают те, кто его создавал. То есть общая экономика не пострадает. Люди наверняка с этого выиграют. Нужно исходить из этих двух принципов.

Они в любом случае будут платить налоги региону. Налоги с торговли и складов довольно приличные. Естественно, они будут использовать коммунальные услуги и платить за это. Частный бизнес живет по своим планам, у него в основе лежит не как улучшить экономику региона, а как улучшить свою прибыль. А улучшая прибыль, он приносит больше налогов в регион. То есть здесь всё — сообщающиеся сосуды. Георгий Остапкович экономист

Напомним, информация о строительстве складов появилась в октябре 2023 года. Власти сообщили, что это пойдет только на пользу области. Мы побывали в деревнях, рядом с которыми строят склады. Не все оказались довольны новым соседством, а кто-то даже готов продать дома, в которые вложили миллионы рублей.